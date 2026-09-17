Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εννέα γυναίκες εντοπίστηκαν νεκρές στην περιοχή του Εκουρχουλένι μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, προκαλώντας έντονη ανησυχία και φόβο στις τοπικές κοινότητες.

Η αστυνομία συγκρότησε ειδική ομάδα για να διερευνήσει αν οι θάνατοι συνδέονται μεταξύ τους ή αν ευθύνονται ένας ή περισσότεροι δράστες.

Οι αρχές προσφέρουν αμοιβή 400.000 ραντ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη των υπευθύνων για τα βίαια εγκλήματα κατά των γυναικών.

Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ο υπηρεσιακός υπουργός Αστυνομίας προέτρεψε τους πολίτες να αποφεύγουν τη διακίνηση σεναρίων για τις υποθέσεις.

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Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στη Νότια Αφρική ο εντοπισμός της σορού μιας γυναίκας στο Dawn Park, καθώς πρόκειται για την ένατη γυναίκα που έχει βρεθεί νεκρή μέσα σε διάστημα δύο μηνών στην ευρύτερη περιοχή του Εκουρχουλένι, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ.

Η τελευταία σορός εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης στην άκρη δρόμου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα ήταν μισόγυμνη και τυλιγμένη σε σεντόνι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά της.

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Παρά τον αυξανόμενο προβληματισμό, οι Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής εάν οι εννέα θάνατοι συνδέονται μεταξύ τους ή εάν πίσω από τις υποθέσεις βρίσκεται ένας ή περισσότεροι δράστες.

Police have confirmed that the ninth body is that of a woman believed to be in her 30s. She was discovered by a passerby in Villa Liza, in Boksburg, Ekurhuleni.



Credit: Chriselda Lewis#UpdateAtNoon #sabcnews pic.twitter.com/R0nGsiwIxH September 17, 2026

Εννέα σοροί από τον Ιούλιο

Η πρώτη σορός εντοπίστηκε στις 15 Ιουλίου. Δύο ημέρες αργότερα συνελήφθη ένας ύποπτος για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση. Η Αστυνομία, ωστόσο, δεν έχει συνδέσει τον συγκεκριμένο άνδρα με τους υπόλοιπους θανάτους.

Νέες σοροί εντοπίστηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο σε περιοχές όπως το Kempton Park, το Olifantsfontein, το Clayville και το KwaThema. Αρκετές από τις γυναίκες βρέθηκαν μερικώς ντυμένες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν τραύματα.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η 38χρονη Ελίζαμπεθ «Tsontso» Μοσελακόμο, η οποία είχε εξαφανιστεί αφού έφυγε από το σπίτι της για απογευματινό τρέξιμο. Η σορός της εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα πίσω από ξενοδοχείο στο Kempton Park.

Έχουν επίσης ταυτοποιηθεί η Ιτουμέλενγκ Κεκάνα, η οποία αγνοούνταν από τον Ιούλιο, και η 38χρονη Ντίνο Έβελιν Μοταπάνε, η σορός της οποίας βρέθηκε την Τρίτη στην άκρη δρόμου στο KwaThema.

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Για την τελευταία γυναίκα, η οποία εκτιμάται ότι ήταν περίπου 30 ετών, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έφερε μώλωπες και τραύματα από μαχαίρι.

🚨 The ninth woman’s body has reportedly been found in Dawn Park, Ekurhuleni, discovered half-naked and wrapped in a sheet.



This follows eight other femicide victims found in just two months, including jogger Tsontso Moselakgomo.



SAPS has deployed a multidisciplinary team as… pic.twitter.com/l36Ow3511Y — LambChip (@_Lembz) September 17, 2026

Ειδική ομάδα ερευνά αν υπάρχει σύνδεση

Η Αστυνομία έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα για τη διερεύνηση των υποθέσεων, στην οποία συμμετέχουν ντετέκτιβ, αξιωματικοί πληροφοριών, ιατροδικαστές και άλλοι ειδικοί.

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Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των θανάτων. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος», χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινίσει με ποια από τις υποθέσεις συνδέεται.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Αστυνομίας της Νότιας Αφρικής, Φιρόζ Κατσάλια, κάλεσε να αποφεύγονται τα σενάρια, επισημαίνοντας ότι οι ερευνητές αντιμετωπίζουν σε αυτή τη φάση περιστατικά που φαίνεται να είναι «αρκετά διαφορετικά» μεταξύ τους.

Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάζει και το ενδεχόμενο οι θάνατοι να συνδέονται με ομάδα ατόμων, χωρίς να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο συμπέρασμα.

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«Δεν αισθανόμαστε πλέον ασφαλείς»

Οι διαδοχικές αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει φόβο στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα στις γυναίκες.

«Φοβόμαστε να βγούμε από τα σπίτια μας. Φοβόμαστε να πάμε στα καταστήματα», δήλωσε στο BBC η κάτοικος της περιοχής Μπονγκέκα Σεμπέλα, εκφράζοντας την ανησυχία που επικρατεί στις τοπικές κοινότητες.

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα έχει δηλώσει ότι οι Αρχές θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους, ενώ ο πρωθυπουργός της επαρχίας Γκαουτένγκ, Πανιάζα Λεσούφι, τόνισε ότι οι Αρχές διαθέτουν τις δυνατότητες για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

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Αμοιβή 400.000 ραντ για πληροφορίες

Οι Αρχές προσφέρουν 400.000 ραντ, περίπου 24.000 δολάρια, για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη ή των δραστών.

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Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση σε οικογένειες που έχουν δηλώσει συγγενείς τους ως αγνοούμενους να συνδράμουν στην προσπάθεια ταυτοποίησης των θυμάτων.

Η Αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την αύξηση των σοβαρών και βίαιων εγκλημάτων σε βάρος γυναικών «ζήτημα μεγάλης ανησυχίας» και καλεί τις γυναίκες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, αποφεύγοντας μεταξύ άλλων τις μετακινήσεις μόνες σε απομονωμένες διαδρομές και ενημερώνοντας πρόσωπα εμπιστοσύνης για την τοποθεσία ή το δρομολόγιό τους.

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