Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του λιβυκού στρατού, στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Αχμέντ αλ Χαντάντ, σκοτώθηκε σε συντριβή αεροπλάνου στην Τουρκία την Τρίτη, ενώ έφευγε από την πρωτεύουσα, Άγκυρα, ανακοίνωσε και επίσημα ο πρωθυπουργός της λιβυκής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, προσθέτοντας πως στο αεροσκάφος βρίσκονταν και άλλοι τέσσερις.

Ο πρωθυπουργός Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά έκανε λόγο για ένα «τραγικό και οδυνηρό περιστατικό» που έλαβε χώρα «ενώ επέστρεφαν από επίσημο ταξίδι, από την τουρκική πόλη της Άγκυρας. Αυτή η σημαντική απώλεια είναι μια μεγάλη απώλεια για το έθνος, για τον στρατό και για όλο το λαό».

Advertisement

Advertisement

Όπως είπε, ο διοικητής του στρατού ξηράς της Λιβύης, ο διευθυντής της αρχής στρατιωτικών κατασκευών, ένας σύμβουλος και ένας φωτογράφος του γραφείου του στρατηγού βρίσκονταν επίσης στο αεροπλάνο.

Ankara'da özel jet düştü… Hava sahası kapatıldı:



Libya Genelkurmay Başkanı'nın da içinde olduğu doğrulandı



İlk görüntüler geldi!https://t.co/W0LUcr6r74 pic.twitter.com/WX9ztkI87T December 23, 2025

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε ότι το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας στις 20.10 (τοπική ώρα) με προορισμό την Τρίπολη και χάθηκε η επαφή στις 20.52. Όπως ανέφερε τα συντρίμμια βρέθηκαν κοντά στο χωριό Κεσικαβάκ στο Χαϊμανά της Άγκυρας- προσθέτοντας ότι το αεροπλάνο, τύπου Dassault Falcon 50, είχε υποβάλει αίτημα για έκτακτη προσγείωση ενώ ήταν πάνω από το Χαϊμανά, μα δεν υπήρξε μετά επαφή. Το αίτιο της συντριβής παρέμενε άγνωστο.

💢 Private jet carrying Libya’s Chief of General Staff crashes near Ankara, Türkiye



✈️ Libya’s Tripoli-based government confirms the death of the army chief Mohammed al-Haddad and four aides



📍 Earlier, the Turkish Interior Minister said the wreckage of the Falcon 50 jet was… pic.twitter.com/eWXBu6P0BY — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα την επίσκεψη του Χαντάντ, λέγοντας πως είχε συναντήσει τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και τον Τούρκο ομόλογό του, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, καθώς και άλλους Τούρκους αξιωματικούς.

Η συντριβή έλαβε χώρα μία ημέρα αφού η τουρκική εθνοσυνέλευση υπερψήφισε την παραμονή τουρκικών δυνάμεων στην Τουρκία για άλλα δύο χρόνια.

Advertisement

🚨 Libya’s Tripoli-based government confirms death of army chief, 4 aides after their plane lost contact over Ankara countryside



◾️ Wreckage of Tripoli-bound private jet carrying Libyan army chief is found south of Haymana near Ankara



✈︎ Falcon 50 jet loses contact after… pic.twitter.com/vTkLs8SLiB — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Η Τουρκία υποστηρίζει στρατιωτικά και πολιτικά την κυβέρνηση της Τρίπολης. Το 2020 έστειλε εκεί στρατιωτικό προσωπικό για να εκπαιδεύσει και υποστηρίξει τις κυβερνητικές δυνάμεις, και επίσης έχει υπογράψει με την κυβέρνηση της Τρίπολης το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο, που η Ελλάδα και η Αίγυπτος απορρίπτουν- καθώς και μια προκαταρκτική συμφωνία για έρευνες για υδρογονάνθρακες. Επίσης, εντείνει τις επαφές και με την ανατολική Λιβύη.

Με πληροφορίες από Reuters

Advertisement