Η δράστης της επίθεσης εναντίον εκκλησίας στη Μινεάπολη, στην οποία σκοτώθηκαν δύο μαθητές, «είχε εμμονή» με την ιδέα «να σκοτώσει παιδιά», ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη οι αρχές της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, δύο παιδιά ηλικίας 8 και 10 ετών σκοτώθηκαν την επίθεση, ενώ ακόμη 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 15 μαθητές.

Τα νεκρά παιδιά έχουν ταυτοποιηθεί ως Φλέτσερ Μέρκελ, 8 ετών, και η Χάρπερ Μοΐσκι 10 ετών.

Δεν είχε συγκεκριμένο κίνητρο

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της Μινεάπολης Μπράιαν Ο’ Χάρα, η δράστης της επίθεσης Ρόμπιν Γουέστμαν δεν φαίνεται να είχε συγκεκριμένο κίνητρο.

«Φαίνεται ότι μας μισούσε όλους», είπε χθες, ενώ πρόσθεσε. «Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά».

Η 23χρονη Ρόμπιν Γουέστμαν ως μαθήτρια φοιτούσε στο σχολείο που ανήκει στην εκκλησία, ενώ η μητέρα της Μέρι Γκρέις Γουέστμαν εργαζόταν στο παρελθόν εκεί.

Η Γουέστμαν πλησίασε από το πλάι την εκκλησία και πυροβόλησε δεκάδες φορές από τα παράθυρα χρησιμοποιώντας τρία όπλα. Η αστυνομία εντόπισε στο σημείο και ένα καπνογόνο. Αυτοκτόνησε επί τόπου.

Η Γουέστμαν είχε γράψει «εκατοντάδες σελίδες» στις οποίες εξέφραζε «το μίσος της προς πολλές ομάδες (…) τους μαύρους (…), τους Μεξικανούς (…), τους χριστιανούς (…), τους Εβραίους», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας της Μινεσότα Τζο Τόμσον.

Εντοπίστηκε και ένα μήνυμα με το οποίο ζητούσε να δολοφονηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Η δράστης είχε είδωλα μερικούς από τους πιο διαβόητους δολοφόνους στην ιστορία της χώρας μας» και αλλού, πρόσθεσε ο Τόμσον.

Το FBI έχει ξεκινήσει έρευνα για «ενέργεια εσωτερικής τρομοκρατίας» και «έγκλημα υποκινούμενο από το μίσος κατά των καθολικών».

Το όνομα της Γουέστμαν άλλαξε επισήμως από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν το 2020, καθώς αυτοπροσδιοριζόταν γυναίκα. Ωστόσο κάποιοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και η αστυνομία αναφέρονται στη δράστη με τις αρσενικές αντωνυμίες.

Ο Ο’ Χάρα ζήτησε από τους δημοσιογράφους να σταματήσουν να αναφέρουν το όνομά της διότι «στόχος της ήταν να γίνει γνωστή».

Τα όπλα που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ είναι περισσότερα από τους κατοίκους της χώρας και το ποσοστό θνησιμότητας από πυροβόλα όπλα είναι το υψηλότερο που καταγράφεται μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών.

Φέτος έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 287 επιθέσεις με πυροβόλα όπλα στις οποίες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Gun Violence Archive.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ -ΜΠΕ

