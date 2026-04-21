Η υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά παραμένει υπό διερεύνηση, με νέα στοιχεία, μαρτυρίες, αντιφάσεις και τις κάμερες στο επίκεντρο ερευνών των αρχών συνεχίζεται.

Η ιδιοκτήτρια του καταλύματος είπε ψέματα στις Αρχές

Όταν έγινε γνωστός ο θάνατος της Μυρτώς, η ιδιοκτήτρια του καταλύματος στο οποίο η άτυχη 19χρονη από την Κεφαλονιά έζησε τις τελευταίες της ώρες ανέφερε πως είχε νοικιάσει μόνο ένα δωμάτιο καθώς έκανε ανακαίνιση.

Το μόνο διαθέσιμο δωμάτιο, όπως είχε πει η ιδιοκτήτρια σύμφωνα με την εκπομπή Live News, ήταν αυτό που διέμενε η Μυρτώ με τον 23χρονο φίλο της και όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία για την νεαρή κοπέλα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς στο ίδιο κατάλυμα διέμεναν δύο ακόμα ζευγάρια.

Στο ένα ήταν η 18χρονη με τον 22χρονο Αλβανό που κάλεσε ο 26χρονος αρσιβαρίστας όταν είδε ότι η Μυρτώ δεν ένιωθε καλά.

Στο άλλο δωμάτιο, διέμενε ο πατέρας της εν λόγω 18χρονης με την σύντροφό του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, υποστήριξε πως η κάμερα στο εξωτερικό του καταλύματος είχε χαλάσει και δεν «έγραφε», ενώ αυτό ήταν ψέμα, καθώς η συγγενής της και σύντροφός του 56χρονου της ζήτησε να μην παραδώσει το υλικό από την εξωτερική κάμερα στην Αστυνομία. Κάτι που φέρεται να έκανε τελικά.

Τι κατέθεσε η 18χρονη απότο διπλανό δωμάτιο

Η 18χρονη που έμενε στο διπλανό δωμάτιο από το σημείο της τραγωδίας στην Κεφαλονιά φέρεται να ενημέρωσε τον 22χρονο ότι ο φίλος του, ένας 26χρονος αρσιβαρίστας, διέμενε στο διπλανό δωμάτιο.

Το περιβάλλον της υποστηρίζει επίσης ότι ο 22χρονος είχε επισκεφθεί την ίδια κοπέλα και την προηγούμενη ημέρα στο κατάλυμα, όπου βρισκόταν από το Πάσχα.

Το βράδυ του περιστατικού ο 22χρονος είχε βγει για ποτό και είχε κανονίσει να συναντήσει την 18χρονη στο δωμάτιό της. Πριν φτάσει, εκείνη άκουσε τη φωνή του 26χρονου αρσιβαρίστα από διπλανό δωμάτιο και τον αναγνώρισε, ενημερώνοντας τηλεφωνικά τον 22χρονο.

Αργότερα, όταν βρέθηκαν μαζί, άκουσαν φωνές από το δωμάτιο της Μυρτώς. Ο 22χρονος της ζήτησε να μείνει μέσα, ενώ εκείνος βγήκε. Επέστρεψε λέγοντας ότι τη βρήκε αναίσθητη, της έκανε αέρα και ζήτησε βοήθεια, πριν τη μεταφέρει μαζί με τον 26χρονο για να την παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Ο 66χρονος που το μοιραίο βράδυ έστειλε χρήματα στην 19χρονη μίλησε για πρώτη φορά

«Έδωσα κατάθεση η οποία κράτησε περίπου τέσσερις ώρες και με ξανακάλεσαν. 15 την πρώτη φορά και 16 μου ζήτησαν συμπληρωματική και πήγα και παρέδωσα το κινητό μου», είπε ο 66χρονος στο MEGA.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως τον κάλεσαν σε ομαδική συνομιλία και παρούσα ήταν και η Μυρτώ: «Εκεί για πρώτη φορά ο (…) με κάλεσε και είχε συνακρόαση το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε, την εκλιπούσα. Και μου την σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ αλλά δεν το είχα συγκρατήσει και ιδιαίτερα. Δεν με ενδιέφερε και ιδιαίτερα».

Ο 66χρονος περιέγραψε πως στη συνομιλία είπαν «πέντε πραγματάκια, τι κάνεις, πως είσαι. Καλά ευχαριστώ. Πού θα κάνετε Πάσχα και τα υπόλοιπα. Και σκέφτομαι να πάω για δουλειά αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Ε, εντάξει του λέω. Δεν είπαμε πολλά πράγματα. Απλώς ήταν η πρώτη μας επαφή. Βιντεοκλήση».

Στη συνέχεια «έγινε μια επικοινωνία με μηνύματα, Μεγάλη Δευτέρα ή Μεγάλη Τρίτη, με την εκλιπούσα. Του στιλ τι κάνεις; Πώς είσαι; Α, τυπικά πράγματα. Όχι τίποτα ιδιαίτερο».

«Το μοιραίο βράδυ, 23:38 με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά, έξω από ένα φαρμακείο ήταν; Τράπεζα ήταν; Δεν κατάλαβα. Όχι σε καλή κατάσταση και μου είπε ότι έφυγε από το σπίτι. Τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι και ότι θα μείνει στα παγκάκια και το έχει ξανακάνει και δεν μπορεί, δεν την καταλαβαίνουν και κάτι τέτοια.

Της είπα εντάξει, γονείς είναι, υπάρχει μία διάσταση μεταξύ γενεών. Επέμενε, “δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια”. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή επέμενε. Της λέω “κοίταξε, δεν έχεις κάπου να πας σε μία φίλη σου, ξέρω γω, σε κάποιον δικό σου άνθρωπο να μείνεις και αύριο μέρα είναι, να σκεφτείς λογικά και να δεις τι θα κάνεις”. “Όχι, δεν έχω κανέναν”.

Λοιπόν, της λέω, κοίτα να δεις, δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις, να είσαι ασφαλής, να πάρεις και έναν φορτιστή για να έχεις να μιλήσεις. Πάρε και ένα… πιες και ένα τζιν ή κρασί να χαλαρώσεις, κάνε ένα ντους, να κοιμηθείς και αύριο σκέφτεσαι τι θα κάνεις. “Ναι, δεν ξέρω”, κάτι τέτοιο μου έλεγε. “Όχι ευχαριστώ, δεν θέλω” και κάτι τέτοια. Επέμενα… Δεν μου στέλνει IBAN.

Μου έστειλε φωνητικό το οποίο και αυτό κατέθεσα στην Ασφάλεια και μου είπε να μου το στείλεις με IRIS. Και μου έστειλε έναν αριθμό. Της πρότεινα αν θέλει να έρθει στην Πρέβεζα. Της πρότεινα να της δώσω τα κλειδιά στην Αθήνα να πάει να μείνει μόνη της. Κάπως να χαλαρώσει, να φύγει από αυτή την κατάσταση, να ξεφύγει μάλλον. Αυτά έγιναν», ισχυρίστηκε.

Ο 66χρονος συνέχισε λέγοντας πως η Μυρτώ του έστειλε φωνητικό μήνυμα «σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με βοήθησες και κάτι τέτοια. Στις 04:04 νομίζω». Στις «04:02 με παίρνει βιντεοκλήση από ένα δωμάτιο όπου ήταν σε ένα κρεβάτι ντυμένη. Μαύρο φόρεμα νομίζω είχε. Σε καλύτερη κατάσταση. Μπρούμυτα; Μπρούμυτα ναι. Έχοντας το τηλέφωνο απέναντί της από το πρόσωπό της.

Την έβλεπα δηλαδή και μου λέει “να βρήκα δωμάτιο, είμαι εντάξει”. Λέω “εντάξει να χαλαρώσεις, καλό ύπνο” και τα υπόλοιπα. Και εκεί που μίλαγε κάτι πήγε να μου πει. Ακούω να ανοίγει η πόρτα. Ακούω έναν θόρυβο, να το πω και έτσι. Υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα και ότι κάποιος μπήκε γιατί είπε “α ο (…)” Δεν ξέρω αν είπε Δημήτρης ή όχι, δεν το θυμάμαι.

Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Και μου έκλεισε την βιντεοκλήση απότομα. Έτσι. Ήταν η τελευταία φορά που την είδα», περιέγραψε.

Για κύκλωμα «παράνομων ενεργειών σε βάρος της γενετήσιας αξιοπρέπειας» κάνει λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτώς

«Η εκτίμηση η δική μας είναι πως ναι (θα υπάρξουν και άλλες διώξεις). Εμείς ως υποστήριξη της κατηγορίας δεν ασκούμε ποινική δίωξη προς Θεού, ούτε βάζουμε κάποιον κατηγορούμενο, ούτε δικάζουμε κάποιον. Η νομική μας εκτίμηση είναι αυτή», σημείωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτώς, Παναγής Δρακουλόγκωνας, στο MEGA.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει κύκλωμα παράνομης πορνείας, απάντησε: «δεν θα έλεγα παράνομης πορνείας, θα έλεγα παράνομων ενεργειών σε βάρος της γενετήσιας αξιοπρέπειας ατόμων, ειδικά νεαρών ανθρώπων σε ηλικία που μπορούν να παρασυρθούν με τον άλφα ή βήτα τρόπο.

Υπάρχουν σεξουαλικής φύσεως πράγματα που νομίζω θα ερευνηθούν. Έχω εμπιστοσύνη στις Αρχές. Σύντομα η αλήθεια θα λάμψει. Και αν θα λάμψει και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πρέπει να διωχθούν, εκεί πρέπει να αποδοθεί Δικαιοσύνη και εκεί θα υπάρξει δικαίωση και για την αδικοχαμένη Μυρτώ».



(Με πληροφορίες από MEGA)