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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι θαυμαστές της αναμένουν την κυκλοφορία ενός νέου ολοκληρωμένου άλμπουμ στις αρχές του 2027.

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Η Σελίν Ντιόν προανήγγειλε την κυκλοφορία νέου τραγουδιού το οποίο αναμένεται στις 3 Ιουλίου, στον απόηχο της εντυπωσιακής ανταπόκρισης των θαυμαστών της για τις επερχόμενες εμφανίσεις της στο Παρίσι.

Η Καναδή σταρ είναι έτοιμη να πει «γεια», «συγγνώμη» και «ευχαριστώ», όπως υποδηλώνει ο τίτλος του νέου γαλλόφωνου τραγουδιού της, «Bonjour, Pardon, Merci», το οποίο ανακοίνωσε μέσα από σειρά αναρτήσεων στα social media.

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Αρχικά μοιράστηκε ξεχωριστές αναρτήσεις για κάθε μία από τις τρεις λέξεις του τίτλου, γραμμένες με τον δικό της γραφικό χαρακτήρα και συνοδεύοντας την πρώτη με την αινιγματική λεζάντα: «Λείπει ένας στίχος από αυτό το ποίημα». Λίγες ώρες αργότερα, σε νέα της δημοσίευση που περιλάμβανε και τις τρεις λέξεις μαζί, έγραψε: «Ας είμαστε ειλικρινείς… ποια από αυτές τις λέξεις θα έπρεπε να λέμε πιο συχνά;».

Το νέο τραγούδι υπογράφουν οι Γάλλοι συνθέτες Renaud Rebillaud και Ycare και έρχεται μετά το «Dansons», το οποίο έκανε ντεμπούτο τον Απρίλιο και ήταν η πρώτη της κυκλοφορία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από τα φώτα της δημοσιότητας με την υπογραφή του επί χρόνια συνεργάτη της Jean-Jacques Goldman. Το μουσικό βίντεο της τρυφερής μπαλάντας, με αισθητική που παραπέμπει στη δημοφιλή σειρά «Emily in Paris» έχει συγκεντρώσει σχεδόν 6,5 εκατομμύρια προβολές. Σύμφωνα με το Euronews, ένα νέο άλμπουμ αναμένεται στις αρχές του 2027.

Η διεθνής ερμηνεύτρια είχε απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από τη σκηνή, όταν η παγκόσμια περιοδεία «Courage World Tour» διακόπηκε λόγω της πανδημίας Covid-19, ενώ το 2022 ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με τη σπάνια νευρολογική πάθηση Stiff Person Syndrome (Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου), για την οποία μίλησε ανοιχτά στο ντοκιμαντέρ «I Am: Céline Dion».

Η μεγάλη της επιστροφή πραγματοποιήθηκε κατά την τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι.

Τον Μάρτιο με αφορμή τα 58α γενέθλιά της, η σταρ ανακοίνωσε μια σειρά συναυλιών στη Paris La Défense Arena, προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, χαρακτηρίζοντάς την ως «το καλύτερο δώρο γενεθλίων της ζωής της».

Τα εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 7 Απριλίου και για τις 16 προγραμματισμένες συναυλίες εξαντλήθηκαν σε ελάχιστο χρόνο. Στις αρχές Ιουνίου, μπροστά στην απογοήτευση χιλιάδων θαυμαστών που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο, η Ντιόν ανακοίνωσε ακόμη 10 εμφανίσεις για τον Μάιο του 2027.