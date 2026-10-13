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Νέες αιχμές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Κίνησης (MHP) της Τουρκίας, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, καλώντας την Αθήνα να «αντλήσει μαθήματα από την ιστορία» και διατυπώνοντας προειδοποιητικά μηνύματα με φόντο τις συμμαχίες και την εξοπλιστική της πολιτική.

Ο Μπαχτσελί υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής χωρίς να διασφαλίζει ειρηνικές σχέσεις με τις γειτονικές της χώρες, ανεξάρτητα από τις αμυντικές συμφωνίες που συνάπτει ή τα οπλικά συστήματα που αποκτά.

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“Yunanistan tarihten ders almalı” MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yunanistan kimle ittifak kurarsa kursun, hangi silahları alırsa alsın, komşularla barış tesis etmeden kendini güvende hissedemez. Bizi korkutmak için silahlanıyorsa aklından çıkarmasın, bizi hiçbir güç korkutamaz. https://t.co/3A8XxpzzVR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2026

«Η Ελλάδα, όποιες συμμαχίες κι αν σχηματίσει, όπλα κι αν προμηθευτεί, δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής χωρίς να εξασφαλίσει την ειρήνη με τους γείτονές της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του MHP συνέχισε σε αυστηρό τόνο, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα.

«Αν εξοπλίζεται για να μας τρομοκρατήσει, ας μην το βγάλει από το μυαλό της: καμία δύναμη δεν μπορεί να μας τρομοκρατήσει», δήλωσε.

Με τις αναφορές του, ο Μπαχτσελί συνέδεσε ευθέως το ζήτημα της ελληνικής ασφάλειας με τις σχέσεις της χώρας με την Τουρκία, ενώ η επίκληση της ιστορίας προσέδωσε ιδιαίτερα αιχμηρό χαρακτήρα στην τοποθέτησή του.