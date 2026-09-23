Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιστημονικές έρευνες αποκάλυψαν ότι η αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά αποτελεί φυσικό φαινόμενο, καθώς γονίδια αντοχής εντοπίστηκαν σε παγωμένα εδάφη ηλικίας 30.000 ετών.

Η κλιματική αλλαγή και η υποχώρηση των παγετώνων απελευθερώνουν πλέον αυτές τις αρχαίες μικροβιακές κοινότητες, αυξάνοντας την αφθονία και την κινητικότητα των γονιδίων αντοχής στο σύγχρονο περιβάλλον.

Η άνοδος της θερμοκρασίας ενισχύει τους μηχανισμούς μετάλλαξης και οριζόντιας μεταφοράς DNA μεταξύ των βακτηρίων, καθιστώντας το πρόβλημα της αντοχής πιο σύνθετο.

Οι επιστήμονες αναπτύσσουν προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την έγκαιρη ανίχνευση νέων γονιδίων αντοχής, στοχεύοντας στην πρόληψη μέσω του σχεδιασμού αποτελεσματικότερων αντιβιοτικών και της διακοπής της διασποράς των ανθεκτικών γονιδίων.

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Πριν από περίπου 30.000 χρόνια, όταν μαμούθ και σμιλόδοντες περιπλανιούνταν σε περιοχές του σημερινού Καναδά, βακτήρια που μπορούσαν να αντέξουν ισχυρά αντιβιοτικά ήταν ήδη κρυμμένα κάτω από τα πόδια τους. Χιλιάδες χρόνια αργότερα, όταν οι επιστήμονες ανέλυσαν το DNA που είχε διατηρηθεί παγωμένο στο έδαφος, διαπίστωσαν κάτι που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την αντοχή στα αντιβιοτικά: ορισμένα από αυτά τα αρχαία βακτήρια έφεραν γονίδια αντοχής στη βανκομυκίνη, ένα από τα σημαντικά αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται ως θεραπεία έσχατης ανάγκης.

Η ανακάλυψη απέδειξε ότι η αντοχή στα αντιβιοτικά δεν αποτελεί δημιούργημα της σύγχρονης ιατρικής. Υπήρχε στη φύση πολύ πριν από την ανακάλυψη της πενικιλίνης και πολύ πριν ο άνθρωπος αρχίσει να χρησιμοποιεί αντιβιοτικά μαζικά.

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Τώρα, όμως, η κλιματική αλλαγή δημιουργεί έναν νέο παράγοντα ανησυχίας. Καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες και υποχωρούν οι παγετώνες και το μόνιμα παγωμένο έδαφος, αρχαίες μικροβιακές κοινότητες που παρέμεναν απομονωμένες για χιλιάδες χρόνια έρχονται ξανά σε επαφή με το σύγχρονο περιβάλλον.

Και αυτό σημαίνει ότι γονίδια αντοχής που βρίσκονταν για αιώνες ή ακόμη και χιλιετίες εγκλωβισμένα στο παγωμένο έδαφος μπορεί να αποκτήσουν νέες ευκαιρίες να μετακινηθούν μεταξύ βακτηρίων.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2026 στο Nature έδειξε ότι η μακροχρόνια θέρμανση των λιβαδικών εδαφών αύξησε κατά 23,9% την αφθονία των γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά, ενώ παράλληλα ενίσχυσε την κινητικότητά τους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η θέρμανση αύξησε την αντοχή των βακτηρίων σε πολλαπλά αντιβιοτικά.

Η εικόνα αυτή προσθέτει μια νέα διάσταση σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής.

Η αντοχή στα αντιβιοτικά συχνά παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της υπερβολικής ή λανθασμένης χρήσης των φαρμάκων. Και πράγματι, κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένα αντιβιοτικό, δημιουργείται ισχυρή εξελικτική πίεση στις μικροβιακές κοινότητες. Τα περισσότερα βακτήρια πεθαίνουν, όμως κάποια που διαθέτουν φυσική γενετική αντοχή επιβιώνουν, πολλαπλασιάζονται και μεταδίδουν τα γονίδιά τους.

Με τον χρόνο, τα ανθεκτικά βακτήρια γίνονται περισσότερα και η θεραπεία μπορεί να χάνει την αποτελεσματικότητά της.

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Το πρόβλημα όμως δεν περιορίζεται στην κληρονομικότητα. Τα βακτήρια μπορούν να ανταλλάσσουν τμήματα DNA μεταξύ τους μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται οριζόντια μεταφορά γονιδίων. Μπορούν ακόμη να αφήνουν στο περιβάλλον μικρά τμήματα DNA, γνωστά ως πλασμίδια, τα οποία μπορούν να προσληφθούν αργότερα από άλλα βακτήρια.

Και το εντυπωσιακό είναι ότι τα δύο βακτήρια δεν χρειάζεται να ανήκουν καν στο ίδιο είδος.

«Είναι σαν ένας άνθρωπος να μπορεί να μεταδώσει ορισμένα από τα γονίδιά του σε ένα μυρμήγκι», έχει χαρακτηριστικά εξηγήσει ο εξελικτικός μικροβιολόγος Μάικλ Μπότερι του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ.

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Έτσι έχει δημιουργηθεί αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «resistome»: ένα τεράστιο φυσικό απόθεμα γονιδίων που προσδίδουν αντοχή στα αντιβιοτικά.

Το 2006, η μικροβιολόγος Βανέσα Ντ’Κόστα, σήμερα στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα στον Καναδά, ηγήθηκε μιας από τις πρώτες μελέτες που εξέτασαν το resistome σε αστικά, γεωργικά και δασικά εδάφη. Η ομάδα της εντόπισε υψηλά επίπεδα αντοχής τόσο σε παλαιότερα αντιβιοτικά όσο και σε φάρμακα που είχαν εισαχθεί σχετικά πρόσφατα.

«Το επίπεδο και η ποικιλία της αντοχής που παρατηρήσαμε ήταν απίστευτα σοκαριστικά για εμάς», έχει δηλώσει η ίδια.

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Η επόμενη μεγάλη αποκάλυψη ήρθε το 2011. Η ομάδα της Ντ’Κόστα εντόπισε σε δείγματα μόνιμα παγωμένου εδάφους ηλικίας περίπου 30.000 ετών γονίδια αντοχής σε β-λακταμικά, τετρακυκλίνες και γλυκοπεπτίδια, μεταξύ των οποίων και ένα γενετικό στοιχείο αντοχής στη βανκομυκίνη. Η ανάλυση έδειξε ότι η αντοχή στα αντιβιοτικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο που προϋπήρχε της σύγχρονης χρήσης αντιβιοτικών από τον άνθρωπο.

Από τότε έχουν εντοπιστεί αντίστοιχα ευρήματα και σε άλλα παγωμένα περιβάλλοντα. Γονίδια αντοχής έχουν βρεθεί σε παγετώνες των Ιμαλαΐων, αλλά και σε αρχαία παγωμένα περιβάλλοντα όπως το σπήλαιο πάγου Scărișoara στη Ρουμανία.

Η εξήγηση είναι ότι τα αντιβιοτικά δεν αποτελούν αποκλειστικά ανθρώπινη εφεύρεση. Πολλές από τις ουσίες που χρησιμοποιούμε ως φάρμακα έχουν φυσική προέλευση. Μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν εδώ και εκατομμύρια χρόνια μικρά μόρια για να ανταγωνίζονται άλλους μικροοργανισμούς.

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Τα γονίδια που τους επιτρέπουν να προστατεύονται από αυτές τις ουσίες εξελίχθηκαν επίσης στη φύση, πολύ πριν από την ανακάλυψη της πενικιλίνης από τον Αλεξάντερ Φλέμινγκ το 1928.

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Photo Credit: BIOZENTRUM, UNIVERSTIY OF BASEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Σύμφωνα με τη Ντ’Κόστα, τα γονιδιακά συμπλέγματα που ευθύνονται για την παραγωγή αυτών των σύνθετων μορίων μπορεί να έχουν εξελιχθεί στη φύση από εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια πριν.

Με άλλα λόγια, η αντοχή στα αντιβιοτικά είναι αρχαιότερη όχι μόνο από τη σύγχρονη ιατρική, αλλά και από τον ίδιο τον άνθρωπο.

Αυτό έχει αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Για χρόνια, η περιβαλλοντική επιτήρηση επικεντρωνόταν στην ιδέα ότι τα γονίδια αντοχής ξεκινούν κυρίως από νοσοκομεία, αγροτικές εγκαταστάσεις και λύματα και στη συνέχεια διαχέονται στο φυσικό περιβάλλον.

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Πλέον, η εικόνα θεωρείται πολύ πιο σύνθετη. Η μεταφορά λειτουργεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το περιβάλλον μπορεί να αποτελεί όχι μόνο αποδέκτη αλλά και πηγή γονιδίων αντοχής που, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, θα μπορούσαν να φτάσουν σε παθογόνα.

«Οι ερευνητές πλέον εξετάζουν τα γονίδια αντοχής όχι μόνο ως κλινικούς δείκτες αποτυχίας μιας θεραπείας, αλλά ως τμήμα μιας ευρύτερης οικολογικής και εξελικτικής δεξαμενής γονιδίων», λέει η ιολόγος Κάουθερ Ζάχερ από το King Abdulaziz University στη Σαουδική Αραβία.

Και το resistome δεν είναι ίδιο σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το 2025, ομάδα με επικεφαλής τον πολικό μικροβιακό οικολόγο Τζαμπίρ Θαζουντίν από το National Centre for Polar and Ocean Research της Ινδίας εξέτασε δείγματα από τις παρυφές παγετώνων στην Αρκτική και την Ανταρκτική. Οι επιστήμονες εντόπισαν 154 γονίδια αντοχής, μεταξύ άλλων σε βακιτρακίνη, ριφαμυκίνη, φωσφομυκίνη, βανκομυκίνη, τετρακυκλίνες και β-λακταμικά.

Τα ευρήματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή τα εδάφη αυτά είχαν πρόσφατα αποκαλυφθεί εξαιτίας της υποχώρησης των παγετώνων.

«Η δειγματοληψία στις παρυφές ενός παγετώνα σημαίνει ότι πηγαίνεις στο ίδιο το όριο του πάγου, σε έδαφος που μπορεί να βρισκόταν κάτω από τον πάγο για αιώνες», εξηγεί ο Θαζουντίν.

Τα πολικά εδάφη περιείχαν γονίδια αντοχής που διέφεραν σε σημαντικό βαθμό από εκείνα μη πολικών εδαφών, αλλά και από τα γονίδια που συναντώνται σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα. Ακόμη και η Αρκτική και η Ανταρκτική παρουσίαζαν διαφορετικά resistomes.

Αυτό υποδηλώνει ότι το ακραίο περιβάλλον δεν λειτουργεί απλώς σαν μια τεράστια κατάψυξη που διατηρεί αρχαία γονίδια. Οι συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να έχουν επηρεάσει ενεργά τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η αντοχή.

Το κρύο, η χαμηλή διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών και η υπεριώδης ακτινοβολία δημιουργούν διαφορετικές εξελικτικές πιέσεις, οι οποίες μπορεί να διαμόρφωσαν γονίδια αντοχής που παρέμειναν απομονωμένα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Αυτές οι παρυφές των παγετώνων είναι φυσικές χρονοκάψουλες», λέει ο Θαζουντίν. «Το έδαφος που ήταν σφραγισμένο κάτω από τον πάγο, μερικές φορές για χιλιετίες, τώρα εκτίθεται καθώς οι παγετώνες υποχωρούν».

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ότι τα δείγματα με τον μεγαλύτερο αριθμό γονιδίων αντοχής είχαν επίσης περισσότερα γενετικά στοιχεία που μπορούν να διευκολύνουν τη μεταφορά αυτών των γονιδίων από ένα βακτήριο σε άλλο.

Καθώς οι πάγοι υποχωρούν, λοιπόν, δεν αποκαλύπτεται απλώς ένα αρχαίο μικροβιακό αρχείο. Δημιουργούνται νέες συνθήκες στις οποίες αυτοί οι μικροοργανισμοί μπορούν να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες μικροβιακές κοινότητες, την άγρια ζωή και τελικά ανθρώπινα συστήματα.

Η κλιματική αλλαγή μπορεί μάλιστα να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία με περισσότερους από έναν τρόπους.

«Τα βακτήρια τείνουν να αναπτύσσονται καλύτερα σε υψηλότερες θερμοκρασίες», εξηγεί ο εξελικτικός βιολόγος Μάτο Λαγκάτορ από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Όταν διαιρούνται περισσότερο, δημιουργούνται περισσότερες μεταλλάξεις, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αντοχή στα αντιβιοτικά.

Παράλληλα, η οριζόντια μεταφορά γονιδίων μπορεί επίσης να ενισχυθεί όταν αυξάνονται οι θερμοκρασίες.

Η μελέτη του Nature του 2026 έδωσε νέα στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ερευνητές που μελέτησαν λιβαδικά εδάφη μετά από μια δεκαετία πειραματικής θέρμανσης διαπίστωσαν σημαντική αύξηση της αφθονίας των γονιδίων αντοχής, ενίσχυση της κινητικότητάς τους και αύξηση της φαινοτυπικής αντοχής των βακτηρίων σε πολλά αντιβιοτικά. Η μελέτη συνδέει την αύξηση αυτή με τη συν-επιλογή γονιδίων αντοχής που συνδέονται με χαρακτηριστικά προσαρμογής, όπως η ανοχή στη θερμότητα, αλλά και με την οριζόντια μεταφορά γονιδίων.

Έτσι, η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να ενισχύει δύο από τους βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων τα βακτήρια αποκτούν και διαδίδουν αντοχή: τις μεταλλάξεις και την οριζόντια μεταφορά DNA.

Ωστόσο, μέσα σε αυτή την ανησυχητική εικόνα υπάρχει και ένα σημαντικό στοιχείο αισιοδοξίας.

Οι ίδιες τεχνολογίες που επιτρέπουν στους επιστήμονες να ανακαλύπτουν αρχαία γονίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη προειδοποίηση απέναντι σε μελλοντικές απειλές.

Με τη σύγχρονη μεταγονιδιωματική, οι ερευνητές μπορούν πλέον να αναλύσουν όλο το DNA που υπάρχει σε ένα περιβαλλοντικό δείγμα και όχι απλώς να αναζητήσουν μεμονωμένα, ήδη γνωστά γονίδια.

Η εξέλιξη των υπολογιστικών εργαλείων προσφέρει ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Οι επιστήμονες μπορούν να εξετάσουν πού βρίσκεται ένα γονίδιο μέσα στο γονιδίωμα, με ποια άλλα γονίδια βρίσκεται δίπλα, εάν συνδέεται με κινητό DNA και πόσο πιθανό είναι να μεταφερθεί σε άλλους μικροοργανισμούς.

Έτσι, το resistome μετατρέπεται από μια στατική λίστα γονιδίων σε ένα δυναμικό οικολογικό και εξελικτικό δίκτυο.

Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση είναι το DeepARG, ένα σύστημα βαθιάς μάθησης που μπορεί να αναγνωρίζει μακρινούς συγγενείς ήδη γνωστών γονιδίων αντοχής. Τα γονίδια που εντοπίζονται με αυτόν τον τρόπο μπορούν στη συνέχεια να εξεταστούν για να διαπιστωθεί εάν προσδίδουν πράγματι αντοχή.

Υπάρχει όμως ένα σημαντικό μειονέκτημα: τέτοιες μέθοδοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ομοιότητα με γονίδια που γνωρίζουμε ήδη.

Εδώ έρχεται ένα νεότερο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το DRAMMA.

Το DRAMMA παρουσιάστηκε το 2025 από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ και σχεδιάστηκε για να εντοπίζει νέα γονίδια αντοχής ακόμη και όταν αυτά δεν παρουσιάζουν σημαντική ομοιότητα με ήδη γνωστά γονίδια. Το σύστημα εξετάζει χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών που παράγουν τα γονίδια, το γονιδιωματικό τους περιβάλλον και εξελικτικά μοτίβα.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σημαίνει ότι η επιστήμη δεν χρειάζεται πλέον να περιμένει να εμφανιστεί ένα νέο γονίδιο σε ένα ανθρώπινο παθογόνο και να προκαλέσει πρόβλημα για να το αναγνωρίσει.

«Η πρόοδος εδώ είναι ο εντοπισμός πραγματικά νέων γονιδίων αντοχής», έχει δηλώσει ο Ντέιβιντ Μπερστάιν, ένας από τους ερευνητές που ανέπτυξαν το DRAMMA.

Η Έλα Ράνον, επίσης από το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, εκτιμά ότι εργαλεία αυτού του είδους μπορούν να μεταφέρουν την επιτήρηση από την αντίδραση σε μια απειλή που έχει ήδη εμφανιστεί στην πρόληψη, εντοπίζοντας νέα γονίδια αντοχής όσο αυτά βρίσκονται ακόμη σε περιβαλλοντικές ή γεωργικές δεξαμενές.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πιθανότητα.

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση θα μπορούσε στο μέλλον να μην περιορίζεται στην καταγραφή των γονιδίων αντοχής, αλλά να καθοδηγεί και τον σχεδιασμό νέων αντιβιοτικών.

Οι επιστήμονες θα μπορούσαν να εντοπίζουν ποια γονίδια αντοχής υπάρχουν στη φύση και ποια είναι πιθανότερο να μεταφερθούν σε ανθρώπινα παθογόνα. Στη συνέχεια θα μπορούσαν να σχεδιάζουν υποψήφια φάρμακα που θα είναι αποτελεσματικά απέναντί τους πριν ακόμη αυτά τα γονίδια αποκτήσουν κλινική σημασία.

Με αυτόν τον τρόπο, η έρευνα θα μπορούσε να «future-proof» τα αντιβιοτικά, δηλαδή να αυξήσει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παραμένουν αποτελεσματικά.

«Η προσεκτική επιλογή υποψήφιων αντιβιοτικών απέναντι στο γνωστό και προβλεπόμενο ρεπερτόριο αντοχής θα μπορούσε να διευρύνει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μια νέα θεραπεία παραμένει αποτελεσματική», λέει η Ράνον.

Υπάρχει όμως και μια ακόμη πιθανή στρατηγική: αντί να προσπαθούμε μόνο να δημιουργήσουμε φάρμακα που θα αντιμετωπίζουν την αντοχή, να εμποδίσουμε τα βακτήρια από το να μεταδίδουν τα γονίδια αντοχής μεταξύ τους.

Ερευνητές εξετάζουν ήδη χημικές ενώσεις που μπορούν να εμποδίσουν τη μεταφορά πλασμιδίων.

Μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα πιθανότητα είναι η χρήση βακτηριοφάγων, δηλαδή ιών που προσβάλλουν βακτήρια.

Οι βακτηριοφάγοι θα μπορούσαν να στοχεύσουν τις μικροσκοπικές δομές στην επιφάνεια των βακτηρίων που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πλασμιδίων. Πρόκειται ουσιαστικά για δομές που λειτουργούν σαν «βελόνες» ή «ράβδοι», επιτρέποντας τη μεταφορά ενός πλασμιδίου από ένα βακτήριο σε ένα άλλο.

Αν ένας βακτηριοφάγος προσβάλει ένα βακτήριο που φέρει ένα επικίνδυνο γονίδιο αντοχής, θα μπορούσε να εμποδίσει τη μετάδοση αυτού του γονιδίου.

Πρόσφατη μελέτη, η οποία δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό κατά τον χρόνο του αρχικού άρθρου, εξέτασε αυτή την προσέγγιση σε βακτήρια του εντέρου κοτόπουλων. Ερευνητές από την Κίνα και τη Βρετανία επιχείρησαν να διακόψουν την αλυσίδα μετάδοσης γονιδίων αντοχής, αφήνοντας σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη την υπόλοιπη μικροβιακή κοινότητα.

Η ιδέα είναι απλή στη σύλληψή της αλλά δύσκολη στην εφαρμογή: η αντοχή πιθανότατα θα συνεχίσει να εξελίσσεται, αλλά αν περιοριστεί η δυνατότητα των βακτηρίων να μεταδίδουν τα γονίδια αντοχής μεταξύ τους, μπορεί να παραταθεί σημαντικά η διάρκεια ζωής των διαθέσιμων θεραπειών.

Δεν υπάρχουν, βέβαια, εγγυήσεις ότι ένα νέο αντιβιοτικό θα παραμένει αποτελεσματικό για δεκαετίες.

Η ίδια η εξέλιξη δεν σταματά.

«Ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει ένα παγκόσμιο εξελικτικό πείραμα», λέει ο Μπότερι. «Χρησιμοποιώντας τεράστιες ποσότητες αντιβιοτικών, έχουμε αυξήσει δραματικά την εξελικτική πίεση για να αποκτήσουν τα βακτήρια γονίδια αντοχής που υπήρχαν ήδη σε περιβαλλοντικές δεξαμενές».

Το παράδοξο είναι ότι οι ίδιες αυτές δεξαμενές μπορεί τελικά να αποτελέσουν μέρος της λύσης.

Τα αρχαία γονίδια που βρίσκονται κρυμμένα σε παγωμένα εδάφη και απομονωμένα μικροβιακά οικοσυστήματα δεν αποτελούν μόνο πιθανή απειλή. Μπορούν να λειτουργήσουν και ως ένα είδος εξελικτικού «εγχειριδίου».

Αν οι επιστήμονες μπορέσουν να καταγράψουν ποια γονίδια υπάρχουν, πώς εξελίσσονται, ποια μπορούν να μετακινηθούν και ποια έχουν πιθανότητες να φτάσουν κάποτε σε ανθρώπινα παθογόνα, θα μπορούν να αναζητούν τις απαντήσεις πριν εμφανιστεί η επόμενη μεγάλη κρίση.

Η μάχη με την αντοχή στα αντιβιοτικά μπορεί, επομένως, να μην κερδηθεί μόνο με καινούργια φάρμακα. Μπορεί να κριθεί πολύ νωρίτερα, στο έδαφος, στους παγετώνες, στο αρχαίο DNA και πλέον στους αλγόριθμους που μπορούν να διαβάσουν όσα μέχρι πρόσφατα παρέμεναν αόρατα.

Και ίσως το πιο παράδοξο συμπέρασμα είναι ότι οι μικροοργανισμοί που κρύφτηκαν για χιλιάδες χρόνια κάτω από τους πάγους μπορεί να μας βοηθήσουν να προβλέψουμε τους εχθρούς της ιατρικής του αύριο.

Με πληροφορίες από NewScientist / Nature / Ncbi / Journals.asm