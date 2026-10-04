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Ένας συλληφθείς ύποπτος φέρεται να ομολόγησε στις Αρχές ότι το ζευγάρι δολοφονήθηκε και ότι τα μέλη τους προορίζονταν για πώληση με σκοπό τελετουργίες «muti».

Οι Αρχές έχουν συλλάβει έναν 22χρονο πρώην εργαζόμενο του ζευγαριού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες απαγωγής και εκβίασης, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο συνεργοί για την υπόθεση.

Παρά τις καταθέσεις και τις έρευνες, οι σοροί των θυμάτων δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς οι ισχυρισμοί για τον διαμελισμό του ζευγαριού και το κίνητρο των δραστών δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί δικαστικά από τις αρμόδιες Αρχές.

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Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την εξαφάνιση ενός ηλικιωμένου Βρετανού ζευγαριού στη Νότια Αφρική, καθώς ένας από τους υπόπτους φέρεται να αποκάλυψε στις Αρχές ότι οι δύο άνθρωποι δολοφονήθηκαν λίγες ημέρες μετά την απαγωγή τους και ότι μέλη των σωμάτων τους προορίζονταν να πουληθούν για πρακτικές «muti» στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο Antony Dinnis, 73 ετών, και η 78χρονη σύζυγός του Gillian εξαφανίστηκαν από τη φάρμα τους στην περιοχή Mooi River στις 30 Αυγούστου 2023. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 2 Σεπτεμβρίου, ο γιος τους Sam έλαβε μήνυμα στο WhatsApp από το κινητό της μητέρας του, με το οποίο ζητούνταν λύτρα ύψους 2 εκατομμυρίων ραντ.

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Τι δηλώνει η κόρη του ζευγαριού

Η κόρη του ζευγαριού, Κέιτ Άντερσον, δήλωσε στους Times ότι εκτιμά πως οι γονείς της απήχθησαν και στη συνέχεια δολοφονήθηκαν και διαμελίστηκαν, με σκοπό τμήματα των σωμάτων τους να πωληθούν για χρήση σε τελετουργίες «muti». Πρόκειται για πρακτικές που συνδέονται με παραδοσιακές μορφές θεραπείας και τελετουργιών στη Νότια Αφρική και βασίζονται κατά κανόνα σε φυτικά ή ζωικά συστατικά. Σε ορισμένες εγκληματικές υποθέσεις, ωστόσο, έχουν συνδεθεί με την παράνομη αφαίρεση και χρήση ανθρώπινων μελών.

Tony and Gillian Dinnis vanished from their home in KwaZulu-Natal in 2023. Their daughter believes they were killed and their body parts used for ‘dark muti’ https://t.co/uaurJ7fIvk pic.twitter.com/TApyZXALpa October 2, 2026

Το ημερολόγιο του πατέρα και το αίτημα για λύτρα

Όπως ανέφερε η Άντερσον, η τελευταία καταχώρηση στο ημερολόγιο του πατέρα της έγινε την Κυριακή 27 Αυγούστου 2023, ενώ το ζευγάρι δηλώθηκε επισήμως ως αγνοούμενο μία ημέρα αργότερα.

Παρότι στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν εμφανή ίχνη πάλης, η Γκίλιαν είχε αφήσει πίσω το μπαστούνι της. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε τις υποψίες της οικογένειας ότι η 78χρονη μπορεί να είχε φύγει από την κατοικία της χωρίς τη θέλησή της.

Περίπου μία εβδομάδα μετά την εξαφάνιση, η οικογένεια έλαβε μήνυμα από το κινητό της Γκίλιαν, με το οποίο ζητούνταν αρχικά λύτρα ύψους 2 εκατομμυρίων ραντ. Το απαιτούμενο ποσό μειώθηκε στη συνέχεια στις 50.000 ραντ.

Η Άντερσον ζήτησε από εκείνους που επικοινωνούσαν με την οικογένεια να στείλουν μια φωτογραφία των γονιών της, προκειμένου να αποδειχθεί ότι ήταν ακόμη ζωντανοί. Ωστόσο, το αίτημά της δεν απαντήθηκε.

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Η σύλληψη του κηπουρού

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 22χρονος κηπουρός, πρώην εργαζόμενος του ζευγαριού, ο οποίος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες απαγωγής και μία κατηγορία εκβίασης.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την εγγύησή του, η εισαγγελία επικαλέστηκε κατάθεση αστυνομικού ερευνητή, σύμφωνα με την οποία ένας δεύτερος ύποπτος φέρεται να παραδέχθηκε ότι συμμετείχε στην απαγωγή μαζί με ακόμη δύο άνδρες.

Σύμφωνα με την κατάθεση, οι δράστες πήγαν στη φάρμα των Dinnis, πήραν αντικείμενα από την κατοικία και στη συνέχεια μετέφεραν το ζευγάρι σε άλλο σπίτι.

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«Στη συνέχεια, έφυγαν μαζί με το ζευγάρι και πήγαν σε άλλη κατοικία, όπου δολοφόνησαν το ζευγάρι», αναφέρεται στην κατάθεση του αστυνομικού.

Ο ίδιος ύποπτος φέρεται να υποστήριξε ότι στη συνέχεια αφαιρέθηκαν μέλη από τα σώματα των δύο ηλικιωμένων, τα οποία σχεδίαζαν να πουλήσουν έναντι 50.000 ραντ για muti στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει μέχρι σήμερα ούτε τις σορούς του ζευγαριού ούτε τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο Mkhize συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2023, αφού οι έρευνες τον συνέδεσαν με ένα από τα κινητά των αγνοουμένων. Κατά τη σύλληψή του, σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκε στην κατοχή του το συγκεκριμένο κινητό και ένα όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή.

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Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για δύο ακόμη υπόπτους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ ο Mkhize παραμένει υπό κράτηση.

Η υπόθεση έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τις λεγόμενες δολοφονίες muti στη Νότια Αφρική, οι οποίες συνδέονται με την αφαίρεση ανθρώπινων μελών για χρήση σε παραδοσιακές πρακτικές. Ωστόσο, στην υπόθεση των Dinnis, η δολοφονία τους και το συγκεκριμένο κίνητρο παραμένουν ισχυρισμοί που δεν έχουν επιβεβαιωθεί δικαστικά.

Μπορεί να το ξανακάνουν

Η κόρη του ζευγαριού, Κέιτ Άντερσον εκφράζει πλέον την ανησυχία ότι οι άνθρωποι που ενδέχεται να ευθύνονται για την εξαφάνιση των γονιών της κυκλοφορούν ελεύθεροι και θα μπορούσαν να διαπράξουν ξανά παρόμοιο έγκλημα.

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«Ξέφυγαν. Αν χρειαστούν ξανά χρήματα, θα το κάνουν ξανά», δήλωσε στους Times, ζητώντας από τις Αρχές να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε υποθέσεις αυτού του είδους.

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Παράλληλα, υποστηρίζει ότι ο φόβος και οι αντιλήψεις που περιβάλλουν το «muti» ενδέχεται να λειτουργούν αποτρεπτικά για την πλήρη διερεύνηση τέτοιων εγκλημάτων. Η ίδια απευθύνει έκκληση και στους ξένους που επισκέπτονται τη Νότια Αφρική να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή όταν κινούνται σε απομονωμένες περιοχές.

Η εξαφάνιση της Λόρνα ΜακΣόρλεϊ

Η υπόθεση των Ντίνις αποκτά εκ νέου δημοσιότητα, την ώρα που παραμένει άλυτη και η εξαφάνιση της 71χρονης Βρετανίδας Λόρνα ΜακΣόρλεϊ, η οποία χάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 κοντά στο Ghost Mountain Inn, στην επαρχία KwaZulu-Natal.

Η ΜακΣόρλεϊ είχε ξεκινήσει περίπατο μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος λόγω της υψηλής θερμοκρασίας επέστρεψε στο ξενοδοχείο, ενώ εκείνη αποφάσισε να συνεχίσει μόνη. Έκτοτε δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής. Παρά την εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης, στην οποία συμμετείχαν σκύλοι, ελικόπτερα και drones, το μοναδικό αντικείμενο που εντοπίστηκε ήταν ένας χάρτης που ανήκε στην ίδια.

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Η οικογένειά της ζητά πλέον από τις Αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και να μην αντιμετωπίζεται η υπόθεση αποκλειστικά ως εξαφάνιση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, οι νοτιοαφρικανικές Αρχές αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν επαρκή στοιχεία ώστε να χαρακτηρίσουν επισήμως την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Τι σημαίνει «muti»

Ο όρος «muti» αναφέρεται στη Νότια Αφρική σε παραδοσιακά φάρμακα και θεραπευτικές πρακτικές, με συστατικά που προέρχονται συνήθως από φυτά ή ζώα.

Σε σπάνιες περιπτώσεις εγκληματικής δράσης, ωστόσο, έχουν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία ανθρώπινα μέλη αφαιρέθηκαν από θύματα, καθώς υπήρχε η πεποίθηση ότι μπορούσαν να προσφέρουν δύναμη, προστασία ή καλοτυχία.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό εγκληματικό φαινόμενο, το οποίο δεν θα πρέπει να συγχέεται με την παραδοσιακή ιατρική και θεραπευτική πρακτική στο σύνολό της.

Η υπόθεση του Τόνι και της Γκίλιαν Ντίνις εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή, καθώς οι σοροί τους δεν έχουν εντοπιστεί. Η οικογένειά τους συνεχίζει να ζητά απαντήσεις και περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκαν.

Με πληροφορίες από: thetimes.com, citizen.co.za, mirror.co.uk