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Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία τραγουδίστρια της κάντρι Ντόλι Πάρτον. Την είδηση έκανε γνωστή ο ανιψιός της με βίντεο που ανάρτησε στο Instagram την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε μέσω της πλατφόρμας Truth Social, στον θάνατο της «βασίλισσας της κάντρι», αναφέροντας ότι «πρόκειται για μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους». Ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές σημαίες σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ θα κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα προς τιμήν της.

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Very sad to report that Dolly Parton, one of the greatest Country singers, and far beyond, EVER, has just passed away. This is a true loss for millions of people. There has never been anyone like her, and never will. In her honor, I am lowering the American flag throughout the… pic.twitter.com/WICghhk73d — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 25, 2026

«Είναι πολύ λυπηρό να αναφέρω ότι η Ντόλι Πάρτον, μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες της κάντρι, και όχι μόνο, μόλις έφυγε από τη ζωή. Πρόκειται για μια πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν υπήρξε ποτέ κανείς σαν κι εκείνη, ούτε θα υπάρξει ποτέ ξανά. Προς τιμήν της, κατεβάζω τη σημαία των ΗΠΑ σε όλη τη χώρα για μία εβδομάδα. Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι! Ο κόσμος σε αγαπάει», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.