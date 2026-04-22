Η σύγκρουση δύο νοτιοκορεατικών μαχητικών αεροσκαφών στον αέρα σε περιστατικό του 2021 οφείλεται στο ότι οι πιλότοι τραβούσαν φωτογραφίες και βίντεο, σύμφωνα με το πόρισμα των αρμόδιων αρχών.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC, το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αποστολής στην πόλη Νταεγκού. Οι πιλότοι δεν τραυματίστηκαν, μα τα δύο μαχητικά, τύπου F-15K, υπέστησαν ζημιές, με το κόστος επισκευής να ανέρχεται στα 880 εκατ. γουόν (596.000 δολάρια). Στον ένα από τους πιλότους, ο οποίος είναι πλέον εκτός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 88 εκατ. γουόν.

Το ατύχημα έγινε επειδή ο εν λόγω πιλότος ήθελε να τραβήξει αναμνηστικές φωτογραφίες για την τελευταία του πτήση με τη συγκεκριμένη μονάδα. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, το να τραβιούνται φωτογραφίες σε πτήσεις ιδιαίτερου χαρακτήρα ήταν μια αρκετά διαδεδομένη πρακτική,και ο πιλότος είχε πει ότι θα το έκανε από πριν την πτήση.

Ο ίδιος ήταν ο «νούμερο 2» του ζεύγους των μαχητικών, και ακολουθούσε τον «νούμερο 1». Κατά την επιστροφή άρχισε να βγάζει φωτογραφίες με το κινητό του, και όταν ο «νούμερο 1» το κατάλαβε αυτό, ζήτησε από τον δεύτερο πιλότο που είχε στο αεροπλάνο να τραβήξει βίντεο του άλλου αεροσκάφους. Ο «νούμερο 2» τότε ανέβασε απότομα το αεροπλάνο του πιο ψηλά και το ανέστρεψε για να φαίνεται καλύτερα, με αποτέλεσμα τα δύο μαχητικά να βρεθούν πολύ κοντά. Για να αποφύγει μια σύγκρουση, ο «νούμερο 1» προσπάθησε να κατεβεί γρήγορα σε χαμηλότερο ύψος, μα τα δύο αεροσκάφη τελικά ακούμπησαν, με το πρώτο να υφίσταται ζημιές στο αριστερό φτερό και το δεύτερο σε τμήμα της ουράς.

Ο «νούμερο 2» της πτήσης τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα και αργότερα έφυγε από τις ένοπλες δυνάμεις για να εργαστεί στην πολιτική αεροπορία. Η πολεμική αεροπορία της Νότιας Κορέας επιδίωξε να του επιβάλει πρόστιμο ύψους 880 εκατ. γουόν και αυτός έκανε έφεση, με αποτέλεσμα το περιστατικό να διερευνηθεί εκτενώς από την αρμόδια υπηρεσία.

Ο πιλότος παραδέχτηκε ότι ο ελιγμός του ήταν αυτός που οδήγησε στη σύγκρουση, μα υποστήριξε και ότι ο χειριστής του άλλου αεροσκάφους συναίνεσε, καθώς ήξερε τι γινόταν. Εν τέλει αποφασίστηκε να πληρώσει ένα μέρος του αρχικού ποσού που είχε ζητήσει η πολεμική αεροπορία, η οποία, σύμφωνα με την απόφαση, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της όσον αφορά στην έλλειψη κανονισμών για την προσωπική χρήση καμερών από τους πιλότους. Επίσης, ελήφθη υπόψιν ότι ο συγκεκριμένος πιλότος είχε καλό ιστορικό μέχρι το περιστατικό και απέτρεψε περαιτέρω ζημιές επιστρέφοντας με επιτυχία το αεροπλάνο στη βάση.