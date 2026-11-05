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Οι δράστες αφαίρεσαν επτά πυροβόλα όπλα, μετρητά και προσωπικά αντικείμενα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη για τη συγκεκριμένη επίθεση.

Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό ως ληστεία κατοικίας, αν και αναφορές κάνουν λόγο για ακραία βία κατά των θυμάτων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, αυξάνεται ο προβληματισμός για την ασφάλεια στην περιοχή μετά από μια σειρά παρόμοιων βίαιων επιθέσεων που σημειώθηκαν σε αγροτικές περιοχές μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας.

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Φρικτά βασανιστήρια υπέστησαν δύο ηλικιωμένοι στη Νότια Αφρική, όταν άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι τους και τους ξυλοκόπησαν άγρια, φτάνοντας στο σημείο να τους κάψουν με βραστό νερό και να κόψουν τις τις θηλές της γυναίκας με κόφτη μετάλλων.

Σύμφωνα με την Rekord, θύματα ήταν ο 67χρονος Λες Μπρετ και η 68χρονη σύζυγός του, Νατάσα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση περίπου στις 19:30 το βράδυ της Κυριακής 1ης Νοεμβρίου, στην κατοικία τους στο Μπρούντερστρουμ, στην επαρχία του Βορειοδυτικού Ακρωτηρίου, περίπου 60 χιλιόμετρα βόρεια του Γιοχάνεσμπουργκ.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, οι τρεις δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, εισέβαλαν στην κατοικία του ζευγαριού και απαίτησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο.

Τα άγρια βασανιστήρια

Όταν ο Λες Μπρετ αρνήθηκε να παραδώσει τα κλειδιά, οι εισβολείς προχώρησαν σε άγριο ξυλοδαρμό τους. Αφαίρεσαν τα ρούχα και των δύο θυμάτων, τους ξυλοκόπησαν επανειλημμένα και τους προκάλεσαν εγκαύματα ρίχνοντας πάνω τους βραστό νερό.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν κόφτη μετάλλων για να τραυματίσουν σοβαρά τις θηλές της Νατάσα Μπρετ, ενώ την απείλησαν επανειλημμένα με βιασμό.

A WHITE COUPLE TORTURED FOR HOURS AND WIFE’S NIPPLES CUT OFF DURING FARM ATTACK** A couple was left badly injured after three armed men attacked their home on a game farm in Broederstroom near Hartbeespoort on Sunday evening, 1 November 2026. Les Brett, 67, and his wife Natasha, 68, were attacked at around 19:30. The suspects entered their premises and allegedly tied them up and tortured them for hours while demanding money and access to a safe. According to information, the attackers beat and stabbed the couple and poured boiling water over them before cutting off the wife’s nipples. The suspects reportedly fled with seven licensed firearms, ammunition, two cellphones, a laptop and cash. Police have confirmed that a house robbery case has been opened at Hartbeespoortdam SAPS. No one has been arrested yet. #NORTHWESTIMES #PEOPLEMUSTKNOW — NORTH WEST TIMES (@NorthWesTimes) November 5, 2026

Παράλληλα, ανάγκασαν τον σύζυγό της να βάλει την κάννη ενός αυτόματου όπλου AK-47 στο στόμα του, προκαλώντας του τραυματισμούς που, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ενδέχεται να απαιτήσουν χειρουργική αντιμετώπιση.

Τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν μέχρι τη στιγμή που ο 67χρονος υπέκυψε στις απαιτήσεις των δραστών και παρέδωσε τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, βάζοντας τέλος στην πολύωρη δοκιμασία.

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Οι τρεις άνδρες διέφυγαν παίρνοντας επτά πυροβόλα όπλα διαφορετικών διαμετρημάτων, πυρομαχικά, δύο κινητά τηλέφωνα, έναν φορητό υπολογιστή, μετρητά και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Μετά τη διαφυγή των δραστών, το ζευγάρι κατάφερε να ειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Rekord, η μονάδα άμεσης επέμβασης SRU High Risk Security δέχθηκε κλήση περίπου στις 22:30 και έφτασε στην κατοικία μέσα σε τέσσερα λεπτά, μαζί με διασώστες.

Ο Άρθουρ Κρου, εκπρόσωπος της SRU, ανέφερε ότι τα δύο θύματα έφεραν εγκαύματα από βραστό νερό, τραύματα από άγριο ξυλοδαρμό και μαχαιριές.

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Ο φίλος του ζευγαριού, Γουόρεν Γκέντες, εξέφρασε την οργή του με ανάρτηση στο Facebook, χαρακτηρίζοντας την επίθεση εναντίον των ηλικιωμένων «απερίγραπτα αποτρόπαιη».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι αστυνομικές αρχές την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι, παρά τη διάρκεια και τη σκληρότητα των βασανιστηρίων, το περιστατικό διερευνάται ως ληστεία κατοικίας.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κάτοικοι της περιοχής αναγνωρίζουν τους τρεις δράστες από προηγούμενες επιθέσεις, κατηγορώντας την αστυνομία ότι δεν έχει προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες.

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Μέχρι τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών, δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη για την επίθεση στο ζευγάρι Μπρετ.

Η SRU προειδοποίησε επίσης ότι τα όπλα που αφαιρέθηκαν από την κατοικία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε νέες εγκληματικές ενέργειες.

Για τον λόγο αυτό, οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμένουν μέσα στα σπίτια τους εφόσον αντιληφθούν ύποπτες κινήσεις ή ασυνήθιστους θορύβους και να ασφαλίζουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να διευκολύνεται το έργο των δυνάμεων ασφαλείας.

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Ο Λες Μπρετ δεν είναι ένας συνηθισμένος ιδιοκτήτης αγροκτήματος. Πρόκειται για πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων και της αστυνομίας, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας.

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Στη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει εκπαιδεύσει στελέχη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικούς των βρετανικών τελωνειακών αρχών και μέλη των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων.

Η εκπαίδευση που παρείχε επικεντρωνόταν σε τεχνικές επιβίωσης στη φύση, στον εντοπισμό και στην παρακολούθηση ιχνών, καθώς και στην αντιμετώπιση δύσκολων συνθηκών στην ύπαιθρο.

Πριν από περισσότερα από 20 χρόνια ίδρυσε τη σχολή Dung Beetle Bush School, με στόχο την καταπολέμηση της λαθροθηρίας και την προστασία της άγριας ζωής.

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Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Χαρτμπίσπορτνταμ επιβεβαίωσε ότι διερευνά περιστατικό ληστείας σε κατοικία στο Μπρούντερστρουμ, παρουσιάζοντας ωστόσο ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Ειδικότερα, οι αρχές ανέφεραν ότι τα θύματα είναι ηλικίας 66 και 58 ετών, ενώ οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για ζευγάρι 67 και 68 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, τρεις άγνωστοι άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα εισήλθαν στο σπίτι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, από μια ξεκλείδωτη ξύλινη συρόμενη πόρτα.

Οι δράστες φέρονται να ζήτησαν χρήματα, υποστηρίζοντας ότι γνώριζαν πως ένα από τα άτομα που διέμεναν στην κατοικία διατηρούσε περίπτερο σε κοντινό τουριστικό συγκρότημα.

Στη συνέχεια απέκτησαν πρόσβαση στο χρηματοκιβώτιο, από το οποίο αφαίρεσαν επτά όπλα διαφορετικών διαμετρημάτων και πυρομαχικά. Όλα τα όπλα, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν νόμιμα καταχωρισμένα στο όνομα του άνδρα.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ακόμη ότι οι ληστές αφαίρεσαν δύο κινητά τηλέφωνα, φορητό υπολογιστή, μετρητά και προσωπικά αντικείμενα, προτού εγκαταλείψουν το σημείο.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς, η αστυνομία περιέγραψε τα τραύματα του άνδρα ως ελαφρά.

Όπως ανέφερε, το θύμα αναζήτησε ιατρική βοήθεια αφού δέχθηκε απειλές και οι δράστες φέρονται να του έριξαν καυτό νερό, επιχειρώντας να του αποσπάσουν πληροφορίες.

Προηγήθηκε παρόμοιο βίαιο περιστατικό

Η επίθεση στο ζευγάρι Μπρετ σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από ένα ακόμη εξαιρετικά βίαιο περιστατικό, με θύμα τον 50χρονο αγρότη Ντόνοβαν Μαρξ, στο Σίφερφοντεϊν, κοντά στο Βέντερσντορπ της ίδιας επαρχίας, περίπου 57 χιλιόμετρα από το Μπρούντερστρουμ.

Την προηγούμενη Τετάρτη, τρεις ένοπλοι με κουκούλες προσέγγισαν έναν εργάτη του αγροκτήματος την ώρα που εκείνος κούρευε το γκαζόν.

Αφού απαίτησαν να μάθουν πού βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, του έδεσαν τα χέρια και τα πόδια με πλαστικούς δεματικούς ιμάντες.

Όταν ο Μαρξ έφτασε στο αγρόκτημα οδηγώντας το κόκκινο αγροτικό του όχημα Isuzu, δύο από τους ενόπλους τον πλησίασαν και, σύμφωνα με τις καταγγελίες, τον πυροβόλησαν στο πάνω μέρος του σώματος.

Στη συνέχεια τον έσυραν μέσα στο σπίτι, τον έδεσαν και τον υπέβαλαν σε επανειλημμένους ξυλοδαρμούς και επιθέσεις με μαχαίρι. Η αγριότητα της επίθεσης κορυφώθηκε όταν οι δράστες του έκοψαν και τα δύο αυτιά.

Αφού ερεύνησαν την κατοικία, αφαίρεσαν τρία πυροβόλα όπλα από χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο του θύματος. Ο εργάτης κατάφερε τελικά να απελευθερωθεί από τα δεσμά του και να ειδοποιήσει τις αρχές.

Ο 50χρονος μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Mediclinic Potchefstroom, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η οικογένειά του επιβεβαίωσε αργότερα ότι οι γιατροί αναγκάστηκαν να αφαιρέσουν τμήμα του παχέος εντέρου του, ενώ δεν κατέστη δυνατό να αποκαταστήσουν τα ακρωτηριασμένα αυτιά του.

Για την υπόθεση αυτή η αστυνομία συνέλαβε δύο υπόπτους στην περιοχή του Βέντερσντορπ το Σάββατο και άλλους τρεις στο Προμόσα, κοντά στο Πότσεφστρουμ, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου.

Ένα ακόμη περιστατικό καταγράφηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της προηγούμενης Τρίτης, στην περιοχή Βάσφοντεϊν του Χαμανσκράαλ.

Τρεις άνδρες εισέβαλαν σε κατοικία, πυροβόλησαν μία φορά και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη στο μέτωπο, αναγκάζοντάς τον να ανοίξει το χρηματοκιβώτιό του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, λοχαγό Γιόχαν φαν Ντάικ, οι δράστες διέφυγαν με μετρητά και διάφορα αντικείμενα από το σπίτι.

Οι τρεις υποθέσεις, που καταγράφηκαν σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδομάδας, έχουν εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων σε αγροτικές περιοχές της Νότιας Αφρικής.

Η κλοπή πυροβόλων όπλων σε δύο από τα περιστατικά προκαλεί πρόσθετο προβληματισμό, καθώς οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας προειδοποιούν ότι ο οπλισμός που βρίσκεται πλέον στα χέρια εγκληματικών ομάδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα για τη ληστεία και τα βασανιστήρια του ζευγαριού Μπρετ παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν τους τρεις δράστες.