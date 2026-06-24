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Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε τρεις διαφορετικούς χώρους του νησιού υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια των Ντόρας Μπακοπούλου και Έλενας Χούντα.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικούς Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, ενώ κορυφώνεται με μια συναυλία αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι.

Το Φεστιβάλ διατηρεί τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα προσφέροντας μειωμένα ή δωρεάν εισιτήρια σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και σπουδαστές μουσικής.

Πριν από κάθε συναυλία θα πραγματοποιούνται σύντομες εισαγωγές για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα έργα και τους δημιουργούς.

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Από τις 3 έως τις 22 Αυγούστου, η αυλή του Ναού του Σωτήρος, η παραλία της Αύρας και το πέτρινο Θέατρο Μολφέση στην Παχειοράχη μετατρέπονται για ένα ακόμη καλοκαίρι σε σκηνές μουσικής εμπειρίας, φιλοξενώντας καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και αισθητικών αναφορών, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια των Ντόρας Μπακοπούλου και Έλενας Χούντα.

Το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας επιστρέφει για την 20ή διοργάνωσή του και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει σημαντικές ελληνικές και διεθνείς παρουσίες από τον χώρο της κλασικής μουσικής, βραδιές αφιερωμένες στο τραγούδι και το μιούζικαλ, αλλά και μια ξεχωριστή συναυλία λήξης αφιερωμένη στον Μάνο Χατζιδάκι.

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Από την πρώτη του διοργάνωση έως σήμερα, το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας έχει παρουσιάσει περισσότερες από 150 συναυλίες με τη συμμετοχή 570 μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το φετινό πρόγραμμα ανοίγει στις 3 Αυγούστου με άριες και ντουέτα από το λυρικό ρεπερτόριο, με τη σοπράνο Ελένη Calenos και τον βαρύτονο Τάσο Αποστόλου, ενώ ακολουθούν συναυλίες με τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά και τη σοπράνο Αφροδίτη Πατουλίδου (5/8), τη διεθνούς φήμης πιανίστα και καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Ντόρα Μπακοπούλου σε σύμπραξη με φίλους και συνεργάτες της (7/8), καθώς και ένα αφιέρωμα στην τέχνη του πιάνου με δύo σημαντικούς ερμηνευτές, τον Μάνο Κιτσικόπουλο και τον Φίληβο Γκάτζιο (9/8).

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η βραδιά μιούζικαλ με νέους τραγουδιστές σε επιμέλεια της καλλιτεχνικής διευθύντριας Έλενας Χούντα (11/8), καθώς και το ρεσιτάλ της μέτζο σοπράνο Λένιας Ζαφειροπούλου με τον πιανίστα Θοδωρή Τζοβανάκη (13/8). Tο Minerva Duo θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με δημοφιλείς μουσικές για κλαρινέτο και ακορντεόν, μια εκδήλωση που αποτελεί συνδιοργάνωση με την Αυστριακή Πρεσβεία (17/8).

Στις εξαιρετικές βραδιές της διοργάνωσης συγκαταλέγεται η συναυλία μουσικής δωματίου με τις διεθνώς καταξιωμένες Lily Maisky, Alisa και Natalia Margulis και Lyda Argerich, οι οποίες θα συμπράξουν με τον Οδυσσέα Τσακαλίδη, διακριθέντα στον διαγωνισμό «Ακούμε τους Νέους 2025», σε συνδιοργάνωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (18/8).

Και, όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ θα αποχαιρετήσει τους φίλους του στην παραλία της Αύρας, δίπλα στο κύμα. Φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη βραδιά θα έχουν οι μελωδίες του Μάνου Χατζιδάκι τις οποίες θα ερμηνεύσουν ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η Έλλη Πασπαλά συνοδευόμενοι στο πιάνο από τη Ντόρα Μπακοπούλου (22/8).

Παραμένοντας πιστό στον ανοιχτό και εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, το Φεστιβάλ συνεχίζει να προσφέρει είσοδο με μειωμένο εισιτήριο σε ανέργους, ΑμεΑ και σπουδαστές και δωρεάν είσοδο στους σπουδαστές του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας «Μούσα».

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Πριν από κάθε συναυλία, όπως κάθε χρόνο, θα παρουσιάζονται σύντομες εισαγωγές που βοηθούν το κοινό να γνωρίσει καλύτερα τα έργα και τους δημιουργούς τους.

Info

Όλες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 21.00

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Πληροφορίες & εισιτήρια: www.musicfestivalaegina.com