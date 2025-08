Επίθεση ενόπλου έσπειρε τον τρόμο στο κέντρο της Νέας Υόρκης, με τον δράστη να σκοτώνει τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους προτού στρέψει το όπλο του στον εαυτό του.

«Τέσσερις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου αστυνομικού, σκοτώθηκαν», είπε στο CNN αξιωματικός των δυνάμεων επιβολής της τάξης, προσθέτοντας πως κατά τα φαινόμενα κατόπιν ο ένοπλος αυτοκτόνησε, ενώ ίδιες πληροφορίες μετέδωσε επίσης το ABC News.

Σύμφωνα με τις αρχές, πέρα απο τον αστυνομικό, τα υπόλοιπα τρία θύματα ήταν δυο άνδρες και γυναίκα, ενώ πέμπτος άνθρωπος τραυματίστηκε.

Ο «μοναδικός δράστης» της επίθεσης «εξουδετερώθηκε», ανακοίνωνε νωρίτερα η επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης Τζέσικα Τις μέσω X.

🚨#BREAKING: New Photo shows the weapon used by 27-year-old Shane Tamura who opened fired in Midtown Manhattan pic.twitter.com/swFGLXuRDL