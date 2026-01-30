Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την εξαφάνιση περίπου 13,6 κιλών εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης του Μηχανικού Τμήματος της Εθνικής Φρουράς στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν, μετά από αποτυχημένη πυροδότηση και αφού τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, οι εκπαιδευόμενοι προσέγγισαν το σημείο και διαπίστωσαν ότι τα εκρηκτικά δεν βρίσκονταν πλέον στη θέση τους.

Advertisement

Advertisement

Προηγουμένως είχε χρησιμοποιηθεί drone για επιβεβαίωση ότι δεν σημειώθηκε έκρηξη, ενώ είχε τηρηθεί και ο προβλεπόμενος χρόνος αναμονής μίας ώρας.

Αμέσως ενημερώθηκε η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς, ο υπουργός Άμυνας και η Αστυνομία. Η περιοχή αποκλείστηκε και ξεκίνησαν έρευνες, τις οποίες παρακολουθεί από κοντά και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς.

Εξετάζονται δύο βασικά σενάρια: είτε το εκρηκτικό υλικό να αφαιρέθηκε από άγνωστα πρόσωπα είτε να εξερράγη ταυτόχρονα με άλλες εκρήξεις στο πλαίσιο της άσκησης, χωρίς αυτό να γίνει αντιληπτό.

Το δεύτερο μοιάζει πιθανότερο κάτι που προκύπτει και από το γεγονός ότι ο Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Χρίστος Πιερή, ανέφερε ότι εξετάζεται σοβαρά το σενάριο να σημειώθηκαν ταυτόχρονες εκρήξεις, χωρίς να γίνει σαφής αντιληπτή η συγκεκριμένη, και ότι οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό υπολειμμάτων ή ενδείξεων που να το επιβεβαιώνουν.

Ωστόσο μέχρι στιγμής τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Advertisement

Για λόγους ασφαλείας, η προγραμματισμένη άσκηση ανεστάλη, ενώ συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων και η λεπτομερής εξέταση του χώρου από τις αρμόδιες στρατιωτικές αρχές.

Φωτο αρχείου – Πηγή: EUROKINISSI

Το TNT (2,4,6-τρινιτροτολουόλιο) είναι μια οργανική χημική ένωση που χρησιμοποιείται ευρέως ως ισχυρό εκρηκτικό. Θεωρείται ασφαλές στον χειρισμό, καθώς είναι ανθεκτικό σε κραδασμούς και τριβή και απαιτεί πυροκροτητή για να εκραγεί. Χρησιμοποιείται σε στρατιωτικές βόμβες, χειροβομβίδες, οβίδες, αλλά και στην εξορυκτική βιομηχανία. Συχνά συγχέεται με τη δυναμίτιδα, αλλά είναι διαφορετική χημική ουσία (η δυναμίτιδα βασίζεται στη νιτρογλυκερίνη).

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Καθημερινή Κύπρου)

Advertisement