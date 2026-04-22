Σε μια αποτίμηση περίπου 1,75 τρισ. δολαρίων στοχεύει η SpaceX του Έλον Μασκ όταν μπει στο χρηματιστήριο – κάτι που θα την καταστήσει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο εν γένει.

Η αποτίμηση έφτανε το 1 τρισ. δολάρια μετά την απόκτηση της xAI τον Φεβρουάριο. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας η αξία της xAI είχε υπολογιστεί στα 250 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Reuters. Αργότερα μέσα στο έτος αναμένεται να μπουν στο χρηματιστήριο η OpenAI (ChatGPT) και η Anthropic.

Ακολουθεί λίστα με τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες εκτός χρηματιστηρίου στον κόσμο, σύμφωνα με το PitchBook.

SpaceX: 1,25 τρισ. δολάρια

OpenAI: 852 δισ.

Anthropic: 380 δισ.

ByteDance: 300 δισ.

Stripe: 159 δισ.

Databricks: 134 δισ.

Waymo: 126 δισ.

Reliance Retail: 100 δισ.

Ant Group: 78,6 δισ.

Revolut: 75 δισ.

Scale AI: 74,1 δισ.

Shein: 66 δισ.

Canva: 42 δισ.

Checkout.com: 40 δισ.

