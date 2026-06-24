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Ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης και ο πτέραρχος ε.α.

Αθανάσιος Παπανικολάου ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους, ενώ ο Δημήτρης Σαββίδης αποστασιοποιήθηκε.

Η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε δημόσια καταγγέλλοντας προσπάθειες διατάραξης της ενότητας του κόμματος από πρόσωπα με δόλια κίνητρα.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το κίνημα θα συνεχίσει τη δράση του παρά τις πιέσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

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Έναν μόλις μήνα μετά την ίδρυσή του, το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» καταγράφει ήδη τις πρώτες αποχωρήσεις στελεχών. Την αποχώρησή τους ανακοίνωσαν ο πραγματογνώμονας που συνδέεται με την υπόθεση των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, καθώς και ο πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου, ενώ σαφή αποστασιοποίηση εξέφρασε και ο TikToker Δημήτρης Σαββίδης.

Στην πρώτη δημόσια αντίδρασή της μετά τις εξελίξεις, η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, αφήνοντας αιχμές για την ύπαρξη «πρόθυμων» που, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να διαταράξουν την ενότητα του κόμματος.

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Στο μήνυμά της ανέφερε ότι «τα δόλια κίνητρα, ακόμη κι όταν εμφανίζονται συγκαλυμμένα, τελικά γίνονται αντιληπτά, άλλοτε πιο έγκαιρα και άλλοτε αργότερα», ενώ πρόσθεσε πως «σημασία έχει ότι, έστω και με καθυστέρηση, όλα και όλοι αποκαλύπτονται». Κλείνοντας, τόνισε ότι παρά τις πιέσεις και τις δυσκολίες, «συνεχίζουμε».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Το Κίνημά μας ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έκλεισε ήδη ένα μήνα ζωής! Ακόμη και μέσα σε αυτόν τον σύντομο χρόνο, ο πόλεμος κλιμακώνεται πανταχόθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται ακατάπαυστα και εντατικά. Αυτό μας χαροποιεί!

Διότι σημαίνει ότι τα πάμε πολύ καλά! Οι πολίτες καταλαβαίνουν! Η αλήθεια δεν κρύβεται, ούτε και αλλοιώνεται! Είναι πάνω από ξεκάθαρο ότι το βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό, που το διεμβολίζει και βάζει ως προτεραιότητά του τους πολίτες, προτάσσοντας τη λύση των προβλημάτων που πλήττουν την καθημερινότητά τους!

Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους.

Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν. α σπείρουν την διχόνοια. Ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή: διαίρει και βασίλευε. Τα δόλια κίνητρα αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση.

Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε.

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Δεν πτοούμαστε, δεν παραιτούμαστε, δεν καμπτόμαστε! Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους.

Γιατί τα κίνητρά μας είναι αγνά, και όχι δόλια και υποχθόνια.

Μαζί σας. Μαζί με τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας. Για μια Ελλάδα πραγματικά ελεύθερη από διαπλοκή, σήψη, φτωχοποίηση και εκμετάλλευση. Eπιτέλους!

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