Μια μητέρα στη Νέα Ζηλανδία καταδικάστηκε για τη δολοφονία των δύο παιδιών της και για το ότι άφησε τα πτώματά τους σε βαλίτσες για πέντε χρόνια, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Η Hakyung Lee, 45 ετών, πολίτης της Νέας Ζηλανδίας με καταγωγή από τη Νότια Κορέα, κρίθηκε ένοχη από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ώκλαντ την Τρίτη, μετά από μια δίκη που διήρκεσε τρεις εβδομάδες.

Τα λείψανα των παιδιών της, της Yuna Jo, οκτώ ετών, και του Minu Jo, έξι ετών, βρέθηκαν μέσα σε βαλίτσες το 2022 από μια οικογένεια που είχε αγοράσει μία εγκαταλελειμμένη αποθήκη σε δημοπρασία στο Ώκλαντ.

Οι αρχές υποπτεύονται ότι τα πτώματα είχαν αποθηκευτεί από τον Αύγουστο του 2017, περίπου την εποχή που η Lee είχε πάρει για τελευταία φορά τα συνταγογραφημένα αντικαταθλιπτικά φάρμακά της από ένα φαρμακείο.

Η Lee συνελήφθη στο Ούλσαν της Νότιας Κορέας τον Σεπτέμβριο του 2022, αφού η αστυνομία την αναγνώρισε ως τη μητέρα των νεκρών παιδιών, και στη συνέχεια εκδόθηκε στη Νέα Ζηλανδία.

Η Lee, η οποία δήλωσε αθώα, εκπροσώπησε τον εαυτό της στο Ανώτατο Δικαστήριο. Παρακολούθησε τη δίκη τριών εβδομάδων με τη βοήθεια μεταφραστή και φρουρού ασφαλείας, αλλά δεν μίλησε ούτε απάντησε σε καμία ερώτηση. Κρατούσε το κεφάλι της σκυμμένο, με τα μαλλιά της να καλύπτουν εν μέρει το πρόσωπό της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Lee παραδέχτηκε ότι έδωσε στα παιδιά της αντικαταθλιπτικά φάρμακα και έβαλε τα πτώματά τους στις αποσκευές. Ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν ένοχη για φόνο λόγω παραφροσύνης, υποστηρίζοντας ότι ήταν ψυχικά άρρωστη τη στιγμή των φόνων.

Η υπεράσπιση ισχυρίστηκε ότι η ψυχική υγεία της Lee είχε επιδεινωθεί μετά το θάνατο του συζύγου της και ότι η ίδια ήθελε να πεθάνουν όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Προσπάθησε να αυτοκτονήσει μαζί με τα παιδιά της με αντικαταθλιπτικά φάρμακα, αλλά όταν ξύπνησε βρήκε τα παιδιά της νεκρά.

Τα παιδιά δολοφονήθηκαν επτά μήνες μετά το θάνατο του συζύγου της Lee από καρκίνο το 2017.

Οι εισαγγελείς περιέγραψαν τους φόνους ως «εγωιστική πράξη» της Lee «για να απαλλαγεί από το βάρος της μονογονεϊκής ανατροφής».

Η Lee, η οποία αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, αναμένεται να καταδικαστεί τον Νοέμβριο.

Πηγή: Independent

