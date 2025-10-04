Η πολύκροτη δικαστική περιπέτεια του Σον «Ντίντι» Κομπς μπαίνει σε νέο κεφάλαιο, καθώς οι δικηγόροι του ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση στην καταδικαστική απόφαση που εκδόθηκε χθες, σύμφωνα με την οποία ο γνωστός ράπερ και μουσικός παραγωγός θα εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Ο 55χρονος Κομπς κρίθηκε ένοχος τον περασμένο Ιούλιο για παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί εμπορίας ανθρώπων, καθώς φέρεται να μετέφερε άτομα – μεταξύ των οποίων φίλους και άνδρες συνοδούς – σε διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ για τη συμμετοχή τους σε σεξουαλικές πράξεις.

Οι συνήγοροί του υποστήριξαν ότι ο νόμος εφαρμόστηκε εσφαλμένα στην περίπτωσή του και δήλωσαν αποφασισμένοι να προσφύγουν στο εφετείο. «Η δικαστική μάχη δεν έχει τελειώσει», ανέφεραν χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι θα αμφισβητήσουν τόσο τη διαδικασία όσο και τη βαρύτητα της ποινής.

Η υπόθεση έχει ήδη επιβαρύνει σημαντικά τη δημόσια εικόνα του διάσημου καλλιτέχνη της hip hop σκηνής, καθώς κατά τη διάρκεια της δίκης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν παρουσιάστηκαν μαρτυρίες γυναικών που περιέγραψαν περιστατικά βίας, απειλών και σεξουαλικής κακοποίησης.

«Πρόκειται για έναν άνδρα που διέπραξε φρικτές πράξεις εις βάρος πραγματικών ανθρώπων για να ικανοποιήσει τη δική του επιθυμία για εξουσία και έλεγχο», δήλωσε η εισαγγελέας Christy Slavik λίγο πριν από την ανακοίνωση της απόφασης στις 3 Οκτωβρίου, προσθέτοντας: «Δεν το έκανε για τα χρήματα — το νόμισμά του ήταν ο έλεγχος».

Με την έφεση που αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο εφετείο, όπου η υπεράσπιση θα προσπαθήσει να ανατρέψει την καταδίκη και να αποκαταστήσει τη θέση του Κομπς στη δικαιοσύνη και τη δημόσια σφαίρα.