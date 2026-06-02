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Ο Αντώνης Σαμαράς φέρεται να έχει πλέον καταλήξει οριστικά στην απόφαση να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, με τις σχετικές διεργασίες να βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Η πιθανότητα ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρει στο προσκήνιο τα σενάρια για σημαντικές ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, που προβλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου στην εκπομπή «Live News», ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται έτοιμος να ανακοινώσει ακόμη και άμεσα τη δημιουργία νέου κόμματος, έχοντας ήδη προχωρήσει στην προετοιμασία και τη συγκρότηση ψηφοδελτίων. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος δεν δείχνει να βιάζεται χρονικά, καθώς εκτιμά ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο αλλά αργότερα.

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Η δημοσιογράφος μετέφερε πληροφορίες από πολιτικούς φίλους και συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις οποίες η απόφαση θεωρείται πλέον ειλημμένη. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν εστιάζεται μόνο στο πότε θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα, αλλά και στο πολιτικό και εκλογικό κοινό στο οποίο θα επιδιώξει να απευθυνθεί.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στην ίδια εκπομπή, ένας πολιτικός σχηματισμός υπό τον Αντώνη Σαμαρά αναμένεται να αντλήσει σημαντικό μέρος της εκλογικής του επιρροής από τη δεξαμενή ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από κόμματα που κινούνται δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης. Παράλληλα, θεωρείται πιθανό να επηρεάσει συνολικά τις πολιτικές ισορροπίες στον χώρο της Δεξιάς, σε μια περίοδο όπου η κυβερνητική φθορά καταγράφεται όλο και πιο έντονα στις δημοσκοπήσεις.

Ιδιαίτερο βάρος, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δίνεται και στους αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Πρόκειται κυρίως για πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 και του 2023, αλλά σήμερα εμφανίζονται αποστασιοποιημένοι πολιτικά, χωρίς όμως να έχουν στραφεί προς κάποιο άλλο κόμμα. Το συγκεκριμένο κοινό, που πρόσωπα από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού περιγράφουν χαρακτηριστικά ως «το ακροατήριο του καναπέ», φαίνεται να αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής στρατηγικής που σχεδιάζεται.

Η αυξημένη κινητικότητα γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά ενισχύει ήδη τα σενάρια για νέες εξελίξεις και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον τόσο στον χρόνο των επίσημων ανακοινώσεων όσο και στις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα νέο κόμμα Σαμαρά στις ισορροπίες της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης.