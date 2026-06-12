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Ανατροπή της τελευταίας στιγμής σημειώθηκε σχετικά με εκδήλωση στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς η προγραμματισμένη παρουσία της Μαρίας Καρυστιανού δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά.

Η απόφαση για την ακύρωση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης, προκαλώντας αιφνιδιασμό. Όπως αναφέρεται, η εξέλιξη προέκυψε έπειτα από πρωτοβουλία συνδικαλιστών δικηγόρων που φέρονται να πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις και συζητήσεις στους νομικούς κύκλους.

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Η εκδήλωση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και η ακύρωσή της έρχεται να δημιουργήσει νέο πεδίο πολιτικής και θεσμικής αντιπαράθεσης γύρω από τη διαδικασία και τους λόγους της απόφασης.

Η εκδήλωση είχε προγραμματιστεί από ομάδα νομικών – υποστηρικτών της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», με στόχο τη συζήτηση γύρω από ζητήματα που αφορούν τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και τις πτυχές της συνταγματικής μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εκδήλωση είχε προσκληθεί η Μαρία Καρυστιανού προκειμένου να απευθύνει χαιρετισμό, ενώ το πρόγραμμα περιλάμβανε ομιλίες από διακεκριμένους νομικούς.

Μεταξύ των ομιλητών θα ήταν η δικηγόρος και στενή συνεργάτιδα της Μαρία Γρασία, ο δικηγόρος Γιάννης Χατζηαντωνίου και ο δικηγόρος Αντώνης Ψαρόπουλος.