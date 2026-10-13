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Ερωτήματα για την ποιότητα των υδάτων του Ασωπού θέτουν τα ευρήματα έρευνας του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), σύμφωνα με την οποία σε δείγματα από τα Οινόφυτα, το Συκάμινο και τις εκβολές του ποταμού εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Vibrio. Στο συγκεκριμένο γένος ανήκει και το Vibrio cholerae, το βακτήριο που προκαλεί τη χολέρα, χωρίς ωστόσο η ανίχνευση βακτηρίων Vibrio να σημαίνει από μόνη της ότι εντοπίστηκε το συγκεκριμένο παθογόνο.

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, ζητά από τους κατοίκους και τις δημοτικές αρχές να λάβουν μέτρα προστασίας, ενώ καλεί τους δήμους να ελέγξουν τις εκροές λυμάτων.

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«Επίσης, οι δημοτικές αρχές πρέπει άμεσα να καθαρίσουν τα σημεία και να ελέγξουν τις εκροές αγωγών βοθρολυμάτων. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ζήτημα» αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΚΟΕ

«Η παρουσία και η αφθονία των βακτηρίων του γένους Vibrio (Δονάκια) —οργανισμών με τεράστιο οικολογικό και βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον, αλλά και σημαντικών παθογόνων για τον άνθρωπο— στον επιβαρυμένο υδάτινο ορίζοντα του Ασωπού ποταμού επηρεάζονται άμεσα από ένα πλέγμα φυσικοχημικών και ανθρωπογενών περιβαλλοντικών παραμέτρων. Ο Ασωπός αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα λόγω της έντονης βιομηχανικής ρύπανσης (κυρίως με βαρέα μέταλλα όπως το εξασθενές χρώμιο) και των αγροτικών απορροών, γεγονός που διαφοροποιεί τη συμπεριφορά των μικροβιακών κοινοτήτων σε σχέση με λιγότερο επιβαρυμένα υδάτινα σώματα.

Τι είναι τα βακτήρια Vibrio

Το γένος Vibrio περιλαμβάνει Gram-αρνητικά βακτήρια με χαρακτηριστικό καμπύλο σχήμα, που συναντώνται κυρίως σε θαλάσσια και υφάλμυρα νερά. Η πρώτη απομόνωσή τους αποδίδεται στον Ιταλό επιστήμονα Filippo Pacini, το 1854. Αν και πολλά είδη είναι ακίνδυνα, ορισμένα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις στον άνθρωπο. Ανάμεσά τους βρίσκεται το Vibrio cholerae, που προκαλεί τη χολέρα, καθώς και τα Vibrio vulnificus και Vibrio parahaemolyticus, τα οποία συνδέονται με γαστρεντερίτιδες και λοιμώξεις τραυμάτων. Η μετάδοση μπορεί να σχετίζεται με την κατανάλωση μολυσμένων θαλασσινών ή την έκθεση ανοιχτών πληγών σε μολυσμένο νερό.