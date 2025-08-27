Αν νομίζατε πως η δική σας λίστα υποψήφιων συντρόφων είναι μικρή, φανταστείτε την περίπτωση του Νεντ, ενός εξαιρετικά σπάνιου σαλιγκαριού που ανακαλύφθηκε στη Νέα Ζηλανδία. Λόγω του αριστερόστροφου κελύφους του, οι πιθανότητες να βρει ταίρι είναι σχεδόν ανύπαρκτες – μια κατάσταση που έχει οδηγήσει στην έναρξη μιας πανεθνικής εκστρατείας.

Σχεδόν όλα τα κοινά σαλιγκάρια του κήπου έχουν δεξιόστροφα κελύφη, όμως το κέλυφος του Νεντ είναι σαν καθρέφτης – στρέφεται προς τα αριστερά και, μαζί με αυτό, είναι και τα αναπαραγωγικά του όργανα αντεστραμμένα. Αυτή η σπάνια διαμόρφωση αφορά περίπου 1 στα 40.000 σαλιγκάρια.

Advertisement

Advertisement

Τα σαλιγκάρια με αντίθετα τοποθετημένα κελύφη και αναπαραγωγικά όργανα δεν μπορούν να ζευγαρώσουν μεταξύ τους. Έτσι, αν δεν βρεθεί κάποιο άλλο με παρόμοια ανατομία, ο Νεντ θα αναγκαστεί να ζήσει μια ζωή… αγαμίας.

Ο Νεντ – που πήρε το όνομά του από τον διάσημο αριστερόχειρα γείτονα των Simpsons, τον Νεντ Φλάντερς – βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε έναν κήπο στο Γουαϊραράπα, μια ώρα βόρεια του Ουέλινγκτον.

Η συγγραφέας Ζιζέλ Κλάρκσον έσκαβε λαχανικά στον κήπο της όταν ένα σαλιγκάρι έπεσε στο χώμα. Ετοιμαζόταν να το πετάξει, αλλά κάτι της φάνηκε περίεργο.

«Κάτι ήταν διαφορετικό, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι – αρχικά σκέφτηκα ότι πρόκειται για άλλο είδος», είπε στον Guardian. Σύντομα, όμως, παρατήρησε ότι το κέλυφος στρεφόταν προς τα αριστερά.

«Όταν έχεις δει κάτι χιλιάδες φορές με έναν τρόπο, και ξαφνικά το δεις ανάποδα, είναι πραγματικά αλλόκοτο».

Η Κλάρκσον είχε εξοικειωθεί με τα αριστερόστροφα σαλιγκάρια μέσα από τη δουλειά της στο περιοδικό New Zealand Geographic και κατάλαβε αμέσως ότι είχε βρει κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Advertisement

Έφτιαξε για τον Νεντ ένα «σπίτι» μέσα σε μια γυάλα και επικοινώνησε με το περιοδικό. Έκτοτε, έχει ξεκινήσει πανεθνική εκστρατεία για να βρεθεί ένα ταίρι για τον Νεντ.

Η εκστρατεία καλεί τους κατοίκους της Νέας Ζηλανδίας να ψάξουν στους κήπους και τα πάρκα τους για σαλιγκάρια με αριστερόστροφα κελύφη και να ενημερώσουν τις αρχές αν βρουν κάποιο.



Δεν είναι ο πρώτος μοναχικός αριστερόστροφος…

Ο Νεντ είναι μεν σπάνιος, αλλά δεν είναι το πρώτο σαλιγκάρι που συγκινεί το κοινό με τη μοναξιά του.

Advertisement

Το 2017, είχε ξεκινήσει παγκόσμια αναζήτηση για να βρεθεί σύντροφος για τον Τζέρεμι, ένα άλλο μοναχικό σαλιγκάρι που βρέθηκε στο Λονδίνο. Τελικά, βρέθηκαν δύο υποψήφιοι – επίσης αριστερόστροφοι – όμως αντί να ζευγαρώσουν με τον Τζέρεμι, ταίριαξαν μεταξύ τους. Ο Τζέρεμι κατάφερε τελικά να ζευγαρώσει με ένα από τα δύο σαλιγκάρια και απέκτησε απογόνους με δεξιόστροφα κελύφη, πριν πεθάνει σε ηλικία δύο ετών.



Ένα «παράσιτο» με… οικολογική αποστολή

Ο Νεντ ανήκει σε είδος κοινού σαλιγκαριού του κήπου – ένα είδος που θεωρείται εισβλητικό και επιβλαβές για τους κήπους της Νέας Ζηλανδίας. Γι’ αυτό, δεν είναι λίγοι οι κηπουροί που δυσφορούν στην ιδέα ενίσχυσης του πληθυσμού τους – ακόμη και αν πρόκειται για λίγες μονάδες μόνο.

Όμως, η εκστρατεία έχει ευρύτερο στόχο, όπως εξηγεί η αρχισυντάκτρια του New Zealand Geographic, Κάθριν Γουλφ:

Advertisement

«Στόχος μας είναι να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά στο περιβάλλον. Μπορεί το θέμα να είναι ελαφρύ και διασκεδαστικό (σ.σ. light and fun), αλλά θέλουμε να αποτελέσει αφορμή για βαθύτερη ενασχόληση με τη φύση, την κηπουρική, την αναπαραγωγή και τις ιδιαιτερότητές της».

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η ανθρώπινη σύνδεση με τη φύση έχει μειωθεί κατά 60% τα τελευταία 200 χρόνια. Η επανασύνδεση των παιδιών με τη φύση και ο εξωραϊσμός των αστικών περιοχών είναι δύο από τους καλύτερους τρόπους για να ανατραπεί αυτή η τάση.

«Τα δύο τελευταία βράδια, τα παιδιά μου φόρεσαν ευχαρίστως τις γαλότσες τους και πήραν τους φακούς τους για να ψάξουν σαλιγκάρια στον κήπο», είπε η Γουλφ. «Αυτό το θεωρώ επιτυχία».

Advertisement

Πηγή: Guardian

Advertisement