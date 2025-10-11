Η Νότια Κορέα φυλάσσεται νυχθημερόν – κυριολεκτικά – με ολογράμματα αστυνομικών σε φυσικό μέγεθος, τα οποία υπενθυμίζουν σε οποιονδήποτε μπορεί να διανοηθεί μία εγκληματική πράξη σε δημόσιο χώρο.

Το πλέον “χτυπητό” παράδειγμα είναι το ομιλούν ολόγραμμα αστυνομικού, που προβάλλεται κάθε δύο λεπτά(!) από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ στο πάρκο Jeo-dong, μια περιοχή στο κέντρο της Σεούλ, που φημίζεται για τις “μπαρότσαρκες” στα γύρω δρομάκια.

«Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η αστυνομία θα σπεύσει σε πραγματικό χρόνο. Εδώ έχει εγκατασταθεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης», δηλώνει ο αστυνομικός – ολόγραμμα, χωρίς να απευθύνεται σε κανέναν συγκεκριμένα – πριν εξαφανιστεί για να επανεμφανιστεί λίγα λεπτά αργότερα και να επαναλάβει το μήνυμά του στον ίδιο ακριβώς, αυστηρό τόνο…

🇰🇷👮South Korea Projects Crime Cuts via Hologram Police



Seoul is lighting up the night – literally – with lifesize hologram police officers to keep troublemakers at bay, with no coffee break in sight.



“In case of an emergency, the police will be dispatched in real time. CCTV… pic.twitter.com/funNyU3alJ October 5, 2025