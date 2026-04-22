Νέα συστήματα αντιμετώπισης drones θέτουν σε υπηρεσία οι ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, στο ευρύτερο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν.

Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται πέντε πηγές με γνώση επί του θέματος, είναι η ουκρανική πλατφόρμα διοικήσεως και ελέγχου Sky Map στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία. Η επιλογή του Sky Map από τις ΗΠΑ υποδεικνύει, όπως τονίζεται, το πόσο μπροστά βρίσκεται η Ουκρανία στον χώρο των drones και της αντιμετώπισής τους μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου με τη Ρωσία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι κατέφθασαν στη βάση τις τελευταίες εβδομάδες για να εκπαιδεύσουν Αμερικανούς στρατιωτικούς στη χρήση του Sky Map, που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για τον εντοπισμό απειλών από drones όπως τα ιρανικά Shahed, και τη χρήση αναχαιτιστικών drones εναντίον τους.

Το Πεντάγωνο αυξάνει σημαντικά τις επενδύσεις του στην αντιμετώπιση των drones, μα, όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, η χρήση ουκρανικής τεχνολογίας στη βάση, η οποία είναι 640 χλμ από το Ιράν και έχει δεχτεί πολλά κύματα επιθέσεων με drones και πυραύλους, υποδεικνύει κενά στην αμερικανική αεράμυνα, σύμφωνα με αναλυτές – αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δημοσίως απορρίψει προσφορά από πλευράς του προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι για βοήθεια στην αντιμετώπιση επιθέσεων με drones. «Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους στην άμυνα απέναντι σε drones» είχε πει στο Fox News.

Το Sky Map της ουκρανικής Sky Fortress είναι μια πλατφόρμα διοικήσεως και ελέγχου που χρησιμοποιείται από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Αυτές οι πλατφόρμες συνδυάζουν δεδομένα από ραντάρ και αισθητήρες για τον εντοπισμό εισερχόμενων απειλών. H Sky Fortress είχε δημιουργηθεί το 2022 από Ουκρανούς μηχανικούς με σχέσεις με τις ένοπλες δυνάμεις, που εγκατέστησαν πάνω από 10.000 ακουστικούς αισθητήρες ανά την Ουκρανία για τον εντοπισμό επιθέσεων με drones, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει καλά την εταιρεία. Όπως ανέφερε η συγκεκριμένη πηγή, η εταιρεία έλαβε χρηματοδότηση από τη μονάδα καινοτομίας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Brave1, και ανέπτυξε το Sky Map ως πλατφόρμα λογισμικού για τον συντονισμό επιθέσεων αντιμετώπισης drones.

Άλλες τεχνολογίες/ συστήματα αντιμετώπισης drones/ αεράμυνας που έχουν τεθεί σε υπηρεσία στη βάση Prince Sultan είναι τα αναχαιτιστικά Merops (ένα drone του αμερικανικού Project Eagle), η πλατφόρμα FAAD (Forward Area Air Defense) και τα αναχαιτιστικά Coyote της RTX (σύμφωνα με εκπρόσωπο της RTX, αποδείχτηκαν «πολύ αποτελεσματικά, νικώντας εκατοντάδες εναέριες απειλές κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων μάχης»).

Με πληροφορίες από Reuters