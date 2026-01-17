Ελλάδα και Κύπρος είναι, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το euronews μεταξύ των χωρών που έχουν λάβει προσκλήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ για να συμμετάσχουν στο επονομαζόμενο «Συμβουλίο Ειρήνης» που θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας.

Στα 25 ιδρυτικά μέλη του συμβουλίου περιλαμβάνονται όλες οι χώρες που συμμετείχαν στην ιστορική τελετή του Σαρμ Ελ Σέιχ, ανάμεσά τους, η Γαλλία, ο Καναδάς, οι χώρες του Κόλπου και η Τουρκία.

Νωρίτερα, η τουρκική προεδρία έκανε γνωστό πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε επιστολή με την οποία προσκαλεί τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να γίνει μέλος του επονομαζόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης».

Το Συμβούλιο αποτελεί το αρμόδιο όργανο για τη διεθνή εποπτεία της μεταβατικής διαδικασίας και την υποστήριξη των προσπαθειών σταθεροποίησης με στόχο την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας.