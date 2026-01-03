Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που καταδίκασε την επέμβαση των ΗΠΑ και τη σύλληψη Μαδούρο, διεμήνυσε πως η Τεχεράνη «δεν θα υποκύψει στον εχθρό».

Πρόκειται για μια προφανή απάντηση στις χθεσινές απειλές του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επέμβουν για να σώσουν διαδηλωτές στο Ιράν σε περίπτωση που οι δυνάμεις ασφαλείας ανοίξουν πυρ εναντίον τους.

«Θεού θέλοντος και με τη θεία χάρη, θα γονατίσουμε τον εχθρό», διαβεβαίωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.