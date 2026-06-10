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Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε στο ραδιόφωνο του Alpha 989 για ζητήματα όπως η ακρίβεια, υπογραμμίζοντας ότι βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπισή της είναι η πολιτική βούληση. Αναφέρθηκε επίσης στις σχέσεις με την Τουρκία, σημειώνοντας πως απαιτείται ακόμη και βαθύτερη κατανόηση της στάσης της άλλης πλευράς, ενώ εξέφρασε τις απόψεις της για το μεταναστευτικό. Παράλληλα, σχολίασε τι θα επέλεγε να ρωτήσει τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς σε περίπτωση τηλεοπτικού ντιμπέιτ.

Αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική είπε : «δεν είναι συνταγή για φαγητό είναι μια δύσκολη κατάσταση που θέλει πολύ σεβασμό και προσοχή. Η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι μια γραμμή, ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με την κυβέρνηση. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας».

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Παράλληλα για την Τουρκία ανέφερε: «όταν πας να συζητήσεις θα πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα τι θέλεις εσύ και τι ζητούν οι άλλοι, ακόμα και να έχεις κάνει ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει το 80% της δικής σου ατζέντας».

«Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης. Πάντα μιλούσαμε για τα 12 ν.μ. Μετά την 7ετια Μητσοτάκη έρχονται οι Τούρκοι και συζητάνε για συνδιαχείριση του Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζήτησης αλλά δεν ξέρω με τι ατζέντα πάει ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Ερντογάν» πρόσθεσε.

Είπε, δε, ότι «ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα είναι διπλωματική αποτυχία» ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είπε ότι «θα δοθούν από τις αρμόδιες ομάδες»

Σε ερώτηση για το τι θα έκανε αν αύριο κυβερνούσε τη χώρα και πώς θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, απάντηση: «το πρώτο πράγμα είναι η βούληση να αλλάξεις κάποια πράγματα. Η πολιτική βούληση είναι προϋπόθεση γι αυτό». Δεν είναι θέμα στρατηγικής, δεν είναι θέμα ότι οι οικονομολόγοι δεν ξέρουν πού θα πρέπει να κατευθυνθούν τα χρήματα. Η ακρίβεια είναι πολυπαραγοντικό θέμα: είναι ο ΦΠΑ αν είναι δίκαιος, είναι οι μεσάζοντες, αν υπάρχουν καρτέλ και φυσικά η μισθοδοσία. Πρέπει να ανέβουν οι μισθοί αλλά δεν θα γίνει απλά μόνο του αλλά να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Πραγματική ανάπτυξη θα έχουμε όταν καταστάσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ σταματήσουν και το χρήμα πάει εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχουν μαγικά πράγματα, υπάρχει ορθολογισμός και σωστή κατανομή του χρήματος, υπάρχει αγάπη για την κοινωνία και τους πολίτες» συμπλήρωσε.

Αναφορικά με το πλήρες οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος της ανέφερε: «η ανακοίνωση θα εξαρτηθεί από την ανακοίνωση των εκλογών», λέγοντας, πάντως, ότι «ο κόσμος θα ενθουσιαστεί από τον τρόπο που έχουμε φτιάξει το οικονομικό πρόγραμμα και πόσο εύκολο είναι να υλοποιηθεί»