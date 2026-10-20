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Οι αεροπορικές εταιρείες θα μεταφέρουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος στους επιβάτες, ωστόσο οι ανατιμήσεις ενδέχεται να μην καλύπτουν πλήρως τις δαπάνες για πετρέλαιο.

Η έλλειψη σημαντικής κάλυψης έναντι των διακυμάνσεων στις τιμές των καυσίμων καθιστά τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ιδιαίτερα εκτεθειμένες στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Ο Μάικλ Ο’Λίρι επικρίνει το κανονιστικό και φορολογικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προειδοποιώντας για περιορισμό των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Το αυξημένο λειτουργικό κόστος αναμένεται να επιταχύνει τη συγκέντρωση της αεροπορικής αγοράς, οδηγώντας σε δυσκολίες επιβίωσης για τις οικονομικά ασθενέστερες εταιρείες του κλάδου.

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση για την αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των διακυμάνσεων στις τιμές του πετρελαίου. Οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν ήδη επιβαρύνει τις εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παράλληλα επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια.

Μιλώντας την Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της ιρλανδικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους υποστήριξε ότι οι ανατιμήσεις είναι πλέον αναπόφευκτες, καθώς οι αερομεταφορείς δεν μπορούν να απορροφήσουν το αυξημένο κόστος των καυσίμων, τονίζοντας ότι οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και 20% το 2027, στη μεγαλύτερη ανατίμηση που έχει γνωρίσει ποτέ η ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά.

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Buckle up. In an expletive-laden press conference, Ryanair boss Michael O’Leary predicted European air fares will go up by as much as 20% next year. https://t.co/F3BtgN0Q8k 📷: John McDougall / Getty Images https://t.co/0zwOAThOrm — Bloomberg (@business) October 20, 2026

Σύμφωνα με τον Ο’Λίρι, οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν στους επιβάτες ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης από τις υψηλότερες τιμές των αεροπορικών καυσίμων.

Ωστόσο, ακόμη και μια αύξηση των ναύλων κατά 20% ενδέχεται να μην επαρκεί για να αντισταθμίσει το κόστος, με αποτέλεσμα τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών να δεχθούν περαιτέρω πιέσεις.

«Θα δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση των αεροπορικών ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης τους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Ο ίδιος έθεσε, πάντως, υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο οι υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων θα μπορέσουν να καλύψουν τη σημαντική αύξηση των δαπανών για καύσιμα. «Το ερώτημα είναι αν αυτή η αύξηση θα είναι αρκετή για να καλύψει τους δραματικά υψηλότερους λογαριασμούς πετρελαίου. Δεν πιστεύω ότι θα είναι», ανέφερε.

Ο επικεφαλής της Ryanair σημείωσε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, δεν διαθέτουν σημαντική κάλυψη έναντι των διακυμάνσεων των τιμών πετρελαίου για το 2027. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες θα είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε ενδεχόμενη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Παράλληλα, η περιορισμένη διαθέσιμη χωρητικότητα στην ευρωπαϊκή αγορά και η αύξηση της φορολογίας επιβαρύνουν περαιτέρω τις προοπτικές του κλάδου.

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Ο Μάικλ Ο’Λίρι άσκησε έντονη κριτική στο κανονιστικό και φορολογικό περιβάλλον ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη Γαλλία και το Βέλγιο. Όπως ανέφερε, η Ryanair σχεδιάζει να περιορίσει την παρουσία της στις δύο αγορές, ως απάντηση στην αύξηση των φόρων που επιβαρύνουν τις αεροπορικές δραστηριότητες.

Ο επικεφαλής της εταιρείας εκτίμησε επίσης ότι οι πιέσεις από το αυξημένο λειτουργικό κόστος θα επιταχύνουν τη συγκέντρωση της ευρωπαϊκής αεροπορικής αγοράς. Κατά την εκτίμησή του, οι οικονομικά ασθενέστερες αεροπορικές εταιρείες θα αντιμετωπίσουν ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες επιβίωσης, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω ενοποίηση του κλάδου.

«Πυρά» κατά ΕΕ

Αναφερόμενος στην Κομισιόν και τους θεσμούς της ΕΕ, ο CEO της Ryanair ανέφερε στο Euronews: «Έχετε αυτό το καράβι των τρελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που επεξεργάζεται διαρκώς νέους κανονισμούς οι οποίοι αυξάνουν το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών, την ώρα που οι καταναλωτές θέλουν χαμηλότερους ναύλους».

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«Κανείς δεν θα σχεδίαζε ένα τόσο ανόητο σύστημα, εκτός από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αν μιλάτε σοβαρά για την ανταγωνιστικότητα, φορολογήστε τους Αμερικανούς όταν προσγειώνονται εδώ, στην Ευρώπη».

"Ursula von der Leyen is afraid to do anything except talk. She’s useless." @Ryanair CEO Michael O’Leary tells #EuropeToday the EU Commission president is doing "nothing" to make Europe more competitive. https://t.co/KT2pHDmi82 — euronews (@euronews) October 20, 2026

«Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν φοβάται να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από το να μιλά. Ξέρετε, είναι άχρηστη», δήλωσε ο Ο’Λίρι στην εκπομπή «Europe Today». «Η Ευρώπη έχει έναν οδικό χάρτη για να γίνει πιο ανταγωνιστική: λέγεται έκθεση Ντράγκι. Δύο χρόνια αργότερα, ούτε μία από τις συστάσεις της δεν έχει εφαρμοστεί και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κρύβεται στο Μπερλεμόν, χωρίς να κάνει τίποτα άλλο πέρα από ομιλίες».

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