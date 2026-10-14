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Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης δικαστής κατήγγειλε τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης ως επιλεκτική, σημειώνοντας ότι η επιβολή κυρώσεων αποσκοπεί στην αποδυνάμωση του δικαστικού οργάνου.

Παρά τις έντονες λεκτικές επιθέσεις που δέχθηκε από Ισραηλινούς αξιωματούχους για τη βράβευσή της, η Πιλάι εξέφρασε την αισιοδοξία της για τη μελλοντική απόδοση δικαιοσύνης.

Η ίδια σχεδιάζει να αξιοποιήσει το χρηματικό έπαθλο του βραβείου της για την ενίσχυση της εκπαίδευσης στη Νότια Αφρική, στηρίζοντας έμπρακτα τους νέους της πατρίδας της.

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Σφοδρή κριτική στις κυρώσεις που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) άσκησε η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Νάβι Πιλάι, χαρακτηρίζοντάς τες παράνομες και υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάζεται να διδαχθεί τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η 85χρονη δικαστής εκτίμησε επίσης ότι η ανακοίνωση των κυρώσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν αμέσως μετά τη βράβευσή της, δεν ήταν τυχαία. Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι πρόκειται για αντίδραση στο γεγονός ότι το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

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Ερωτηθείσα ποιο μήνυμα θα ήθελε να στείλει στον Τραμπ, η Πιλάι απάντησε: «Ζητήστε από τους νομικούς σας συμβούλους να σας εξηγήσουν τι είναι το διεθνές δίκαιο (…) και γιατί είναι παράνομη η ανάμιξη στις υποθέσεις ενός ανεξάρτητου διεθνούς δικαστηρίου».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν στις 9 Οκτωβρίου την επιβολή κυρώσεων κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επιδιώκοντας να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του. Το ΔΠΔ έχει αρμοδιότητα να δικάζει φυσικά πρόσωπα για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δεσμευτεί να αποδυναμώσει σταδιακά το Δικαστήριο, εκφράζοντας την οργή της για την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Πιλάι υπενθύμισε, μάλιστα, ότι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις είχαν χαιρετίσει την έκδοση εντάλματος σύλληψης από το ΔΠΔ σε βάρος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν. «Αυτό είναι επιλεκτικότητα, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά και είναι απαράδεκτο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι κυρώσεις σε βάρος του ΔΠΔ αναμένεται να επηρεάσουν τις τεχνολογικές υποδομές και τις τραπεζικές λειτουργίες του, με την εφαρμογή τους να προβλέπεται να ξεκινήσει σε έξι μήνες. Παράλληλα, η Νάβι Πιλάι απάντησε στις έντονες αντιδράσεις Ισραηλινών αξιωματούχων για τη βράβευσή της με το Νόμπελ Ειρήνης. Η βράβευση συνδέεται με το έργο της ως επικεφαλής της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ, η οποία κατέληξε πέρυσι στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου την αποκάλεσε «φανατική» που «δαιμονοποιεί τους Εβραίους». Από την πλευρά του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σχολίασε ότι ο Γιόζεφ Γκέμπελς, ο πρώην επικεφαλής της ναζιστικής προπαγάνδας, σίγουρα «χειροκροτεί από την κόλαση» την ανακοίνωση της βράβευσής της.

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«Το βρίσκω αυτό πολύ προσβλητικό και υβριστικό», απάντησε η Νομπελίστρια, τονίζοντας: «Ο Γκέμπελς είχε τα χέρια του βαμμένα με αίμα. Είναι υπεύθυνος για τους θανάτους χιλιάδων ανθρώπων. Όχι μόνο Εβραίων, αλλά και έγχρωμων ανθρώπων σαν εμένα».

Η Πιλάι αναγνώρισε ότι, στην παρούσα συγκυρία, υπάρχει ελάχιστη πολιτική βούληση για τη σύλληψη του Νετανιάχου, ώστε να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ενώπιον του ΔΠΔ και να οδηγηθεί κάποια στιγμή ενώπιον της δικαιοσύνης. Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξη για την έκβαση της υπόθεσης. «Σε όλη μου τη ζωή έχω δει ανθρώπους να ξεπερνούν δυσκολίες, οπότε είμαι πεπεισμένη ότι τελικά θα συμβεί», δήλωσε.

Η 85χρονη δικαστής αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πως τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης. Όπως είπε, αρχικά δυσκολεύτηκε να πιστέψει την είδηση, καθώς «απονέμουν τα βραβεία τους σε πολύ λίγες γυναίκες», επισημαίνοντας ότι αυτό αποτελεί μια κραυγαλέα ανισότητα που εξακολουθεί να υφίσταται στην πράξη.

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Παρά τη διάκριση, η Πιλάι ανησυχεί ότι η προχωρημένη ηλικία της ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά της να ταξιδεύει ανά τον κόσμο και να υπερασπίζεται ενεργά τη διεθνή δικαιοσύνη. «Νομίζω ότι η ηλικία μου θα με κρατήσει κάπως πίσω. Δεν μπορώ να είμαι τόσο ενεργή όσο ήμουν παλιά», ανέφερε, θυμίζοντας ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Ύπατης Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είχε επισκεφθεί συνολικά 79 χώρες.

Την ίδια ώρα, εξετάζει πώς θα αξιοποιήσει το χρηματικό έπαθλο των 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, που αντιστοιχεί σε περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως είπε, συμβουλεύεται διάφορα πρόσωπα προκειμένου να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί το ποσό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαθέσει μέρος του στη γενέτειρά της, τη Νότια Αφρική.

«Η Αφρική υποφέρει. Η Νότια Αφρική υποφέρει. Είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθούν κεφάλαια», εξήγησε. Επιπλέον, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κουαζούλου-Νατάλ έχει δημιουργήσει ένα τμήμα που φέρει το όνομά της και ότι σκοπεύει να ξεκινήσει συζητήσεις με το ίδρυμα για την αξιοποίηση των χρημάτων. «Πιστεύω στην εκπαίδευση των παιδιών και των νέων», κατέληξε.

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