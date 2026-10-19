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Η κλιματική κρίση προκαλεί το λιώσιμο του μόνιμα παγωμένου εδάφους, απελευθερώνοντας επιβλαβή μέταλλα από τα πετρώματα της περιοχής στις πηγές υδροδότησης.

Τα επίπεδα μαγγανίου, θειικών αλάτων και νικελίου ξεπέρασαν τα επιτρεπτά όρια, αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν προσωρινά μέτρα παροχής καθαρού νερού.

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί πιθανή ένδειξη για παρόμοια προβλήματα σε άλλες κοινότητες της Αρκτικής στο μέλλον.

Η δημοτική αρχή εξετάζει πλέον τη δημιουργία ενός νέου συστήματος υδροδότησης, παρά το εξαιρετικά υψηλό κόστος και τις τεχνικές προκλήσεις.

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Οι κάτοικοι μιας απομακρυσμένης πόλης στη Νορβηγία –η οποία βρίσκεται σε μία από τις περιοχές του πλανήτη όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει με τους ταχύτερους ρυθμούς– ενημερώθηκαν ότι δεν πρέπει πλέον να πίνουν νερό από τη βρύση, εξαιτίας της μόλυνσης από βαρέα μέταλλα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το φαινόμενο συνδέεται με το λιώσιμο των πάγων στο μέχρι τώρα μόνιμα παγωμένο έδαφος.

Το Λονγκγιέρμπιεν, στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, αντλεί το μεγαλύτερο μέρος του πόσιμου νερού του, όπως αναφέρει ο Guardian, από μια τεχνητή λίμνη μήκους 2,5 χιλιομέτρων, που ονομάζεται Ισντάμεν («λίμνη του πάγου»). Η άνοδος της θερμοκρασίας, ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης, προκάλεσε το λιώσιμο του μόνιμα παγωμένου εδάφους, με αποτέλεσμα να έρθει στο φως πέτρωμα από το οποίο απελευθερώνονται μέταλλα, τα οποία στη συνέχεια καταλήγουν στη λίμνη.

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Το Λονγκγιαρμπίεν, που βρίσκεται 800 μίλια από τον Βόρειο Πόλο, θερμαίνεται με ρυθμό πέντε έως επτά φορές ταχύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ οι θερμοκρασίες κατά το φθινόπωρο αυξάνονται έως και κατά 4°C ανά δεκαετία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μόλυνση της παροχής νερού από βαρέα μέταλλα πιθανότατα συνδέεται με δύο παράγοντες: το λιώσιμο του μόνιμα παγωμένου εδάφους (permafrost) – ενός εδάφους σκληρού σαν βράχος, το οποίο παραμένει παγωμένο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με εξαίρεση ένα λεγόμενο «ενεργό στρώμα» που αποψύχεται το καλοκαίρι – και τη γεωλογία της πόλης, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε κέντρο εξόρυξης.

«Ο συνδυασμός της λιωσίματος του μόνιμα παγωμένου εδάφους και του σχιστολιθικού υποβάθρου, το οποίο περιέχει ένα ορυκτό που ονομάζεται πυρίτης —γνωστό και ως “χρυσός των ανόητων”— προκαλεί τη μόλυνση της παροχής νερού», δήλωσε η Μαρτζολέιν Βέρετ, ειδικός στο μόνιμα παγωμένο έδαφος και αναπληρώτρια καθηγήτρια Αρκτικής Γεωλογίας στο Πανεπιστημιακό Κέντρο του Σβάλμπαρντ.

Όταν ο σιδηροπυρίτης ήρθε σε επαφή με το νερό και το οξυγόνο, οξειδώθηκε και παρήγαγε οξύτητα, εξήγησε η ίδια. «Το οξύ που παράγεται μπορεί πλέον να προκαλέσει την έκπλυση βαρέων μετάλλων από αυτά τα πετρώματα προς τα υδάτινα ρεύματα. Το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο Λόνγκγιαρμπιεν αφορά το μαγγάνιο, αλλά και άλλοι ρύποι μπορούν να απελευθερωθούν από τα πετρώματα μέσω της έκπλυσης».

Η δημοτική αρχή (Longyearbyen lokalstyre) ενημέρωσε για πρώτη φορά τους 2.600 κατοίκους τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα μαγγανίου στην παροχή νερού ήταν 25 φορές υψηλότερα από το όριο των 50 μικρογραμμαρίων ανά λίτρο, το οποίο συνιστά το Νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας. Ο δήμαρχος του Λόνγκγιαρμπιεν, Τέριε Άουνεβικ, δήλωσε ότι, ενώ η ποιότητα του πόσιμου νερού δεν ήταν ποτέ καλή —λόγω της παρουσίας ιζημάτων—, τα επίπεδα μαγγανίου είχαν «εκτοξευθεί».

Η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλά επίπεδα μαγγανίου μπορεί να προκαλέσει νευρολογικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε παιδιά και βρέφη.

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Εφαρμόστηκαν προσωρινά μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως η εγκατάσταση μιας κεντρικής δεξαμενής με καθαρό, φιλτραρισμένο νερό (το οποίο επεξεργάστηκε η τοπική ζυθοποιία), ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να γεμίζουν τα δοχεία τους στο τοπικό σούπερ μάρκετ, ενώ παράλληλα ξεκίνησε σχετική έρευνα.

Έκτοτε, τα επίπεδα μαγγανίου έχουν μειωθεί, ωστόσο νωρίτερα φέτος διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα θειικών αλάτων και νικελίου υπερέβαιναν τα συνιστώμενα όρια για το πόσιμο νερό. Ως εκ τούτου, η απαγόρευση παραμένει σε ισχύ.

Ο Άουνεβικ ανέφερε ότι, αν και τα επίπεδα μαγγανίου «δεν είναι επικίνδυνα», έπρεπε να τηρηθούν οι κυβερνητικές οδηγίες. Παραδέχτηκε ότι η κρίση με το πόσιμο νερό προκάλεσε αρκετή «αναστάτωση», με ορισμένους κατοίκους να εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την ταλαιπωρία.

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Ο δήμαρχος, ο οποίος έχει παραγγείλει τη διενέργεια έρευνας σχετικά με την ποιότητα του νερού, δήλωσε ότι ενδέχεται να απαιτηθεί ένα «εντελώς νέο σύστημα κεντρικής υδροδότησης». Στις πιθανές λύσεις που εξετάζονται περιλαμβάνονται η εγκατάσταση συστήματος φιλτραρίσματος στη λίμνη Ινσάμεν με μια μονάδα αφαλάτωσης ως εφεδρική λύση, ή το αντίστροφο. Και στις δύο περιπτώσεις, το κόστος θα ήταν «εξαιρετικά υψηλό», ενώ –λόγω των ακραίων θερμοκρασιών στο Σβάλμπαρντ, όπου η θερμοκρασία του νερού πέφτει συχνά κάτω από το μηδέν– θα προέκυπταν και τεχνικές προκλήσεις, ανέφερε ο Άουνεβίκ.

«Στη Νορβηγία, όπου θεωρούσαμε πάντα δεδομένο ότι μπορούμε να πίνουμε νερό από τη βρύση, είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι ίσως χρειαστεί να κουβαλάμε το νερό μας, όπως κάνουμε τώρα. Άλλες μικρές κοινότητες θα πρέπει να είναι προσεκτικές και να αρχίσουν να εξετάζουν τι θα κάνουν, εάν προκύψει αντίστοιχο πρόβλημα στις δικές τους πηγές υδροδότησης».

Ο Βέρετ και άλλοι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η μόλυνση των πηγών νερού στο Λονγκγιαρμπίεν θα μπορούσε να αποτελεί προάγγελο για το τι μέλλει γενέσθαι σε άλλες κοινότητες της Αρκτικής.

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«Αυτοί οι παράγοντες [υπόβαθρο πλούσιο σε πυρίτη και βαρέα μέταλλα] καθώς και το λιώσιμο του μόνιμα παγωμένου εδάφους (permafrost) απαντώνται και σε άλλα μέρη της Αρκτικής. Επομένως, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο παράδειγμα του πώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τα αποθέματα γλυκού νερού – για παράδειγμα, στον βόρειο Καναδά και την Αλάσκα», δήλωσε ο Βέρετ.