«Είμαστε συγκλονισμένοι από τον δεύτερο τραγικό φόνο ενός Αμερικανού πολίτη στη Μινεσότα. Η απώλεια ανθρώπινης ζωής, ειδικά υπό την αρμοδιότητα του κράτους, είναι πάντα ένα σοβαρό ηθικό γεγονός, που απαιτεί αλήθεια, αυτοσυγκράτηση και λογοδοσία. Καταδικάζουμε αυτά τα φονικά απερίφραστα. Σε μια κοινωνία που κυβερνάται από τον νόμο, η φονική βία δεν πρέπει ποτέ να γίνει κανονικότητα, συνηθισμένη ή προληπτική» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

«Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι στα στελέχη των υπηρεσιών επιβολής νόμου έχει ανατεθεί μια σοβαρή και δύσκολη ευθύνη. Τους αξίζει σεβασμός, προστασία και τα νόμιμα μέσα που απαιτούνται για να κάνουν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Δεν θα έπρεπε, οπότε, να υποβάλλονται σε υπολογισμένες προκλήσεις που επιδιώκουν κλιμάκωση. Ως εκ τούτου πρέπει να αντισταθούμε στη σκόπιμη στρατηγική της απανθρωποποίησης του “άλλου”. Όταν οποιαδήποτε ομάδα καταλήξει να απεικονίζεται ως καρικατούρα- κάθε στέλεχος να παρουσιάζεται ως τραμπούκος, κάθε μετανάστης ως απειλή, κάθε διαδηλωτής ως εχθρός- διαβρώνουμε τους δεσμούς που κάνουν δυνατή τη ζωή στην κοινωνία» πρόσθεσε.

«Το κάθε ανθρώπινο ον δημιουργείται καθ’εικόνα και καθ’ομοίωση το Θεού και το κάθε άτομο στις ΗΠΑ είναι προικισμένο με αναφαίρετα δικαιώματα. Για αυτούς που επιλέγουν να διαμαρτυρηθούν και για αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με τη δημόσια ασφάλεια υπάρχουν ηθικά όρια και κοινές υποχρεώσεις που διασφαλίζουν την κοινή μας ζωή. Είθε ο Θεός να μας φωτίζει όλους για να τιμούμε τα ηθικά όρια που προστατεύουν την αξία κάθε ανθρώπινης ζωής».