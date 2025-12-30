Νέος κύκλος ερευνών από την εταιρεία Ocean Infinity, η οποία θα «χτενίσει» μια περιοχή 15.000 τετρ. χιλιομέτρων με σύγχρονα υποθαλάσσια ρομπότ, ξεκινά αύριο (30/12) για να διαλευκανθεί το άλυτο μυστήριο με το αεροσκάφος της Malaysia Airlines που χάθηκε το 2014 στον Ινδικό Ωκεανό.

Η κυβέρνηση της Μαλαισίας ανέθεσε εκ νέου την έρευνα στην Ocean Infinity, με πληρωμή μόνο σε περίπτωση εντοπισμού. Η Ocean Infinity είχε ήδη προσπαθήσει να βρει το αεροσκάφος το 2018, χωρίς επιτυχία, προτού δεχτεί να κάνει νέα προσπάθεια φέτος. Οι αρχικές έρευνες διακόπηκαν τον Απρίλιο λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών.

Για τρία χρόνια, τις άκαρπες προσπάθειες είχε αναλάβει να διευθύνει η Αυστραλία, μέχρι τον Ιανουάριο του 2017.

Ποιες οι προκλήσεις των νέων ερευνών

Σύμφωνα με τον Guardian, παρόλο που η περιοχή που ερευνά η Ocean Infinity έχει χαρτογραφηθεί στο παρελθόν, θεωρείται ότι τα δεδομένα μπορεί να είναι ελλιπή.

Ανεξάρτητος ερευνητής αναφέρει στον Guardian ότι ο Ινδικός Ωκεανός «δεν είναι εύκολο μέρος για να διεξαχθεί αναζήτηση» καθώς «υπάρχουν φαράγγια βάθους πάνω από 300 μέτρα, απότομοι γκρεμοί που υψώνονται χιλιάδες μέτρα πάνω από τον πυθμένα και ενεργά ηφαίστεια που πρέπει να προσέχει κανείς».

Σύμφωνα με τον Σάιμον Μάσκελ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ και πρώην επιστημονικό σύμβουλο της Ocean Infinity, «ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ocean Infinity είναι ο κίνδυνος να βρίσκεται πολύ κοντά στα συντρίμμια της MH370 και να τα χάσει λόγω δύσκολου εδάφους ή κενών στα δεδομένα της χαρτογράφησης».

Το πλήρωμα θα πρέπει να αναλύει δεδομένα όλο το 24ωρο, να επαναφορτίζει τα αυτοδύναμα υποβρύχια όχηματα AUVs που επιστρέφουν στην επιφάνεια, να επιβλέπει τα AUVs και τα τηλεχειριζόμενα οχήματα ROVs που συνεχίζουν την αναζήτηση, να διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί – και να επιδιορθώνει ό,τι δεν λειτουργεί – «όλα αυτά ενώ προσπαθούν να μην τους πιάσει ναυτία από τα τεράστια κύματα που αντιμετωπίζουν», λέει ο Μάσκελ.

Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της αποστολής είναι αυτό που η Ocean Infinity πιστεύει ότι έχει ήδη ξεπεράσει: να αποφασίσει πού ακριβώς θα ψάξει.

«Μπορείς να έχεις την καλύτερη τεχνολογία στον κόσμο, αλλά αν ψάξεις στο λάθος σημείο, δεν θα σε βοηθήσει», λέει ο Μάσκελ.

Ποια η Ocean Infinity και τι εξοπλισμό θα χρησιμοποιήσει

Η Ocean Infinity είναι μια εταιρεία υποθαλάσσιας ρομποτικής και χαρτογράφησης πυθμένα με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, γνωστή για τον εντοπισμό αντικειμένων στον ωκεανό, όπως το χαμένο πλοίο Endurance του Shackleton το 2022.

Διαθέτει στόλο AUVs Hugin 6000, που δημιουργούν τρισδιάστατους χάρτες του πυθμένα έως 6.000 μέτρα βάθος με ηχοβολιστικά, λέιζερ και οπτικά συστήματα, και μπορούν να παραμείνουν υποβρυχίως έως 100 ώρες. Τα AUV λειτουργούν κυρίως αυτόνομα, εντοπίζοντας «σημεία ενδιαφέροντος» και επιστρέφοντας στην επιφάνεια για ανάλυση.

Τι θα συμβεί αν βρεθούν συντρίμμια

Κάθε AUV μπορεί να στείλει στην επιφάνεια περιορισμένα δείγματα των δεδομένων που συλλέγει, όπως την ανίχνευση «σημείων ενδιαφέροντος», και να λάβει οδηγίες από χειριστές.

Χρησιμοποιεί ανιχνευτή για να εκτιμήσει το πάχος των ιζημάτων και να εντοπίσει τον στερεό πυθμένα, ενώ το μαγνητόμετρο ανιχνεύει μέταλλα ακόμη και αν είναι θαμμένα.

Αν χρειαστεί, το πλοίο στην επιφάνεια μπορεί να στείλει ROVs με προβολείς για φωτογράφιση και κινηματογράφηση. Τα ROVs διαθέτουν ρομποτικούς βραχίονες για να πιάσουν, να γυρίσουν, να εξετάσουν ή να ανασύρουν αντικείμενα στην επιφάνεια.

Τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα

Η πτήση MH370 μετέφερε 12 μέλη πληρώματος και 227 επιβάτες όταν απογειώθηκε από την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας για μια τακτική πτήση προς το Πεκίνο, λίγο πριν τη 1 π.μ. στις 8 Μαρτίου 2014.

Στις 2:22 π.μ., αφού στράφηκε δυτικά, μακριά από την προγραμματισμένη πορεία της, το Boeing 777 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ πάνω από τη Θάλασσα Ανταμάν.

Οι δορυφόροι συνέχισαν να λαμβάνουν σήματα ανά ώρα από το αεροσκάφος – υποδεικνύοντας ότι συνέχιζε να πετά – μέχρι λίγο μετά τις 8 π.μ., όταν πιστεύεται ότι εξαντλήθηκε το καύσιμο.

Αυτά τα σήματα χρησιμοποιήθηκαν για να υπολογιστεί η απόσταση μεταξύ δορυφόρου και αεροσκάφους, περιορίζοντας την αναζήτηση σε μια ζώνη 120.000 τετρ. χιλιομέτρων στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Μέρη και συντρίμμια του αεροσκάφους έχουν βρεθεί σε διάφορες ακτές του Ινδικού Ωκεανού και έχουν αναγνωριστεί ως τμήματα της MH370, όπως κομμάτια πτέρυγας, ουράς, καμπίνας και κινητήρα. Δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα, αλλά όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα θεωρούνται νεκροί.

(Με πληροφορίες από Guardian)