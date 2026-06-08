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Ο εκπρόσωπος Τύπου του νέου πολιτικού σχηματισμού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε τις βασικές θέσεις και τις επιδιώξεις του εγχειρήματος, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην πολιτική, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την πορεία της χώρας, αναφέροντας κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που διαδοχικές κυβερνήσεις αδυνατούν να επιλύσουν, την αύξηση του χρέους παρά τα μνημόνια και τη φυγή των νέων.

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«Δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην καταφέρνει ακόμη και τώρα, το 2026, να βρει τον δρόμο της. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε ένας παράδεισος που θα έπρεπε με τέτοιους ρυθμούς να αναπτυσσόμαστε και βλέπουμε τόσα πολλά κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα τα οποία διαδοχικές κυβερνήσεις αποτυγχάνουν να επιλύσουν.

Υπόσχονται τα πάντα και στο τέλος δεν καταφέρνουν να λύσουν τα προβλήματα, η κατάσταση διαρκώς επιδεινώνεται. Μπήκαμε στα μνημόνια για να σωθούμε, το χρέος μας αυξάνεται, και δεν υπάρχει ορίζοντας λύσης. Οι νέοι μας φεύγουν. Αυτός ήταν περίπου και ο λόγος που με οδήγησε στο να αναζητώ κάποια λύση να επιτέλους να εκφραστώ», είπε.

Για την τραγωδία στα Τέμπη

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών και το πώς αποφάσισε να συνταχθεί με την Μαρία Καρυστιανού, ο κος Αυγερινός ανέφερε: «Έτυχε να βρεθώ δηλαδή στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Μια φορά μάλιστα κατέβηκα και επίτηδες, βρέθηκα στα μεγάλα συλλαλητήρια των Τεμπών. Από την πρώτη στιγμή, επειδή ο πατέρας μου ήταν και σιδηροδρομικός, αισθάνθηκα πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έκανα κι εγώ πολύ συχνά αυτή τη διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη και πίσω».

«Δεν κατάλαβα ποτέ μου, και συνεχίζω να μην καταλαβαίνω, πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση και η δικαστική εξουσία, αντί να συνεργάζονται, να κάνουν το παν μαζί με τις ανακριτικές αρχές και τις λοιπές αρχές, για να φτάσουμε επιτέλους στη διαλεύκανση αυτού του τραγικού δυστυχήματος που μοιάζει με έγκλημα, σχεδόν οι φορείς αυτοί ενός, υποτίθεται, κανονικού κράτους βρίσκονται απέναντι στους συγγενείς.

Οι άνθρωποι χτυπιούνται τόσα χρόνια, προσπαθούν με όλους τους τρόπους και βρίσκουν ένα τείχος διαρκώς απέναντί τους, πέρα από όσα συνέβησαν με το μπάζωμα. Αυτά, λοιπόν, δεν καταλάβαινα και βρέθηκα στα συλλαλητήρια» πρόσθεσε ο ίδιος.

Για τη Μαρία Καρυστιανού και το νέο κόμμα

«Νομίζω πως το μεγάλο όπλο της Μαρίας Καρυστιανού είναι ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός. Είμαστε κάτι νέο, ένα πρωτοφανές νέο φαινόμενο στα πολιτικά πράγματα της χώρας, ακριβώς γιατί διαφορετικοί πολίτες, οι οποίοι δεν είχαν στο παρελθόν, οι περισσότεροι, ασχοληθεί με την πολιτική, αναγκάζονται. “Αναγκάζονται”, αυτή είναι η λέξη, για το πώς περάσαμε από το δυστύχημα των Τεμπών στην απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού να τεθεί επικεφαλής ενός κινήματος».

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Όπως ανέφερε ο ίδιος, το κόμμα, όντας νεοσύστατο, δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το πλήρες πρόγραμμά του, αλλά διαθέτει ένα επιτελείο έμπειρων οικονομολόγων που εργάζονται για αυτό, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τη Ρωσία ή άλλες πηγές, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ίδια τη Μαρία Καρυστιανού και τις εθελοντικές συνεισφορές των μελών του.

«Νομίζω ότι ακριβώς για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, ενώνονται διαφορετικοί άνθρωποι και αυτό δεν χρειάζεται να αποδειχθεί καθόλου. Είναι όντως το μόνο κόμμα που ενώνει διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι παραμερίζουν τις δευτερεύουσες, και εν πολλοίς ψευδείς διαφορές τους, και ενώνονται πάνω στο κοινό που μπορεί να τους ενώσει. Και νομίζω πως αυτό που μπορεί να μας ενώσει, είναι αυτό που μπορεί να φέρει την πραγματική αλλαγή στη χώρα».

«Κουραστήκαμε από εκείνα τα κόμματα που παριστάνουν ότι είναι αριστερά ή παριστάνουν ότι είναι δεξιά και ξεχνούν ότι είναι εκπρόσωποι του λαού και ότι όλοι οι πολιτικοί είναι εν τέλει υπάλληλοι του λαού, και θα πρέπει οι πολίτες ακριβώς αυτό να το απαιτήσουν στις επόμενες εκλογές».

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«Ο πολίτης νομίζω πρέπει να ακούσει αυτή τη φορά τη φωνή των άλλων πολιτών σαν τον ίδιο. Η Μαρία Καρυστιανού είναι ένας πολίτης σαν κι εμάς. Είναι η πρώτη φορά που συγκροτείται κάτι καινούργιο. Θα το επαναλάβω, είναι νομίζω ιστορικό αυτό που συμβαίνει, σπάνια έχει συμβεί στα πολιτικά και ιστορικά μας χρονικά».

«Οι ικανοί άνθρωποι για πολλές δεκαετίες απέφευγαν την πολιτική. Αυτοί οι ικανοί άνθρωποι, ο καθένας πετυχημένος στον τομέα του, είναι που προσκαλούνται σήμερα να αναλάβουν τις τύχες της χώρας. Είναι το μόνο νέο και καθαρό φαινόμενο στα πολιτικά μας πράγματα».

«Δεν θα συνεργαστούμε με κανένα κόμμα»

«Δεν θα συνεργαστούμε με κανένα από τα κόμματα του παλιού σκηνικού. Είναι ολοφάνερο ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, και νομίζω και ο Έλληνας πολίτης πλέον δεν μπορεί να εκφραστεί και να συνεργαστεί. Γι’ αυτό και το 50-60% των ανθρώπων δεν συμμετέχουν πλέον στις εκλογικές διαδικασίες».

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«Τους καλούμε σε αυτές, στις επόμενες εκλογές, να συμμετάσχουν όλο και πιο ενεργά, γιατί οι ενεργοί πολίτες θα σώσουν τη χώρα. Είδαμε πού οδήγησαν αυτά τα κόμματα, τα πετυχημένα και έμπειρα στα πράγματα. Ζητάμε από τον ελληνικό λαό να υποστηρίξει αυτό το καινούργιο που έρχεται», είπε.

Για την πολιτική του καριέρα

Ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρθηκε στους λόγους που τον οδήγησαν στην πολιτική, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την πορεία της χώρας, αναφέροντας κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που διαδοχικές κυβερνήσεις αδυνατούν να επιλύσουν, την αύξηση του χρέους παρά τα μνημόνια και τη φυγή των νέων.

«Δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν την Ελλάδα να μην καταφέρνει ακόμη και τώρα, το 2026, να βρει τον δρόμο της. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε ένας παράδεισος που θα έπρεπε με τέτοιους ρυθμούς να αναπτυσσόμαστε και βλέπουμε τόσα πολλά κοινωνικά, οικονομικά προβλήματα τα οποία διαδοχικές κυβερνήσεις αποτυγχάνουν να επιλύσουν.

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Υπόσχονται τα πάντα και στο τέλος δεν καταφέρνουν να λύσουν τα προβλήματα, η κατάσταση διαρκώς επιδεινώνεται. Μπήκαμε στα μνημόνια για να σωθούμε, το χρέος μας αυξάνεται, και δεν υπάρχει ορίζοντας λύσης. Οι νέοι μας φεύγουν. Αυτός ήταν περίπου και ο λόγος που με οδήγησε στο να αναζητώ κάποια λύση να επιτέλους να εκφραστώ», είπε.

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