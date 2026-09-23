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Δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ ένα ακόμη θύμα κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο από τα τραύματά του.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των τριών δραστών, οι οποίοι έβαλαν φωτιά σε όχημα πριν τραπούν σε φυγή.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η επίθεση να αποτελεί διαμάχη μεταξύ αντίπαλων ομάδων, καθώς ορισμένα θύματα βρίσκονταν υπό παρακολούθηση για παράνομες δραστηριότητες.

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Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μαζική ένοπλη επίθεση σε κατοικία κοντά στην πόλη Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής.

Ένοπλοι εισέβαλαν αργά το βράδυ της Τρίτης σε σπίτι στον δήμο KwaMakhutha και άνοιξαν πυρ εναντίον 14 ανθρώπων. Δέκα από τα θύματα σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ τέσσερα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένα από αυτά υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, σύμφωνα με την αστυνομία.

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Οι αρχές ανέφεραν ότι ορισμένα από τα θύματα βρίσκονταν υπό αστυνομική παρακολούθηση για πιθανή εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, όπως διευκρίνισαν, δεν μπορούν προς το παρόν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, προκειμένου να προστατευθεί η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

🇿🇦 Gunmen stormed a house party in South Africa last night and opened fire, killing 11 people, including a pregnant woman.



At least 3 attackers burst into the home near Durban, where 14 people had gathered. 10 died on the spot, 1 more died in hospital, and 3 others were wounded.… September 23, 2026

Το κίνητρο της επίθεσης δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί. Η αστυνομία, πάντως, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να πρόκειται για «διαμάχη μεταξύ αντίπαλων ομάδων».

«Οι πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας σε αυτό το στάδιο αναφέρουν ότι 13 άνδρες και μία γυναίκα, η οποία πιστεύεται ότι ήταν έγκυος, βρίσκονταν σε ένα σπίτι και διασκέδαζαν, όταν τρεις άνδρες έφτασαν στο σημείο και άνοιξαν πυρ εναντίον τους», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Η γυναίκα περιλαμβάνεται μεταξύ των νεκρών.

Ρεπόρτερ του τοπικού τηλεοπτικού δικτύου eNCA, που βρέθηκε στο σημείο, ανέφερε ότι οι δράστες έβαλαν φωτιά σε όχημα που ανήκε σε ένα από τα θύματα πριν τραπούν σε φυγή. Πλάνα από το σημείο κατέγραψαν το καμένο αυτοκίνητο. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η Νότια Αφρική καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, το ποσοστό των δολοφονιών αντιστοιχεί σε περισσότερους από 60 θανάτους κάθε ημέρα. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο εντοπισμός των σορών τουλάχιστον εννέα δολοφονημένων γυναικών, ορισμένες από τις οποίες είχαν εγκαταλειφθεί στην άκρη του δρόμου, έχει εντείνει τους φόβους και την ανησυχία στη χώρα.

Με πληροφορίες από BBC