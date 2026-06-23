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Ως εμβληματική μορφή της μουσικής βιομηχανίας, ο Ντέιβις ανέδειξε κατά τη διάρκεια της εξήκοντα ετών καριέρας του κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως η Γουίτνεϊ Χιούστον, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Κάρλος Σαντάνα.

Ο εκλιπών διετέλεσε επικεφαλής της Columbia Records, ίδρυσε την εταιρεία Arista και εργάστηκε στη Sony Music, αφήνοντας πίσω του ένα σπουδαίο έργο που εκτείνεται σε διάφορα είδη μουσικής.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του τιμήθηκε με πέντε βραβεία Grammy, ενώ αναγνωρίστηκε διεθνώς για την ικανότητά του να αναγνωρίζει μοναδικά ταλέντα και να διαμορφώνει την παγκόσμια μουσική σκηνή.

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Ο Αμερικανός μουσικός παραγωγός Κλάιβ Ντέιβις, ο ιθύνων νους πίσω από τις επιτυχίες της Γουίτνεϊ Χιούστον, της Αρίθα Φράνκλιν, του Μπρους Σπρίνγκστιν, του Κάρλος Σαντάνα, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών, στην κατοικία του στην Νέα Υόρκη. Eίχε νοσηλευτεί πρόσφατα λόγω λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

«Σήμερα, δεν τιμάμε μόνο μια σημαίνουσα προσωπικότητα, η επιρροή της οποίας άλλαξε για πάντα τη μουσική, αλλά επίσης τον άνθρωπο που καθοδήγησε την οικογένειά μας με χάρη, γενναιοδωρία και ευγένεια», αναφέρουν οι οικείοι του.

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Εμβληματική μορφή της μουσικής βιομηχανίας και πρώην ιδιοκτήτης της δισκογραφικής εταιρείας Columbia Records, ασχολήθηκε με μια ευρεία γκάμα μουσικής, από τη ροκ έως το χιπ χοπ αλλά και την ποπ και ανέδειξε κατά τη διάρκεια της 60χρονης καριέρας του καλλιτέχνες όπως ο Μπίλι Τζόελ, οι The Grateful Dead, η Αλίσια Κις, οι Simon & Garfunkel, η Τζένιφερ Χάντσον, ο Μπάρι Μανίλοου, οι Pink Floyd, οι Earth Wind & Fire, οι Aerosmith, οι Blood, Sweat & Tears, η Κριστίνα Αγκιλέρα και η Πάτι Σμιθ, η οποία είχε πει κάποτε ότι ο Ντέιβις «έχει μια αδυναμία στους μοναδικούς καλλιτέχνες».

Γεννήθηκε στις 4 Απριλίου 1932 στη συνοικία του Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη. Σε ηλικία 18 ετών έχασε και τους δύο γονείς του με διαφορά δέκα μηνών – τη μητέρα του από εγκεφαλική αιμορραγία και τον πατέρα του από καρδιακή προσβολή. Μετακόμισε με τη μεγαλύτερη αδερφή του, τον σύζυγό της και την κόρη τους στο Κουίνς, ενώ σπούδαζε στο NYU και αργότερα έλαβε πλήρη υποτροφία για τη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ. Αγαπούσε τη μουσική, όμως δεν σκόπευε αρχικά να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτήν.

Δικηγόρος στο επάγγελμα, εισήλθε στη μουσική βιομηχανία ως νομικός σύμβουλος στην Columbia Records, προτού περάσει στη διοίκηση και αναλάβει τα ηνία της το 1966.

Αφού κατηγορήθηκε ότι καταχράστηκε χρήματα για προσωπικό όφελος και απολύθηκε το 1973, αυτός τον οποίο η Αρίθα Φράνκλιν χαρακτήρισε ως τον «μεγαλύτερο παραγωγό δίσκων όλων των εποχών» ίδρυσε την επομένη χρονιά μια άλλη εταιρεία, την Arista. Κατόπιν, εργάστηκε στη Sony Music Entertainment, όπου παρέμεινε μέχρι πρότινος.

Ο Ντέιβις έχει τιμηθεί με πέντε βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και το Trustees Award της Recording Academy το 2000. Κάθε χρόνο, από το 1976, το βράδυ πριν από την τελετή απονομής των Grammy, διοργάνωνε πάρτι στο Beverly Hilton, με καλλιτέχνες και κορυφαία στελέχη της βιομηχανίας.

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Αναφερόμενος στην ικανότητά του να αναγνωρίζει ταλέντα, ο Ντέιβις είχε δηλώσει στο περιοδικό Playboy το 2013: «Δεν θα έλεγα ότι είχα εκ φύσεως το κατάλληλο αυτί, αλλά πιστεύω ότι το καλλιέργησα με τον καιρό. Αν υπήρχε κάποιο έμφυτο χάρισμα που απλώς ενεργοποιήθηκε, δεν το γνωρίζω. Όμως όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μία Τζόπλιν ή έναν Σπρίνγκστιν, το καταλαβαίνεις αμέσως. Και όσο οι σωστές επιλογές πληθαίνουν, τόσο ενισχύεται η αυτοπεποίθησή σου. Σκέφτεσαι: “Θεέ μου, ναι, εγώ είχα δώσει το πράσινο φως στον Σαντάνα”».

Το «αντίο» του Μπρους Σπρίνγκστιν, του Κάρλος Σαντάνα, της Πάτι Σμιθ

Με την είδηση του θανάτου του μεγάλοι καλλιτέχνες της αμερικανικής μουσικής αποχαιρέτησαν τον Κλάιβ Ντέιβις στα social media.

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Ο Μπρους Σπρίνγκστιν έγραψε: «Εδώ, στην E Street, θρηνούμε τον θάνατο του σπουδαίου ανθρώπου της δισκογραφίας και αγαπημένου φίλου μας, Κλάιβ Ντέιβις. Στα 22 μου χρόνια άλλαξε τη ζωή μου, όταν υπέγραψε μαζί μου το πρώτο μου συμβόλαιο στην Columbia Records. Με αντιμετώπιζε με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια καλοσύνη όταν ήμουν ένας άγνωστος 22χρονος, όπως και αργότερα, μετά από όλη μου την επιτυχία. Ένας σπουδαίος άνθρωπος. Όλες μας οι προσευχές και η αγάπη μας είναι μαζί του».

«Ο Κλάιβ Ντέιβις ήταν ένας οραματιστής. Πίστεψε στους Santana από την πρώτη στιγμή και, χρόνια αργότερα, πίστεψε ξανά σε εμάς», αναφέρει ο Κάρλος Σαντάνα. «Μια τέτοια εμπιστοσύνη είναι πολύτιμο δώρο και θα του είμαι για πάντα ευγνώμων […] Ο Κλάιβ κατανοούσε ότι η μουσική είναι κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία. Είναι μια δύναμη θεραπείας. Ενώνει τους ανθρώπους πέρα από τον φόβο, πέρα από τους διαχωρισμούς, πέρα από τα σύνορα. Χάρη στο όραμά του, αμέτρητοι μουσικοί μπόρεσαν να αγγίξουν καρδιές σε ολόκληρο τον πλανήτη».

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Ο Μπίλι Τζόελ τον αποχαιρέτησε με τα εξής λόγια: «Πριν από πολλά χρόνια, ο Κλάιβ Ντέιβις με έπεισε να υπογράψω συμβόλαιο με την Columbia Records. Διέκρινε το ταλέντο των μεγάλων μουσικών και κατανοούσε τη δύναμη της σύγχρονης μουσικής.

»Θα του είμαι πάντοτε ευγνώμων επειδή αναγνώρισε τη θεμελιώδη σημασία της τραγουδοποιίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας του στην προεδρία της Columbia Records, συνέβαλε καθοριστικά στην αναβάθμιση του κύρους της μουσικής βιομηχανίας».

Η Πάτι Σμιθ, η οποία συνεργάστηκε επί δεκαετίες με την Arista Records του Ντέιβις, έγραψε: «Ένα ευχαριστώ στον Κλάιβ Ντέιβις για τον τρόπο με τον οποίο μεταμόρφωσε τη μουσική και, σε ένα πολύ προσωπικό επίπεδο, για το ότι πίστεψε σε εμένα, καθοδήγησε τις προσπάθειές μου και μου χάρισε μισό αιώνα αγάπης και στήριξης».

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Η Αλίσια Κις δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα: «Στον Κλάιβ Ντέιβις, τον οραματιστή που μετέτρεψε τα όνειρα σε πραγματικότητα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική και στις ζωές ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο».

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter, Variety

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