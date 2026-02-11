Η ηχορύπανση δεν αποτελεί απλώς μια ενόχληση για τον άνθρωπο, αλλά έχει σοβαρές συνέπειες για τα πτηνά σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζοντας τη συμπεριφορά τους, τα επίπεδα στρες και κυρίως την αναπαραγωγική τους επιτυχία, σύμφωνα με νέα εκτενή επιστημονική έρευνα.

Ερευνητές που ανέλυσαν δεδομένα σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών διαπίστωσαν ότι οι ανθρωπογενείς θόρυβοι παρεμβαίνουν καθοριστικά στη ζωή των πτηνών σε έξι ηπείρους, προκαλώντας «ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις» στην αναπαραγωγή τους. Ενώ προηγούμενες μελέτες είχαν εξετάσει μεμονωμένες πηγές θορύβου –όπως αεροπλάνα, οδική κυκλοφορία ή τεχνικά έργα– η νέα μελέτη προχώρησε σε μια συνολική αποτίμηση, συγκεντρώνοντας και συγκρίνοντας στοιχεία από το 1990 έως σήμερα για 160 διαφορετικά είδη, προκειμένου να εντοπίσει ευρύτερα μοτίβα.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the Royal Society B, καταλήγει ότι ο αντίκτυπος της ηχορύπανσης είναι «διάχυτος» και παγκόσμιος. Ο θόρυβος επηρεάζει καθοριστικά την επικοινωνία των πτηνών, τις συμπεριφορές αποφυγής κινδύνου, την αναζήτηση τροφής, την επιθετικότητα, τη φυσιολογία, τη χρήση των ενδιαιτημάτων και τελικά την αναπαραγωγή τους.

Ο ήχος αποτελεί βασικό εργαλείο επιβίωσης για τα πουλιά: το τραγούδι τους χρησιμεύει στην εύρεση συντρόφου, οι φωνές τους προειδοποιούν για θηρευτές, ενώ οι νεοσσοί καλούν τους γονείς τους όταν χρειάζονται τροφή. Όπως δήλωσε η επικεφαλής της έρευνας, Natalie Madden από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, «Αν το περιβάλλον είναι γεμάτο έντονο θόρυβο, μπορούν ακόμα να ακούσουν τα σήματα του ίδιου τους του είδους;».

Τα ευρήματα έδειξαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο θόρυβος διέκοψε επιδείξεις ζευγαρώματος, ανάγκασε αρσενικά να τροποποιήσουν το ερωτικό τους τραγούδι και «κάλυψε» την επικοινωνία μεταξύ γονέων και νεοσσών.

Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν κοινά είδη, όπως οι ευρωπαϊκοί κοκκινολαίμηδες, τα ψαρόνια, τα σπουργίτια και οι παπαδίτσες. Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν ήταν ίδιες για όλα τα είδη. Τα πουλιά που φωλιάζουν κοντά στο έδαφος εμφάνισαν μεγαλύτερη μείωση στην αναπαραγωγική επιτυχία, ενώ εκείνα που χρησιμοποιούν ανοιχτές φωλιές παρουσίασαν εντονότερες αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη των νεοσσών. Παράλληλα, τα πτηνά που ζουν σε αστικά περιβάλλοντα κατέγραψαν υψηλότερα επίπεδα ορμονών στρες σε σύγκριση με εκείνα που ζουν εκτός πόλεων.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), το 61% των ειδών πτηνών παγκοσμίως παρουσιάζει μείωση πληθυσμού, κυρίως εξαιτίας της απώλειας ενδιαιτημάτων λόγω γεωργίας και αποψίλωσης. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η ηχορύπανση αποτελεί μια «υποτιμημένη συνέπεια» της ανθρώπινης δραστηριότητας, η οποία δεν λαμβάνει την ίδια προσοχή με τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή, παρότι επηρεάζει ουσιαστικά την επιβίωση των πτηνών.

