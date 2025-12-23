Άννα Κουρνίκοβα και Ενρίκε Ιγκλέσιας απέκτησαν πρόσφατα το τέταρτο παιδί τους, με την πρώην σταρ του τένις να βρίσκεται εδώ και χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της, από το πολυτελές σπίτι που διαμένουν στο Μαϊάμι.

Η κατοικία περιβάλλεται από ψηλή περίφραξη, ύψους σχεδόν πέντε μέτρων, σχεδιασμένη ώστε να προστατεύει την ιδιωτικότητα της οικογένειας από τα αδιάκριτα βλέμματα. Εκεί διαμένει μαζί με τον Ισπανό τραγουδιστή και τα τέσσερα παιδιά τους: τα επτάχρονα δίδυμα, Λούσι και Νίκολας, την πεντάχρονη κόρη τους Μαίρη, καθώς και το νεότερο μέλος της οικογένειας, που γεννήθηκε μόλις πριν από μερικές μέρες.

Advertisement

Advertisement

Η πρώτη γνωριμία με τον Ιγκλέσιας

Η πρώτη τους γνωριμία έγινε το 2001, στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Escape». Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People το 2023, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας είχε μιλήσει ανοιχτά για εκείνη την περίοδο και τη σημασία που είχε η γνωριμία τους. Όπως είχε εξομολογηθεί, το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ άλλαξε τη ζωή του με τρόπους που δεν μπορούσε τότε να προβλέψει.

Ο Ιγκλέσιας θυμάται ότι η σχέση τους χτίστηκε σταδιακά, περνώντας από δοκιμασίες και έντονες στιγμές. Όπως είπε, μέσα από τις δυσκολίες έμαθαν και εξελίχθηκαν μαζί, γεγονός που τους έκανε πιο δεμένους. Αναφερόμενος στην έννοια της βεβαιότητας στις σχέσεις, σημείωσε πως, αν και πολλοί πιστεύουν ότι από την αρχή ξέρουν ποιον άνθρωπο θα έχουν δίπλα τους για πάντα, η ζωή συχνά επιφυλάσσει απρόβλεπτες διαδρομές και αλλαγές.

Στο απόγειο της δημοφιλίας της, η Κουρνίκοβα αποτελούσε μόνιμο στόχο για τους παπαράτσι. Το όνομά της κυριαρχούσε τόσο στα αθλητικά όσο και στα lifestyle μέσα της τότε εποχής, τα οποία στέκονταν συνεχώς στην εμφάνισή της.

Τον Ιανουάριο του 2025, φωτογραφίες που την έδειξαν να κάθεται σε αναπηρικό καροτσάκι έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, φέρνοντας στο νου τους σοβαρούς τραυματισμούς που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Εκείνοι οι τραυματισμοί την ανάγκασαν να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση, μόλις στα 21 της χρόνια, παρότι είχε ήδη σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, όπως η παρουσία της στα ημιτελικά του Γουίμπλεντον το 1997 και η άνοδός της έως την όγδοη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Advertisement

Το σοβαρό περιστατικό με τον «γυμνό stalker»

Το ζευγάρι, που μετρά περισσότερα από 20 χρόνια κοινής πορείας, έχει χτίσει τη σχέση του μακριά από τη δημοσιότητα, διατηρώντας αυστηρά ιδιωτική την προσωπική του ζωή. Παρότι ο Ιγκλέσιας συνεχίζει κανονικά τις συναυλίες, η Κουρνίκοβα έχει επιλέξει να απέχει σχεδόν ολοκληρωτικά από τα φώτα της δημοσιότητας, με τους φίλους του τένις να τη βλέπουν σπάνια σε δημόσιες εμφανίσεις.

Η ανάγκη για ιδιωτικότητα δεν ήταν τυχαία. Το 2005, η πρώην αθλήτρια βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σοβαρό περιστατικό παρενόχλησης, όταν ο Ουίλιαμ Λεπέσκα, ο οποίος είχε αποκτήσει εμμονή μαζί της, επιχείρησε να φτάσει κολυμπώντας και μάλιστα γυμνός στο σπίτι της, πιστεύοντας πως εκείνη θα τον έσωζε από πνιγμό. Παρά το γεγονός ότι εις βάρος του είχε εκδοθεί μόνιμη περιοριστική εντολή, που του απαγόρευε να πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από την Κουρνίκοβα, τελικά κατέληξε σε λάθος κατοικία.

Advertisement

Η ίδια είχε περιγράψει αργότερα το περιστατικό ως βαθιά τραυματικό, δηλώνοντας πως ένιωσε σοκαρισμένη και τρομοκρατημένη, φοβούμενη για την προσωπική της ασφάλεια. Όπως είχε αναφέρει, η σκέψη ότι υπήρχε κάποιος εμμονικός που την παρακολουθούσε ήταν εξαιρετικά τρομακτική. Μετά το συμβάν, προχώρησε στην πρόσληψη σωματοφυλάκων και ενίσχυσε σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας στην οικία της.

«Πιο σέξι γυναίκα στον κόσμο»

Η Κουρνίκοβα, άλλωστε, είχε γνωρίσει από πολύ νωρίς τη σκοτεινή πλευρά της δημοσιότητας. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, το Sports Illustrated την είχε χαρακτηρίσει «έφηβη κούκλα», ενώ το 2002 αναδείχθηκε «η πιο σέξι γυναίκα στον κόσμο» από το ανδρικό περιοδικό FHM. Την ίδια περίοδο, η εικόνα της είχε δεχθεί έντονη κριτική, ιδιαίτερα μετά τη συμμετοχή της σε διαφήμιση αθλητικών σουτιέν με το προκλητικό σύνθημα «μόνο η μπάλα πρέπει να αναπηδά».

Advertisement

Η επιρροή της στην ποπ κουλτούρα είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε το όνομά της να δοθεί ακόμη και σε έναν ιό, που διαδιδόταν μέσω email στις αρχές του 2001, με υποτιθέμενο συνημμένο μια φωτογραφία της. Το φαινόμενο αυτό έγινε μάλιστα αντικείμενο αναφοράς και στη δημοφιλή σειρά «Friends» την επόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της φήμης της εκείνη την εποχή.

Πέρα από την παρουσία της στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης και τη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Grand Slam, η Κουρνίκοβα σημείωσε σημαντικές επιτυχίες και στο διπλό. Μαζί με τη Μαρτίνα Χίνγκις κατέκτησε δύο φορές τον τίτλο στο Australian Open στο διπλό γυναικών, σχηματίζοντας ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα της εποχής. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές των 00s, η Κουρνίκοβα ήταν σταθερά παρούσα στις τελικές φάσεις των μεγάλων διοργανώσεων διπλού, επιβεβαιώνοντας τη συνέπειά της στο υψηλότερο επίπεδο.

Advertisement

Η πορεία της στα Grand Slam ήταν εντυπωσιακή, καθώς προκρίθηκε στα προημιτελικά –ή και πιο μακριά– τόσο στο διπλό γυναικών όσο και στο μικτό διπλό και στις τέσσερις μεγάλες διοργανώσεις. Έφτασε μέχρι τους τελικούς του Roland Garros, του Wimbledon και του US Open, ενώ το 1999 ανέβηκε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης στο διπλό, κατακτώντας την πρώτη θέση στον κόσμο.

Advertisement

Εξίσου καθοριστική υπήρξε η επιρροή της στη νέα γενιά Ρώσων τενιστριών που ακολούθησε. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο από την αποχώρησή της από την ενεργό δράση, η Μαρία Σαράποβα, η Σβετλάνα Κουζνέτσοβα και η Αναστασία Μίσκινα κατέκτησαν τίτλους Grand Slam, σηματοδοτώντας την εδραίωση της Ρωσίας στην κορυφή του παγκόσμιου τένις. Από τότε, Ρώσοι αθλητές και αθλήτριες διατηρούν σταθερή παρουσία στις πρώτες θέσεις των διεθνών κατατάξεων.