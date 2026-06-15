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Μια νέα προσπάθεια ανάπτυξης ευρωπαϊκού μαχητικού 6ης γενεάς λαμβάνει χώρα μετά τη «συντριβή» του κοινού προγράμματος (NGF- FCAS) του οποίου ηγούνταν η Γαλλία και η Γερμανία.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχαν συζητήσει το πρόγραμμα στο περιθώριο της συνόδου στο Μαυροβούνιο πριν εβδομάδες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε δυνατότητα άρσης του αδιεξόδου μηνών μεταξύ των εταιρειών που εμπλέκονταν στο πρόγραμμα, μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο Γερμανούς αξιωματούχους. Ο Μερτς, ως εκ τούτου, ζήτησε από τον Μακρόν να μη συνεχιστεί το πρόγραμμα, πρόσθεσαν.

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An exciting step for European sovereignty at ILA Berlin: "Team Gen 6", a group of eight leading German defence and aviation companies signed a strategic positioning paper. The German and French governments have announced a realignment of the European Future Combat Air System… pic.twitter.com/aZcjAaO6dE — Airbus Defence (@AirbusDefence) June 11, 2026

Από πλευράς του γραφείου του Μακρόν αναφέρθηκε ότι οι δύο τους συζήτησαν εκτενώς το πρόγραμμα και λυπούνταν που οι δύο κύριοι βιομηχανικοί εταίροι, η Airbus (Γερμανία και Ισπανία) και η γαλλική Dassault Aviation, δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Το πρόγραμμα είχε αρχίσει το 2017 από τον Μακρόν και την Άνγκελα Μέρκελ. Στο επίκεντρο του προγράμματος- «ομπρέλας» FCAS (Future Combat Air System) ήταν το NFG (New Generation Fighter)- ο επανδρωμένος «βραχίονάς» του.

Η Airbus προσπαθεί να επανεκιννήσει το πρόγραμμα υπό γερμανική και ισπανική ηγεσία αυτή τη φορά: Όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Team Gen 6 συνεργάζονται οκτώ γερμανικές εταιρείες (Autoflug, Diehl Defense, Hensoldt, Liebherr, MBDA Germany, MTU Aero Enginew, Rohde, Schwarz, οι οποίες είναι σε στενή επαφή με ισπανικές βιομηχανίες, μεταξύ των οποίων οι Indra, Grupo Oesia, GMV, Sener, ITP Aero.

Η σχετική ανακοίνωση συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο όπου ένα φουτουριστικό μαχητικό εμφανίζεται να επιχειρεί μαζί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του War Zone, το NGF ήταν το πιο προβεβλημένο κομμάτι του FCAS – και αυτό που αποτελούσε τη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς συνοδευόταν από διαφωνίες όσον αφορά στο μερίδιο της κάθε βιομηχανίας και την ηγεσία στο πρόγραμμα. Μεταξύ άλλων, η Dassault φαίνεται πως ήθελε το μελλοντικό μαχητικό να ικανοποιεί πρωτίστως πολύ σημαντικές απαιτήσεις των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων – όπως το να μπορεί να επιχειρεί από αεροπλανοφόρα και να χρησιμοποιεί πυρηνικά όπλα- τις οποίες η Γερμανία και η Γαλλία δεν συμμερίζονταν.