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Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών, ο πατέρας πυροβόλησε είκοσι έξι φορές, με αποτέλεσμα να τραυματίσει θανάσιμα έναν από τους δράστες.

Το όχημα της οικογένειας προσέκρουσε σε δέντρο κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ οι υπόλοιποι ύποπτοι διέφυγαν από το σημείο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την υπόθεση, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και σχηματίζοντας δικογραφίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστείας.

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Σε ανταλλαγή πυροβολισμών εξελίχθηκε η απόπειρα ληστείας αυτοκινήτου στη Νότια Αφρική, όταν ένας πατέρας, ο οποίος επέβαινε στο όχημά του μαζί με τα δύο παιδιά του, άνοιξε πυρ εναντίον δύο ένοπλων ληστών, σκοτώνοντας τον έναν από αυτούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Οκτωβρίου στο Ντέρμπαν και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται ένα όχημα να σταματά μπροστά από το αυτοκίνητο της οικογένειας και δύο ένοπλοι άνδρες να κατεβαίνουν από αυτό, με σκοπό να αρπάξουν το όχημα.

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🇿🇦 In South Africa, a father kills three carjackers in a shootout while protecting his children He and his two children were leaving their yard when a white vehicle blocked them. One attacker held a gun to the son’s head at the gate while another opened fire. The father returned fire from the car, killing one on the spot. The other two fled but later died of their wounds. — Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2026

Ο πατέρας αντέδρασε τραβώντας το όπλο που είχε μαζί του και πυροβολώντας συνολικά 26 φορές, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τη ληστεία. Την ώρα που οι πυροβολισμοί διαδέχονταν ο ένας τον άλλον, η κόρη του φαίνεται να σκύβει ανάμεσα στα καθίσματα, προσπαθώντας να προστατευτεί από τις σφαίρες.

Μέσα στο χάος που επικράτησε, το αυτοκίνητο της οικογένειας συνέχισε να κινείται προς τα εμπρός, μέχρι που προσέκρουσε σε ένα δέντρο. Από τη σύγκρουση έσπασε το παρμπρίζ του οχήματος.

Η αστυνομική έρευνα

Σύμφωνα με την εφημερίδα Highway Mail, η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ενώ έχουν σχηματιστεί δικογραφίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα αρπαγής αυτοκινήτου. Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του ενός από τους εμπλεκόμενους.

«Οι ύποπτοι άνοιξαν πυρ και το θύμα ανταπέδωσε, τραυματίζοντας θανάσιμα έναν από αυτούς. Οι υπόλοιποι ύποπτοι διέφυγαν από το σημείο με το όχημά τους», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η αιματηρή απόπειρα ληστείας, καθώς και τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας.