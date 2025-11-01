Συνεχίζονται οι φρικαλεότητες στο Ελ Φάσερ του Σουδάν, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του Ερευνητικού Κέντρου Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Yale που αναλύει τις δορυφορικές εικόνες από την περιοχή.

Οι περισσότεροι άμαχοι δεν έχουν φύγει από το Ελ Φάσερ – είναι είτε παγιδευμένοι είτε νεκροί – ενώ οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) συνεχίζουν τις μαζικές δολοφονίες. Υπάρχουν δορυφορικές εικόνες από εκτοπισμένους που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Γκάρνι όπου γίνονται αδιανόητες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Advertisement

Advertisement

🚨ATROCITY ALERT 🚨



1) Most remaining civilians have not fled El Fasher – likely trapped or dead

2) RSF continues mass killings

3) Displaced people visible in Garni, location of reported gross human rights abuses. #KeepEyesOnSudan

🛰️@vantortech @AirbusDShttps://t.co/1HApllgfVx pic.twitter.com/FhfWkPFaVL — Humanitarian Research Lab (HRL) at YSPH (@HRL_YaleSPH) November 1, 2025

Το Ερευνητικό Κέντρο εντόπισε τουλάχιστον 31 συστάδες αντικειμένων που ομοιάζουν με ανθρώπινα σώματα, κατανεμημένες σε συνοικίες, πανεπιστημιακούς χώρους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής.

«Οι ενδείξεις ότι οι μαζικές δολοφονίες συνεχίζονται είναι σαφώς ορατές», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση του Yale, επισημαίνοντας ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο Ελ Φάσερ παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ διεθνείς οργανισμοί αδυνατούν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στην περιοχή.

Sudan’s latest massacre has been exposed from satellite images pic.twitter.com/NW5IUZQVc7 — ExtraOrdinary (@Extreo_) October 31, 2025

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέσα σε διάστημα μόλις λίγων ημερών, αφότου η παραστρατιωτική οργάνωση RSF κατέλαβε την περιφερειακή πρωτεύουσα.

#Breaking: New drone footage from El Fasher, #Sudan confirms that the “objects” seen in satellite images were not debris — they were bodies of civilians massacred while fleeing the genocide committed by the #UAE's RSF terrorists and their Colombian mercenaries. What once looked… pic.twitter.com/SOtKcFRX1S Advertisement November 1, 2025

Σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) κατέλαβαν την Κυριακή (26/10) το Ελ Φάσερ, εκδιώκοντας τον στρατό από το τελευταίο του προπύργιο στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ, έπειτα από μια πολιορκία που διήρκεσε 18 μήνες.

This is what the UAE backed RSF has done in Sudan, turning millions into refugees in their country. pic.twitter.com/r0oXkuGV8v — Typical African (@Joe__Bassey) October 31, 2025

Μετά την πτώση της πόλης, άρχισαν να έρχονται στο φως αναφορές για συνοπτικές εκτελέσεις, σεξουαλική βία, επιθέσεις κατά εργαζομένων ανθρωπιστικών οργανώσεων, λεηλασίες και απαγωγές, ενώ η επικοινωνία με την περιοχή παραμένει σε μεγάλο βαθμό διακοπείσα.

Advertisement