Σε κρίσιμη και ασταθή κατάσταση νοσηλεύεται η Ναργκίς Μοχαμαντί, η φυλακισμένη Ιρανή ακτιβίστρια και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2023, μετά τη μεταφορά της από τη φυλακή σε νοσοκομείο της Ζαντζάν. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία, με δύο λιποθυμικά επεισόδια μέσα σε μία ημέρα και έντονα καρδιολογικά συμπτώματα.



Η Μοχαμαντί, μία από τις πιο γνωστές φωνές υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της θανατικής ποινής στο Ιράν, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού οι γιατροί της φυλακής έκριναν ότι η κατάστασή της δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπιστεί εντός των σωφρονιστικών εγκαταστάσεων.



Το ίδρυμα που φέρει το όνομά της και το οποίο διαχειρίζεται η οικογένειά της, ανέφερε ότι η μεταφορά της ήταν «αναπόφευκτη ανάγκη», έπειτα από παρατεταμένη άρνηση πρόσβασης σε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η νοσηλεία της ήρθε μετά από 140 ημέρες αυθαίρετης κράτησης και συνεχιζόμενης ιατρικής παραμέλησης.



Η οικογένεια της Μοχαμαντί ζητά να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παρς της Τεχεράνης, όπου, όπως υποστηρίζει, μπορεί να λάβει την εξειδικευμένη φροντίδα που απαιτεί το βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό της. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ίδρυμά της, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν επιτρέψει τη μεταφορά.

Η αδελφή της ανέφερε ότι η Μοχαμαντί λιποθύμησε για πρώτη φορά το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από ημέρες επικίνδυνα υψηλής αρτηριακής πίεσης, σοβαρής ναυτίας και επαναλαμβανόμενων εμετών.

Παρά την επιδείνωση, η ακτιβίστρια φέρεται να αρνήθηκε αρχικά τη μεταφορά σε νοσοκομείο της Ζαντζάν, καθώς καρδιολόγοι είχαν προειδοποιήσει ότι οι τοπικές δομές δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την περίπτωσή της.



Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 5 το απόγευμα τοπική ώρα, υπέστη δεύτερο λιποθυμικό επεισόδιο. Τότε οι γιατροί της φυλακής διέταξαν την επείγουσα μεταφορά της σε νοσοκομείο της Ζαντζάν, όπου εισήχθη σε καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας.



Σύμφωνα με την οικογένειά της, η αρτηριακή της πίεση τις τελευταίες ημέρες κυμαινόταν σε επικίνδυνα επίπεδα, ενώ δεν ανταποκρινόταν στη φαρμακευτική αγωγή. Η ίδια φέρεται επίσης να έχει χάσει περίπου 20 κιλά και να εμφανίζει επαναλαμβανόμενο οξύ πόνο στο στήθος.



Ο δικηγόρος της, Μοστάφα Νίλι, ανέφερε ότι η Μοχαμαντί έχει ιστορικό τριών αγγειοπλαστικών επεμβάσεων και τοποθέτησης στεντ, κάτι που καθιστά, όπως υποστηρίζει, ιδιαίτερα επικίνδυνη τη θεραπεία της σε μη εξειδικευμένη δομή. Πρόσθεσε επίσης ότι ιατροδικαστική επιτροπή της Ζαντζάν έχει ζητήσει την αναστολή της ποινής της για έναν μήνα, ώστε να λάβει θεραπεία, όμως η υπόθεση παραμένει μπλοκαρισμένη από τις εισαγγελικές αρχές.



Η Ναργκίς Μοχαμαντί συνελήφθη εκ νέου στις 12 Δεκεμβρίου 2025. Στις 8 Φεβρουαρίου 2026 καταδικάστηκε σε επιπλέον επτάμισι χρόνια φυλάκισης, ανεβάζοντας τη συνολική ποινή της σε περισσότερα από 18 χρόνια. Μετά από 60 ημέρες κράτησης, εκ των οποίων 26 σε απομόνωση στο Μασχάντ, μεταφέρθηκε στην Κεντρική Φυλακή της Ζαντζάν στις 10 Φεβρουαρίου.



Η υπόθεσή της έχει γίνει διεθνές σύμβολο της καταστολής στο Ιράν, ιδίως απέναντι στις γυναίκες που διεκδικούν βασικά δικαιώματα και ελευθερίες. Η Μοχαμαντί τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή, για τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων