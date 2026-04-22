Τραμπ: Το Ιράν καταρρέει οικονομικά, χάνουν 500 εκατ. δολάρια την ημέρα, θέλουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν καταρρέει οικονομικά, υποστήριξε μέσω Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν καταρρέει οικονομικά! Θέλουν να ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ- Διψούν για ρευστό! Χάνουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα. Ο στρατός και η αστυνομία διαμαρτύρονται πως δεν πληρώνονται. SOS!» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο μεταξύ τρία εμπορικά πλοία έχουν δεχτεί επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αναφορές ΜΜΕ, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της κατάπαυσης πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι είχαν καταλάβει δύο πλοία για ναυτικές παραβάσεις και τα πήγαιναν προς τις ιρανικές ακτές, σύμφωνα με το Tasnim. Τα πλοία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι το MSC Francesca και το (ελληνικών συμφερόντων) Epaminondas, που «επιχειρούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια και για χειραγώγηση των συστημάτων πλοήγησης».