Συνεχίζονται οι φρικαλεότητες στο Ελ Φάσερ του Σουδάν, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του Ερευνητικού Κέντρου Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Yale που αναλύει τις δορυφορικές εικόνες από την περιοχή.
Οι περισσότεροι άμαχοι δεν έχουν φύγει από το Ελ Φάσερ – είναι είτε παγιδευμένοι είτε νεκροί – ενώ οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) συνεχίζουν τις μαζικές δολοφονίες. Υπάρχουν δορυφορικές εικόνες από εκτοπισμένους που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή Γκάρνι όπου γίνονται αδιανόητες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το Ερευνητικό Κέντρο εντόπισε τουλάχιστον 31 συστάδες αντικειμένων που ομοιάζουν με ανθρώπινα σώματα, κατανεμημένες σε συνοικίες, πανεπιστημιακούς χώρους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής.
«Οι ενδείξεις ότι οι μαζικές δολοφονίες συνεχίζονται είναι σαφώς ορατές», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση του Yale, επισημαίνοντας ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στο Ελ Φάσερ παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ διεθνείς οργανισμοί αδυνατούν να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στην περιοχή.
Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέσα σε διάστημα μόλις λίγων ημερών, αφότου η παραστρατιωτική οργάνωση RSF κατέλαβε την περιφερειακή πρωτεύουσα.
Σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) κατέλαβαν την Κυριακή (26/10) το Ελ Φάσερ, εκδιώκοντας τον στρατό από το τελευταίο του προπύργιο στη δυτική περιοχή του Νταρφούρ, έπειτα από μια πολιορκία που διήρκεσε 18 μήνες.
Μετά την πτώση της πόλης, άρχισαν να έρχονται στο φως αναφορές για συνοπτικές εκτελέσεις, σεξουαλική βία, επιθέσεις κατά εργαζομένων ανθρωπιστικών οργανώσεων, λεηλασίες και απαγωγές, ενώ η επικοινωνία με την περιοχή παραμένει σε μεγάλο βαθμό διακοπείσα.