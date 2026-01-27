Η Google θα λάβει καθοδήγηση από τις αρχές της ΕΕ που είναι αρμόδιες για θέματα ανταγωνισμού όσον αφορά στο πώς θα βοηθηθούν οι ανταγωνιστές της στις online αναζητήσεις και την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της και στη Gemini AI, ανακοίνωσε την Τρίτη η Κομισιόν.

Η Google έχει δεχτεί επανειλημμένα επικρίσεις από ανταγωνιστές της, οι οποίοι λένε πως διαθέτει αθέμιτο πλεονέκτημα λόγω της θέσης της στην αγορά, και προσπαθούν να αξιοποιήσουν τη Digital Markets Act (DMA Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές) της ΕΕ εναντίον της. Ο τεχνολογικός κολοσσός αρνείται πως ισχύει κάτι τέτοιο.

«Οι σημερινές διαδικασίες υπό τη Digital Markets Act θα παρέχουν καθοδήγηση στη Google για να διασφαλιστεί πως “τρίτες” online μηχανές αναζήτησης και πάροχοι ΑΙ θα έχουν την ίδια πρόσβαση σε δεδομένα αναζητήσεων και το λειτουργικό σύστημα Android με τις υπηρεσίες της ίδιας της Google, όπως το Google Search και το Gemini» δήλωσε η Χένα Βιρκούνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν για θέματα Τεχνολογικής Κυριαρχίας, Ασφάλειας και Δημοκρατίας.

Η Google εξέφρασε προβληματισμούς αφού η Κομισιόν είπε ότι είχε αρχίσει δύο διαδικασίες μετά από συνομιλίες σχετικά με τη συμμόρφωσή της στη DMA, στόχος της οποίας είναι ο περιορισμός της ισχύος των κολοσσών του χώρου της τεχνολογίας.

«Το Android είναι ανοιχτό βάσει σχεδίου, και ήδη παρέχουμε άδειες σχετικά με δεδομένα αναζητήσεων σε ανταγωνιστές, μέσω της DMA» δήλωσε η Κλερ Κέλι, στέλεχος της Google. «Ωστόσο ανησυχούμε πως περαιτέρω κανόνες, που συχνά προκύπτουν από παράπονα ανταγωνιστών αντί από το συμφέρον των καταναλωτών, θα θέσουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα των χρηστών, την ασφάλεια και την καινοτομία» πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο της μίας από τις διαδικασίες οι αρμόδιες αρχές θα υποδείξουν το πώς η Google θα έπρεπε να παρέχει σε «τρίτους» παρόχους υπηρεσιών ΑΙ εξίσου αποτελεσματική πρόσβαση στα ίδια χαρακτηριστικά/ λειτουργίες με αυτά που έχουν οι δικές της ΑΙ υπηρεσίες, όπως το Gemini.

Στο πλαίσιο της άλλης, η Κομισιόν θα παρουσιάσει πώς η Google θα έπρεπε να παρέχει σε «τρίτους» παρόχους υπηρεσιών online αναζητήσεων πρόσβαση σε δεδομένα από το Google Search με δίκαιους όρους και το κατά πόσον οι πάροχοι AI chatbots θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.

«Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες και τα οφέλη αυτής της τεράστιας τεχνολογικής εξέλιξης διασφαλίζοντας πως το “γήπεδο” θα είναι ανοιχτό και δίκαιο, όχι τροποποιημένο προς όφελος των μεγαλύτερων ολίγων» ανέφερε η Τερέζα Ριμπέρα, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση.

Οι Κομισιόν σκοπεύει να ολοκληρώσει τις εν λόγω διαδικασίες μέσα σε έξι μήνες.

Με πληροφορίες από Reuters