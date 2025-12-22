Ένας Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη νότια Μόσχα στη Ρωσία τη Δευτέρα, δήλωσαν Ρώσοι ερευνητές, προσθέτοντας ότι υποψιάζονται ότι πίσω από την επίθεση μπορεί να κρύβονταν οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες.

Η βόμβα εξερράγη κάτω από το Kia Sorento που οδηγούσε ο Αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης επιχειρησιακής εκπαίδευσης του ρωσικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, καθώς έφευγε από μια θέση στάθμευσης στις 06:55 ώρα Μόσχας.

Η Κρατική Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας δήλωσε ότι ο Σαρβάροφ πέθανε ως αποτέλεσμα των τραυμάτων του.

Οι ερευνητές δημοσίευσαν ένα βίντεο που δείχνει το κατεστραμμένο αυτοκίνητο, με ορατό αίμα στο κάθισμα του οδηγού.

Η επιτροπή δήλωσε ότι μία από τις εκδοχές που διερευνώνται είναι ότι η βόμβα τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία.