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Η εμφάνιση αυτή έλαβε χώρα έναν μήνα μετά την ακύρωση προγραμματισμένων παραστάσεων της καλλιτέχνιδας λόγω προβλημάτων υγείας που ανησύχησαν το κοινό.

Ο νέος σταθμός συνδυάζει πρατήριο καυσίμων με χώρο εστίασης, προσφέροντας τοπικά εδέσματα και καφέ εμπνευσμένο από τη μεγάλη μουσική επιτυχία της τραγουδίστριας.

Η Πάρτον εγκαινίασε επίσημα τις εγκαταστάσεις κόβοντας την κορδέλα, σε συνεργασία με τον μάνατζέρ της Ντάνι Νόζελ και τον επιχειρηματία Γκρέγκορι Χ.

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Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους θαυμαστές της Ντόλι Πάρτον, καθώς η θρυλική σταρ της κάντρι έκανε μία σπάνια δημόσια εμφάνιση δίνοντας το «παρών» στα εγκαίνια του νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος του «Dolly’s Tennessean Travel Stop».

Σύμφωνα με τους New York Times, η ολιγόλεπτη εμφάνιση της έρχεται μόλις έναν μήνα μετά την ακύρωση των προγραμματισμένων παραστάσεών της στο Λας Βέγκας για λόγους υγείας. Οι ανησυχίες των θαυμαστών της για την κατάσταση της υγείας της ήταν τόσο έντονες, ώστε το περασμένο φθινόπωρο, έκανε ανάρτηση στα social media γράφοντας «δεν είμαι ακόμα νεκρή».

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Σύμφωνα με την εφημερίδα The Tennessean, η διάσημη καλλιτέχνιδις έφτασε στον νέο σταθμό εξυπηρέτησης οχημάτων στο Κόρνερσβιλ του Τενεσί γύρω στις 2 μ.μ. τοπική ώρα, φορώντας ένα μπλε σύνολο με ροζ λεπτομέρειες και κρόσσια.

Με σημείο αναφοράς τις δεκαετίες που πέρασε περιοδεύοντας οδικώς σε όλη τη χώρα, αλλά και τις ρίζες της από το Ανατολικό Τενεσί, ο νέος σταθμός συνδυάζει ένα σύγχρονο πρατήριο καυσίμων με έναν χώρο εστίασης που σερβίρει παραδοσιακά πιάτα μπάρμπεκιου αλλά και καφέ με την ονομασία «Cup of Ambition» («Φλιτζάνι Φιλοδοξίας»), ένας έξυπνος συσχετισμός με τους στίχους της μεγάλης της επιτυχίας «9 to 5» από το 1980.

Στην πρόσοψη του κτιρίου δεσπόζει το λογότυπο που απεικονίζει τη φιγούρα της να ακουμπά στο γεωγραφικό περίγραμμα του Τενεσί. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα του χώρου, ο σταθμός φιλοδοξεί να προσφέρει τη χαρακτηριστική φιλοξενία της πολιτείας σε κάθε επισκέπτη: από οικογένειες και φίλους που πραγματοποιούν οδικές εκδρομές, μέχρι επαγγελματίες οδηγούς που αναζητούν ένα «δεύτερο σπίτι» στον δρόμο, αλλά και ντόπιους που συγκεντρώνονται για φαγητό και ζωντανή μουσική.

Η Πάρτον ολοκλήρωσε τη σύντομη τελετή με το παραδοσιακό κόψιμο της κορδέλας, το οποίο συνοδεύτηκε από μια εντυπωσιακή έκρηξη πολύχρωμων κομφετί στο σχήμα της χαρακτηριστικής της πεταλούδας. Για το νέο επιχειρηματικό εγχείρημα ένωσε τις δυνάμεις της με τον επί χρόνια μάνατζέρ της, Ντάνι Νόζελ και τον Γκρέγκορι Χ. Σακς, ιδιοκτήτη του brand «Tennessean Travel Stop».