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Το Vibrio vulnificus μεταδίδεται μέσω επαφής ανοιχτών πληγών με μολυσμένο θαλασσινό νερό ή κατανάλωσης ωμών οστρακοειδών, ενώ ο στρεπτόκοκκος μεταδίδεται κυρίως από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών ευνοούν την εξάπλωση του Vibrio vulnificus σε νέες περιοχές, καθιστώντας τα θερμά και αλμυρά ύδατα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξή του.

Οι ειδικοί συνιστούν την αποφυγή κατανάλωσης ωμών θαλασσινών και τον άμεσο καθαρισμό τραυμάτων μετά από θαλάσσια έκθεση, καθώς οι λοιμώξεις αυτές αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία.

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Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε μία πρόσφατη έξαρση των λεγόμενων «σαρκοφάγων βακτηρίων», όπως το Vibrio vulnificus και οι σοβαρές λοιμώξεις από την στρεπτοκοκκική λοίμωξη ομάδας Α

Το 2026, το Vibrio φαίνεται να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στη Mεσόγειο Θάλασσα, μια εξέλιξη που συνδέεται με την άνοδο της θερμοκρασίας των θαλασσών, καθώς το βακτήριο ευνοείται από τα θερμότερα και πιο αλμυρά νερά.

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Ο όρος «σαρκοφάγο βακτήριο» δεν είναι επιστημονικά ακριβής, όμως περιγράφει γλαφυρά την ταχύτητα με την οποία μπορεί να καταστρέψει ανθρώπινους ιστούς.

Στην περίπτωση του Vibrio vulnificus, η μόλυνση μπορεί να ξεκινήσει είτε από ανοιχτή πληγή που έρχεται σε επαφή με μολυσμένο θαλασσινό νερό είτε από κατανάλωση ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων θαλασσινών, ιδιαίτερα στρειδιών.

Το βακτήριο μπορεί να προκαλέσει:

σοβαρή λοίμωξη δέρματος και μαλακών μορίων,

σηψαιμία,

ταχεία νέκρωση ιστών,

πολυοργανική ανεπάρκεια.

Σε βαριές περιπτώσεις, οι γιατροί μπορεί να χρειαστεί να προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό μέσα σε λίγες ώρες για να περιορίσουν την εξάπλωση.

Αντίστοιχα, ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να προκαλέσει νεκρωτική απονευρωσίτιδα, μια εξαιρετικά επιθετική λοίμωξη που επίσης καταστρέφει ιστούς πολύ γρήγορα.

Οι ειδικοί συνιστούν:

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αποφυγή επαφής ανοιχτών πληγών με ζεστά θαλασσινά νερά,

άμεσο καθαρισμό τραυμάτων μετά από κολύμπι,

αποφυγή κατανάλωσης ωμών οστρακοειδών,

άμεση ιατρική αξιολόγηση αν εμφανιστούν πόνος, πρήξιμο, ερυθρότητα ή φουσκάλες μετά από θαλάσσια έκθεση.

Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας θεωρείται πλέον βασικός παράγοντας εξάπλωσης αυτών των λοιμώξεων σε νέες περιοχές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Ο όρος «σαρκοφάγα βακτήρια» μπορεί να ακούγεται δραματικός, όμως πίσω από αυτόν κρύβονται διαφορετικά βακτηριακά στελέχη που είναι ικανά να προκαλέσουν μια από τις πιο επιθετικές λοιμώξεις: τη Νεκρωτική περιτονιίτιδα, δηλαδή τη σταδιακή καταστροφή δέρματος και μυϊκών ιστών.

Στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας βρίσκονται σήμερα δύο βασικοί «ένοχοι»: το Vibrio vulnificus και ο Στρεπτόκοκκος πυογόνος.

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Το πρώτο ζει στη θάλασσα και ευνοείται από τα θερμά, υφάλμυρα νερά — κυρίως στις εκβολές ποταμών. Μπορεί να περάσει στον ανθρώπινο οργανισμό είτε μέσω ανοιχτών τραυμάτων που έρχονται σε επαφή με μολυσμένο νερό είτε μέσω κατανάλωσης ωμών οστρακοειδών, κυρίως στρειδιών.

Στους περισσότερους υγιείς ανθρώπους προκαλεί απλώς γαστρεντερικά προβλήματα. Για όσους όμως ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες — όπως ασθενείς με ηπατικά νοσήματα, διαβήτη, εξασθενημένο ανοσοποιητικό ή προχωρημένη ηλικία — η λοίμωξη μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία σε σηψαιμία και νέκρωση ιστών μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μία στις πέντε σοβαρές λοιμώξεις αποδεικνύεται θανατηφόρα.

Από την άλλη πλευρά, ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α ακολουθεί εντελώς διαφορετική διαδρομή. Δεν σχετίζεται με το θαλασσινό νερό, αλλά μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω του αναπνευστικού ή από πληγές στο δέρμα.

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Στην πιο επικίνδυνη μορφή του μπορεί να προκαλέσει Σύνδρομο Στρεπτοκοκκικού Τοξικού Σοκ, μια εξαιρετικά σοβαρή επιπλοκή με θνητότητα που αγγίζει το 30%.

Παρότι το βακτήριο είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με αντιβιοτικά όπως η πενικιλίνη και η αμοξικιλλίνη, οι σοβαρές λοιμώξεις αυξάνονται τα τελευταία χρόνια.

Η Eυρώπη αντιμετωπίζει το πρόβλημα κυρίως από το θαλάσσιο μέτωπο. Μεταξύ 2014 και 2017, ο μέσος ετήσιος αριθμός λοιμώξεων από Vibrio vulnificus στην ήπειρο ανερχόταν σε 126 περιστατικά.

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Όμως το 2018, ένα εξαιρετικά θερμό καλοκαίρι οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση, με τα κρούσματα να τριπλασιάζονται και να φτάνουν τα 445. Το μεγαλύτερο βάρος καταγράφηκε σε Noρβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Πολωνία και Eσθονία.

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Καθώς το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει ήδη χαρακτηρίσει τους επόμενους μήνες ως περίοδο υψηλού κινδύνου, προειδοποιώντας ότι η άνοδος της θερμοκρασίας των θαλασσών δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση του βακτηρίου.

Η Ισπανία, πάντως, δεν έρχεται αντιμέτωπη με το φαινόμενο για πρώτη φορά. Στη Γαλικία έχουν καταγραφεί τρεις σημαντικές εξάρσεις από είδη Vibrio τις τελευταίες δύο δεκαετίες: 64 κρούσματα το 1999, 80 το 2004 και σχεδόν 100 το 2012.

Κοινός παρονομαστής και στις τρεις περιπτώσεις ήταν η κατανάλωση τοπικών οστρακοειδών — μια υπενθύμιση ότι η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση των υδάτων μετατρέπουν μια παλιά, γνωστή απειλή σε ολοένα πιο επίκαιρο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

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Η ζέστη ως σύμμαχος των βακτηρίων: η απειλή που μεγαλώνει με το θερμόμετρο

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από λοιμώξεις όπως το Vibrio vulnificus infection, αλλά γιατί τα περιστατικά αυξάνονται διαρκώς.

Η απάντηση βρίσκεται, σε μεγάλο βαθμό, στη θερμοκρασία του νερού.

Τα βακτήρια του γένους Vibrio αναπτύσσονται ιδανικά σε θερμοκρασίες μεταξύ 20°C και 35°C, σε νερά με μέτρια αλατότητα. Συνθήκες που κάποτε περιορίζονταν σε τροπικές και υποτροπικές ακτές, πλέον εμφανίζονται κάθε καλοκαίρι σε γεωγραφικά πλάτη που πριν από τρεις δεκαετίες θεωρούνταν πολύ ψυχρά για την επιβίωσή τους.

Ο Jan Carlo Semenza, επιδημιολόγος στο Umeå University της Σουηδίας, έχει τεκμηριώσει αυτή τη σαφή σύνδεση: όσο αυξάνεται η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας, τόσο αυξάνονται και οι λοιμώξεις.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο, οι θερμοκρασίες των ευρωπαϊκών θαλασσών αυξάνονται τέσσερις έως επτά φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο των ωκεανών.

Η Mεσόγειος θεωρείται μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Και ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο στην αύξηση της θερμοκρασίας: καθώς η παρατεταμένη ζέστη μειώνει τον όγκο των υδάτων, η βακτηριακή συγκέντρωση αυξάνεται, ενισχύοντας τον κίνδυνο έκθεσης.

Τον Ιούλιο του 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων προειδοποίησε ότι η παρουσία αυτών των βακτηρίων στα θαλασσινά αναμένεται να αυξηθεί τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνει και γεωγραφική εξάπλωση του βακτηρίου σε παράκτιες περιοχές όπου σήμερα εντοπίζεται σπάνια ή καθόλου.

Την ίδια ώρα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσωνέχει ήδη αναπτύξει σύστημα παρακολούθησης που βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα θερμοκρασίας και αλατότητας, δημιουργώντας χάρτες κινδύνου σε πραγματικό χρόνο για την έγκαιρη προειδοποίηση των κρατών.

Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο υγειονομικό.

Όπως επισημαίνει ο Hatim Aznague από την Ένωση για τη Μεσόγειο: «Τα βακτήρια δεν είναι η ιστορία. Είναι οι αγγελιοφόροι. Η πραγματική ιστορία είναι μια θάλασσα που χάνει την ισορροπία της εξαιτίας της ζέστης και της ρύπανσης».

Και οι συνέπειες αγγίζουν άμεσα και την οικονομία: ένα κλείσιμο παραλίας εν μέσω τουριστικής περιόδου μεταφράζεται σε άμεσες απώλειες για ξενοδοχεία, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις.

Με τη Μεσόγειο να παραμένει η πιο δημοφιλής τουριστική περιοχή στον κόσμο, κάθε υγειονομική προειδοποίηση αποκτά πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο.

Τα παγκόσμια περιστατικά λοιμώξεων από Vibrio έχουν αυξηθεί πάνω από 84% από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Και αν η τάση αυτή δεν ανακοπεί, αυτό που σήμερα θεωρείται εποχικός και τοπικός κίνδυνος ενδέχεται να μετατραπεί σε μόνιμη απειλή για τη δημόσια υγεία πριν από το 2050.