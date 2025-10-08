Η αδελφή της Ντόλι Πάρτον ζήτησε από τους θαυμαστές να προσευχηθούν για την θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι. Την περασμένη εβδομάδα, η ηλικίας 79 ετών Ντόλι Πάρτον ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι αναβάλλει τις εμφανίσεις στο Λας Βέγκας, σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και ότι σύμφωνα με τους γιατρούς της χρειάζεται χρόνο για «μερικές διαδικασίες», χωρίς ωστόσο, να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες.

«Έμεινα ξάγρυπνη όλη νύχτα προσευχόμενη για την αδελφή μου, Ντόλι», έγραψε η Φρίντα Πάρτον σε ανάρτηση της στο facebook.

«Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι δεν αισθάνεται ιδιαίτερα καλά τελευταία. Πιστεύω πραγματικά στη δύναμη της προσευχής, και ζητώ από όλο τον κόσμο που την αγαπά να προσευχηθεί μαζί μου».

«Είναι δυνατή, είναι αγαπητή, και με όλες αυτές τις προσευχές που γίνονται για εκείνη, ξέρω μέσα μου ότι θα γίνει καλά. Ο Θεός μαζί σου, αδελφούλα μου Ντόλι. Σε αγαπάμε όλοι!», έγραψε η Φρίντα, η οποία ωστόσο, μετά τη δημοσιότητα που έλαβε η ανάρτηση της, επανήλθε λίγες ώρες μετά με νέο μήνυμα: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν ήθελα να τρομάξω κανέναν ή να το κάνω να ακούγεται πολύ σοβαρό όταν ζήτησα προσευχές για την Ντόλι. Δεν είναι πολύ καλά και απλά ζήτησα να προσευχηθείτε επειδή πιστεύω πολύ στη δύναμη της προσευχής. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια μικρή αδελφή που ζητούσε να προσευχηθείτε για τη μεγάλη της αδελφή. Σας ευχαριστώ όλους που την στηρίζετε. Η αγάπη σας κάνει πραγματικά τη διαφορά».

«Θέλω οι θαυμαστές και το κοινό να μάθουν από εμένα προσωπικά ότι, δυστυχώς, θα χρειαστεί να αναβάλω τις επικείμενες συναυλίες μου στο Λας Βέγκας», έγραψε στις 29 Σεπτεμβρίου η Ντόλι Πάρτον. «Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να υποβληθώ σε μερικές διαδικασίες. Όπως τους είπα χαριτολογώντας, μάλλον ήρθε η ώρα για τον 100.000ό μου έλεγχο, αν και δεν πρόκειται για τη συνηθισμένη επίσκεψη στον πλαστικό χειρουργό μου! Μιλώντας σοβαρά, δεδομένης της κατάστασης, δεν θα μπορέσω να κάνω πρόβες και να ετοιμάσω το σόου που θέλω να δείτε και το σόου που σας αξίζει να δείτε. Πληρώνετε αρκετά χρήματα για να με δείτε να τραγουδάω και θέλω να είμαι στα καλύτερά μου για εσάς».

Η βασίλισσα της κάντρι επρόκειτο να ανέβει στη σκηνή του «Colosseum» στο Caesars Palace για έξι μουσικές παραστάσεις, στο πλαίσιο του «Dolly: Live in Las Vegas», από τις 4 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Guardian