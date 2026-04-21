Νέες φωτογραφίες από την επιχείρηση κατάληψης του ιρανικού πλοίου Touska έδωσε στη δημοσιότητα η US Central Command.

«Αμερικανικές δυνάμεις περιπολούν στην Αραβική Θάλασσα κοντά στο M/V Touska, στις 20 Απριλίου, καθώς το φορτίο του υπό ιρανική σημαία πλοίου διερευνάται αφού πεζοναύτες επιβιβάστηκαν και κατέλαβαν το πλοίο όταν επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό» αναφέρεται στην ανάρτηση.

To συγκεκριμένο πλοίο μεταφοράς κοντέινερ θεωρείται ότι μετέφερε αντικείμενα διπλής χρήσης, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο πηγές ναυτικής ασφαλείας.

U.S. forces patrol the Arabian Sea near M/V Touska, April 20, as the Iranian-flagged vessel's container cargo is searched after U.S. Marines boarded and seized the ship when it attempted to violate the U.S. naval blockade. pic.twitter.com/Czs127lK6p April 20, 2026