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Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση, με σημαντικές προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου να αποτίουν φόρο τιμής στο έργο και τη φιλανθρωπική της δράση.

Με προεδρική διακήρυξη, οι αμερικανικές σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες έως την 1η Σεπτεμβρίου, τιμώντας την προσφορά της καλλιτέχνιδας στη μουσική και την κοινωνία.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η οικογένειά της ζήτησε αντί για λουλούδια να πραγματοποιηθούν δωρεές στο φιλανθρωπικό πρόγραμμα Imagination Library.

Η Πάρτον άφησε πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική παρακαταθήκη, έχοντας πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους κατά τη διάρκεια της πολυετούς σταδιοδρομίας της.

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Η φωνή της Ντόλι Πάρτον σίγησε, αλλά τα τραγούδια, το εκτυφλωτικό χαμόγελο και η τεράστια φιλανθρωπική παρακαταθήκη της θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η θρυλική τραγουδίστρια, συνθέτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας πέθανε την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών, στο Vanderbilt–Ingram Cancer Center του Νάσβιλ, έχοντας δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα. Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της με το τελευταίο μήνυμα που ταυτίστηκε με το διασημότερο τραγούδι της: «I Will Always Love You».

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Η αιτία θανάτου και όσα δεν έχουν διευκρινιστεί

Οι εκπρόσωποι της Ντόλι Πάρτον επιβεβαίωσαν ότι ο θάνατός της ήρθε ύστερα από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο». Δεν αποκάλυψαν, ωστόσο, από ποια μορφή καρκίνου έπασχε ούτε πότε ακριβώς είχε γίνει η διάγνωση. Το επίσημο ανακοινωθέν αναφέρει ότι πέθανε ήρεμα στο Νάσβιλ.

Η Πάρτον είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο στις 21 Αυγούστου, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό της. Το περιοδικό People μετέδωσε ότι το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα με τα νεφρά και το ανοσοποιητικό της σύστημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν αυτά συνδέονταν με τον καρκίνο.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε αποκαλύψει ότι μία πέτρα στα νεφρά είχε προκαλέσει λοίμωξη, αναγκάζοντάς την να ακυρώσει εμφανίσεις. Ακολούθησαν επεισόδια ζάλης και αφυδάτωσης, ενώ οι γιατροί τής είχαν συστήσει να αποφεύγει τα ταξίδια. Είχε επίσης αναβάλει και τελικά ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνισή της στο Λας Βέγκας.

Η τελευταία συνέντευξη, τέσσερις ημέρες πριν

Στις 21 Αυγούστου, την ημέρα της εισαγωγής της στο νοσοκομείο, η Πάρτον είχε μιλήσει στο People για τις δυσκολίες της υγείας της. Παραδέχθηκε ότι είχε παραμελήσει τον εαυτό της όσο φρόντιζε τον σύζυγό της, Καρλ Ντιν, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο του 2025, έπειτα από σχεδόν 60 χρόνια γάμου.

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Παρά την επιδείνωση της κατάστασής της, επέμενε ότι εξακολουθούσε να εργάζεται και ότι είχε ακόμη πολλά να δημιουργήσει. «Έχω τόσα πράγματα που θέλω ακόμη να πετύχω», είχε πει. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η τελευταία της συνέντευξη.

Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσε ο ανιψιός της, Μπράιαν Σίβερ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας για περισσότερα από 20 χρόνια. Όπως αποκάλυψε, η ίδια τού είχε ζητήσει εδώ και χρόνια να είναι εκείνος που, όταν θα ερχόταν η στιγμή, θα ενημέρωνε τον κόσμο.

Μπιγιονσέ, ΜακΚάρτνεϊ, Έλτον Τζον και Eminem

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Ο θάνατός της προκάλεσε παγκόσμιο κύμα συγκίνησης. Η Μπιγιονσέ, η οποία είχε διασκευάσει το «Jolene», χαρακτήρισε την Πάρτον σημείο αναφοράς και «άστρο του Βορρά», ευχαριστώντας την για την τέχνη, τη γενναιοδωρία και το χιούμορ της.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την πρώτη τους συνάντηση στο Grand Ole Opry του Νάσβιλ και τη συνεργασία τους στο «Let It Be» για το άλμπουμ «Rockstar». Έγραψε ότι η σύνθεση, η φωνή και η φιλανθρωπική προσφορά της δεν είχαν αντίπαλο στον κόσμο της κάντρι.

Ο Έλτον Τζον δήλωσε συντετριμμένος, αποχαιρετώντας μία «μοναδική και αναντικατάστατη» καλλιτέχνιδα. Η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για μια γυναίκα που συνδύαζε τη χάρη με την ατσάλινη αποφασιστικότητα, ενώ η Τζέιν Φόντα και η Λίλι Τόμλιν, συμπρωταγωνίστριές της στην ταινία «9 to 5», θυμήθηκαν τη δύναμη, τη γενναιοδωρία και το αστείρευτο χιούμορ της.

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Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε ο Eminem, ο οποίος δημοσιοποίησε προσωπική επιστολή που του είχε στείλει η Πάρτον μετά την ένταξή τους στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022. Οι δυο τους δεν συναντήθηκαν ποτέ, αλλά εκείνη είχε φροντίσει να του εκφράσει τον θαυμασμό της.

Μεσίστιες οι σημαίες στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον θάνατό της ανεπανόρθωτη απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Με προεδρική διακήρυξη διέταξε οι αμερικανικές σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες έως τη δύση του ηλίου της 1ης Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο, στα δημόσια κτίρια, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στα πολεμικά πλοία και στις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ.

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Ο Μπαράκ Ομπάμα υπενθύμισε ότι η γυναίκα που γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια κατάφερε όχι μόνο να κατακτήσει τη μουσική, αλλά και να βοηθήσει εκατομμύρια παιδιά να αγαπήσουν τα βιβλία και την ανάγνωση.

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Ιδιωτική κηδεία και δωρεές αντί λουλουδιών

Ύστερα από επιθυμία της ίδιας, η νεκρώσιμη ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Η οικογένεια ζήτησε, αντί για λουλούδια, να γίνουν δωρεές στο πρόγραμμα Dolly Parton’s Imagination Library.

Το πρόγραμμα ιδρύθηκε το 1995, εμπνευσμένο από τον πατέρα της, ο οποίος δεν είχε μάθει να διαβάζει. Έκτοτε έχει αποστείλει δωρεάν εκατοντάδες εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας σε πέντε χώρες.

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Ακόμη και το Dollywood, το θεματικό πάρκο που ίδρυσε στο Τενεσί, θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Αυτή ήταν η επιθυμία της: η μουσική, το γέλιο και η χαρά να μη σταματήσουν.

Από την απόλυτη φτώχεια σε έναν παγκόσμιο θρύλο

Η Ντόλι Ρεμπέκα Πάρτον γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1946 στο Τενεσί και ήταν ένα από τα δώδεκα παιδιά μιας πάμφτωχης οικογένειας. Από ένα μικρό σπίτι στα Σμόκι Μάουντενς έφτασε να πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους και να γράψει περίπου 3.000 τραγούδια.

Τα «Jolene», «9 to 5», «Coat of Many Colors» και «I Will Always Love You» πέρασαν από την κάντρι στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Η διασκευή του τελευταίου από τη Γουίτνεϊ Χιούστον έγινε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών.

Η Πάρτον κέρδισε πολυάριθμα Grammy, εντάχθηκε τόσο στο Country Music Hall of Fame όσο και στο Rock & Roll Hall of Fame και διέπρεψε στον κινηματογράφο με ταινίες όπως «9 to 5» και «Steel Magnolias». Παράλληλα, χρηματοδότησε κοινωνικά προγράμματα, βοήθησε πληγέντες από φυσικές καταστροφές και προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια στην έρευνα του Vanderbilt που συνέβαλε στην ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna κατά της Covid-19. Reuters

Τον Δεκέμβριο έχει προγραμματιστεί να ανέβει στο Μπρόντγουεϊ το «DOLLY: A True Original Musical», το μιούζικαλ που έγραψε για τη ζωή της. Η ίδια δεν πρόλαβε να το δει στη μεγάλη σκηνή. Η ιστορία της, όμως, θα συνεχίσει να αφηγείται πώς ένα κορίτσι από τα βουνά του Τενεσί κατέκτησε τον κόσμο χωρίς ποτέ να ξεχάσει από πού ξεκίνησε.

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