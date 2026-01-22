Μία ώρα διήρκεσε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι στο Νταβός, σύμφωνα με το Λεύκο Οίκο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός ήταν «πολύ καλή» και ότι το μήνυμά του προς τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει.

Ο Τραμπ μίλησε σύντομα στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι.

Όταν ρωτήθηκε για το περιεχόμενο της συνάντησης, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να περιμένουμε να «δούμε τι θα συμβεί», προσθέτοντας ότι θα υπάρξει συνάντηση με τον Πούτιν στη Ρωσία αύριο.

«Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος», τόνισε ο Τραμπ και σημείωσε ότι «είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία».

Αργότερα σήμερα, οι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Πούτιν. Αυτή την ώρα ο Ζελένσκι μιλά στο Νταβός.