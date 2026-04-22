Σε μια αποτίμηση περίπου 1,75 τρισ. δολαρίων στοχεύει η SpaceX του Έλον Μασκ όταν μπει στο χρηματιστήριο – κάτι που θα την καταστήσει μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο εν γένει.
Η αποτίμηση έφτανε το 1 τρισ. δολάρια μετά την απόκτηση της xAI τον Φεβρουάριο. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας η αξία της xAI είχε υπολογιστεί στα 250 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Reuters. Αργότερα μέσα στο έτος αναμένεται να μπουν στο χρηματιστήριο η OpenAI (ChatGPT) και η Anthropic.
Ακολουθεί λίστα με τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες εκτός χρηματιστηρίου στον κόσμο, σύμφωνα με το PitchBook.
SpaceX: 1,25 τρισ. δολάρια
OpenAI: 852 δισ.
Anthropic: 380 δισ.
ByteDance: 300 δισ.
Stripe: 159 δισ.
Databricks: 134 δισ.
Waymo: 126 δισ.
Reliance Retail: 100 δισ.
Ant Group: 78,6 δισ.
Revolut: 75 δισ.
Scale AI: 74,1 δισ.
Shein: 66 δισ.
Canva: 42 δισ.
Checkout.com: 40 δισ.